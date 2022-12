Für Kinder: Adventliches Vorlesebuch mit Bezug zum Tölzer Land

Von: Christiane Mühlbauer

Das Rehkitz Johanni und Bär Bias in der Lederhose sind die Hauptfiguren im Buch von Kathrin Graml. © arp

Ein Vorlesebuch mit Bezug zur Adventszeit in Bad Tölz hat jetzt die Tölzerin Kathrin Graml geschrieben und selbst illustriert. Es trägt den Titel „Weihnachtsfest der Tiere auf dem Kalvarienberg“.

Bad Tölz –„Ich habe selbst etwas für meine Kinder gesucht, das in Bad Tölz spielt, aber nichts gefunden“, sagt Kathrin Graml. Also entwickelte die ausgebildete Modedesignerin und Sozialpädagogin selbst eine Geschichte. Es geht darum, wie die Tiere im Oberland Weihnachten feiern. Aus den entlegensten Winkeln im Karwendel kommen sie zum Kalvarienberg. Im Mittelpunkt stehen das Rehkitz Johanni und der Bär Bias.

In kindgerechter Sprache, also mit einfachen und bilderreichen Sätzen, hat Graml die kleine Geschichte niedergeschrieben. „Ich wollte unbedingt einen Bär dabei haben, weil die Tiere bei uns nicht mehr heimisch sind“, sagt sie. Aber auch Hasen und Spatzen sowie Mäuse, ein Eisvogel und ein Murmeltier kommen vor.

Zauberplätzchen von der Benediktenwand

Graml lässt die zwei Freunde auf der Isar fahren und berichtet kurz von den Flößern. Ebenso geht es um die Bedeutung der Tölzer Marktstraße. Zum Schluss treffen sich alle unter einem Christbaum am Kalvarienberg, trinken Sternenstaubtee und essen Zauberplätzchen von der Benediktenwand. „In der Weihnachtszeit sind wir selbst gerne am Kalvarienberg, das ist so eine schöne Stimmung“, sagt die 43-Jährige. „Ganz besonders natürlich, wenn man auch noch Schlittenfahren kann.“ Das Buch hat sie im vergangenen Winter geschrieben. Ihren eigenen Kindern (heute drei und fünf Jahre alt) gefiel die Geschichte sehr gut. „Weil Sachen vorkommen, die sie kennen, auch aus der Tierwelt.“

Die Bilder hat Graml alle selbst gezeichnet: die Tiere, die Marktstraße und die weihnachtliche Stimmung. Hilfe bei der Umsetzung bekam sie dann von ihrer Schwester Isabelle Graml, die als Grafik-Designerin arbeitet. Die Autorin hat sich bewusst für ein Pappbilderbuch entschieden. Das heißt, die Seiten sind relativ dick. „Das passt besser für kleinere Kinder“, sagt sie.

Vielleicht gibt es noch eine neue Geschichte

Über ein privates Fest gelangte das Büchlein in die Hände von Rosentage-Veranstalterin Michaela Dorfmeister. Sie lud Graml ein, das Buch beim „Herbstzauber“ zu verkaufen. Graml hat es im Eigenverlag drucken lassen. Es kam so gut an, dass sie es nun auch im „Dahoam am Rosengarten“, im Tölzer Stadtmuseum sowie in den drei Buchhandlungen „Winzerer“, Urban und Rupprecht zum Preis von 11,95 Euro verkauft sowie per Mail an kathrin-graml@gmx.de. „Solange der Vorrat reicht“, sagt sie schmunzelnd. Ein weiteres Buch zu machen, will Graml nicht ausschließen. „Es hat Spaß gemacht. Aber man braucht Zeit.“

