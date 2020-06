Das ändert sich bei der Oberlandbahn zum Fahrplanwechsel: Neue Züge, billigere Fahrkarten

Zum Fahrplanwechsel am Sonntag werden viele Tickets der Bayerischen Oberlandbahn günstiger. Wie sich die aktuelle Mehrwertsteuersenkung auswirken wird, ist unklar.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 14. Juni, kommen bei der Bayerischen Oberlandbahn die neuen Lint-Züge zum Einsatz. Das teilt das Unternehmen mit. Die Fahrzeuge ersetzen die in die Jahre gekommenen Züge des Typs Talent und im nächsten Schritt auch die Integralfahrzeuge.

Zudem profitieren die Kunden nun von der zu Jahresbeginn im Klimaschutzpaket beschlossenen Mehrwertsteuersenkung auf Zugtickets. „Generell bedeutet dies, dass Zugfahren für alle Fahrgäste ab einer einfachen Streckenlänge von mindestens 50 Kilometern günstiger wird“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Bayerischen Oberlandbahn.

Reduzierte Mehrwertsteuer: Beschluss aus Klimaschutz-Paket wird sich bei der Bayerischen Oberlandbahn aus

Bei der Bayerischen Regiobahn (BRB) – der neuen Dachmarke der Oberlandbahn – führe die Senkung der Mehrwertsteuer zusätzlich dazu, dass das Guten-Tag-Ticket (2. Klasse) um durchschnittlich sieben Prozent günstiger wird. In der Variante für fünf Personen kostet das Ticket dann 50 statt bisher 55 Euro. Das Oberland-MVV-Ticket wird um durchschnittlich drei Prozent günstiger, das bayernweit im Nahverkehr gültige Bayern-Ticket (2. Klasse) um sechs Prozent. Einzelfahrkarten verbilligen sich demzufolge im Schnitt um neun, Zeitkarten um durchschnittlich zehn Prozent.

Eine Umsetzung der aktuellen Anpassung der Mehrwertsteuer, die im Rahmen des Konjunkturpakets der Bundesregierung beschlossen wurde, wäre erst zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2020 möglich. „Denn rund neun Monate sind nötig, um derartige Änderungen technisch umzusetzen“, so die BRB-Mitteilung. „Es wären umfangreiche Abstimmungen und zumeist einstimmige Beschlüsse bei 27 Aufgabenträgern, rund 50 Verkehrsverbünden und allen Nahverkehrsunternehmen in Deutschland notwendig.“ Ob und in wieweit die Mehrwertsteuersenkung an die Fahrgäste weitergegeben werden könne, sei noch offen.