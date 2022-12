Ärger über Halteverbot am Jungmayrplatz - Stadt Bad Tölz reagiert

Das absolute Halteverbot sorgt für einen leeren Platz, aber auch leere Geschäfte. Jetzt soll die Beschilderung am Jungmayrplatz im Tölzer Gries geändert werden. © Bock

Ein Bäcker am Jungmayrplatz in Bad Tölz bangt wegen ausbleibender Kunden aufgrund des Halteverbots um seine Existenz. Nach einer Beschwerde tauscht Stadt die Schilder aus

Bad Tölz – Kaum ist der Tölzer Jungmayrplatz neu gepflastert und wieder für den Verkehr freigegeben, gibt es dort neuen Ärger. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses am Dienstag trug Josef Steigenberger eine Beschwerde des dort ansässigen Bäckers Martin Bauer vor. Stein des Anstoßes: Die Stadt hatte für den ganzen Platz ein absolutes Halteverbot ausgeschildert. Künftig sollen nur noch vier Stellplätze für die Anwohner zur Verfügung stehen, die aber wegen der winterlichen Temperaturen derzeit noch nicht markiert werden konnten.

Getroffen hat das Halteverbot die dortigen Geschäfte. „Die Kunden trauten sich nicht mehr, bis zum Laden zu fahren um einzukaufen“, so Bauer, der seitdem um seine Existenz fürchtet: „90 Prozent unserer Kunden sind älter und kommen meist mit dem Auto, das ist alles weggebrochen.“ Auch Handwerker und der Kaminkehrer seien betroffen. Sogar der Mehllaster könne nicht mehr zur Bäckerei Bauer kommen, ohne ein Bußgeld zu riskieren.

Stadt tauscht Schilder aus

Am Donnerstag nun teilte die Pressestelle des Rathauses nach einer Besprechung mit, dass voraussichtlich bis nächste Woche die Schilder „Absolutes Halteverbot“ durch die Schilder „Eingeschränktes Halteverbot“ ausgetauscht werden. Absolutes Halteverbot wird allerdings zu den Zeiten weiterhin gelten, an denen der Wochenmarkt (Mittwoch) und der Bauernmarkt (Freitag) stattfindet. Derzeit ist allerdings noch offen, wo künftig diese beliebten Märkte stattfinden werden. Beide wurden wegen der 2021 begonnenen Bauarbeiten im Gries in die Marktstraße verlegt. Für die Zeit des Christkindlmarkts bis 24. Dezember zogen sie aber wieder zurück an den Jungmayrplatz. Laut Bürgermeister Mehner soll im ersten Quartal 2023 entschieden werden, wo die Märkte künftig ihren Platz finden.

Die Geschäftsleute am Jungmayrplatz hoffen, dass das im Gries der Fall sein wird und die Märkte hier für Belebung sorgen. Man habe, so Bauer, beobachtet, dass auch in der Marktstraße nicht mehr Anbieter vor Ort seien als im Gries, wo der Platz für die Händler aus der Region eher beschränkt ist.

Bis der Jungmayrplatz Ende November fertiggestellt werden konnte, gab es einige Hürden zu überwinden. So kam es zu Verzögerungen bei der Lieferung der Pflastersteine und bei der Verlegung. Wie es im kommenden Frühjahr mit den restlichen Gebieten im Gries weitergeht, ist noch offen. Für die beiden weiteren Bauabschnitte muss nach Auskunft von Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach erst noch ein Gutachten bezüglich des Hochwasserschutzes für den Ellbach abgewartet werden. (Karl Bock)

