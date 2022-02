Ärzte appellieren: „Das Wichtigste beim Skisport ist ein gut sitzender Helm“

Teilen

So kommen Sie sicher die Pisten runter. © Tobias Ostler/A

Zwei Chefärzte der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz geben Tipps für eine sichere Wintersportsaison. Einen Helm zu tragen, ist das A und O.

Bad Tölz – Ungeachtet aller Corona-Einschränkungen am und im Skilift tummeln sich am Brauneck wie in allen Skigebieten im Oberland die Wintersportler in Scharen. Die Chefärzte Dr. Peter C. Kreuz und Dr. Harald Rieger der Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz geben daher Tipps, wie sich Skiunfälle vermeiden lassen und was bei Notfällen auf der Piste zu tun ist.

Laut einer Mitteilung der Stadtklinik zählte der Deutsche Skiverband laut Unfallanalyse der Stiftung Sicherheit im Skisport in der Saison 2019/20 etwa 38 000 verletzte deutsche Skifahrer. Gerade die Zahl der Knieverletzungen sei mit einem Anteil von 32 Prozent weiterhin hoch. In 19 Prozent der Fälle sei der Schulterbereich betroffen, bei immerhin 11,1 Prozent tragen die Opfer Verletzungen im Kopfbereich davon und zehn Prozent entfallen auf Hüfte und Oberschenkel. Neue Skitechniken und der Carving-Stil hätten zu anderen Belastungen und noch höheren Geschwindigkeiten geführt. Dennoch habe sich das Verletzungsrisiko beim alpinen Skifahren seit 1980 mehr als halbiert und auch im Vergleich zur Saison 2018/2019 sei ein Rückgang um rund 6000 Verletzungen zu verzeichnen.

Dr. Peter Kreuz Chefarzt für Sportorthopädie © Klinik

Trotz dieser guten Nachrichten bleibe die absolute Zahl der Verletzungen laut Pressemitteilung der Klinik hoch. Wie man Unfälle so gut es geht vermeiden kann, erklären die Ärzte der Asklepios-Stadtklinik. Sie betonen, dass eine frühzeitige Vorbereitung auf die Skisaison wichtig sei. Diese beinhalte auch eine Überprüfung des Skimaterials sowie die Anpassung der Einstellungen an das individuelle Körpergewicht und die Körpergröße.

Dr. Harald Rieger Chefarzt für Unfallchirurgie © Klinik

Bevor es auf die Piste geht, sollte zudem unbedingt ein Aufwärmtraining gemacht werden. Darüber hinaus stehe die Qualität der Ausrüstung im Vordergrund, wie Prof. Kreuz, Chefarzt für Sportorthopädie, erklärt: „Das Wichtigste beim alpinen Skisport ist ein gut sitzender Helm. Kommt es zum Sturz, kann er einen Teil des Aufpralls dämpfen und so lebensbedrohliche Verletzungen verhindern“. Auch das Einlegen von Pausen sei empfehlenswert, ebenso wie eine realistische Selbsteinschätzung. Verletzungen würden insbesondere am Ende eines langen Skitages passieren, wenn sich Wintersportler selbst überfordert und „ausgepowert“ hätten und eine kontrollierte Abfahrt dadurch fast unmöglich sei. Kommt es doch zu einem Skiunfall, sei es zunächst wichtig, „den Unfallbereich mit Skistöcken und Skiern abzustecken, ihn zu sichern“, erklärt der Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Dr. Rieger. Anschließend sei die Bergwacht zu verständigen und in der Zwischenzeit der Betroffene mit Jacken warmzuhalten, um ein Auskühlen zu verhindern. In einer regulären Wintersportsaison werden von Dezember bis März rund 1500 Patienten versorgt, die im Zusammenhang mit einem Wintersportunfall ins Tölzer Krankenhaus kommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.