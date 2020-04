Ärzte aus Isolation zurück: Buchberg-Klinik eröffnet wieder

Bald ziehen wieder Patienten in die Tölzer Buchberg-Klinik ein: Bei allen Mitarbeitern, die mit der infizierten Ärztin Kontakt hatte, fiel der Corona-Test negativ aus.

Bad Tölz – Kommenden Montag wird die Buchberg-Klinik in Bad Tölz wieder geöffnet. Wie berichtet hatte das Haus der Median-Gruppe Mitte März vorübergehend schließen müssen, da eine Ärztin an Covid-19 erkrankt war. Sämtliche Mediziner mussten auf Anordnung des Gesundheitsamts für zwei Wochen in häusliche Quarantäne, sodass der Klinikbetrieb nicht mehr aufrechterhalten werden konnte.

Nun aber steht fest: „Alle Patienten und Mitarbeiter, die Kontakt mit der erkrankten Ärztin hatten, wurden negativ getestet“, teilt Torsten Deggendorfer schriftlich mit. „In Absprache mit den Behörden steht einer Wiedereröffnung nichts im Weg,“, so der Kaufmännische Leiter der Klinik weiter.

Aufgenommen werden Deggendorfer zufolge derzeit allerdings nur zwei Gruppen: Patienten, die direkt nach einem Krankenhausaufenthalt für eine Anschlussheilbehandlung in die Klinik überwiesen werden (ABH-Patienten) sowie Rehabilitanden, deren Behandlung medizinisch nicht verschiebbar ist. „Falls nötig, stehen wir darüber hinaus bereit, zur Entlastung der in der Region ansässigen Akutkrankenhäuser auch Kurzzeitpflegefälle, stationäre Krankenhausfälle sowie leichte Covid-19-Fälle aufzunehmen“, sagt Deggendorfer. „So werden dort Betten für Corona-Patienten mit schweren Verläufen frei.“ Die Buchberg-Klinik ist Teil des IVENA-Systems der bayerischen Staatsregierung. Dieses bündelt freie Bettenkapazitäten aller Kliniken im Land digital.

Das Klinik-Personal freut sich Deggendorfer zufolge derweil sehr darauf, wieder Patienten betreuen zu dürfen. „Endlich kommt wieder Leben in die Klinik.“

Lesen Sie auch:

Palmbuschen: Tradition fällt Virus zum Opfer

Masken selbst nähen: Landratsamt verteilt Stoff an Kommunen