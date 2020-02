Hitzige Debatte um Wahlprogramm bei den Linken 

Bei der Hauptversammlung der Linken im Tölzer Kolberbräu herrschte eine aggressive Diskussionskultur. Beinahe wären sogar die Fäuste geflogen.

Bad Tölz–Eine bessere medizinische Versorgung steht für „Die Linke“ im Landkreis an erster Stelle ihres Wahlprogramms für den Kreistag. 25 Bewerber stehen auf der Liste. Elf Parteimitglieder und Anhänger debattierten am Freitag über drei Stunden lang im Tölzer „Kolberbräu“ über die einzelnen Punkte. Dabei kam es fast zu einer Handgreiflichkeit.

Ein Dorn im Auge ist der Partei der privatwirtschaftliche Betrieb der Tölzer Asklepios-Klinik. Es dürfe nicht sein, so Student Jakob Hirn, dass Patienten durch Fallpauschalen in „rentabel“ und „nicht rentabel“ eingestuft würden. Allerdings strichen sie die Formulierung des „Diebstahls“ an der Bevölkerung aus dem Programm. Ein Zuhörer hielt sich bei diesem Thema nicht an die übliche Redekultur, fiel ständig anderen ins Wort oder stellte Fragen zu anderen Punkten. In der aggressiver werdenden Stimmung kam es zwischen ihm und anderen Anwesenden zu verbalen Attacken, bis sich schließlich zwei Männer Nase an Nase gegenüberstanden. Die Versammelten wurden der Lage aber doch noch Herr, der Störenfried verließ schließlich den Raum.

Der thematisch diffusen, aber engagierten Debatte tat der Vorfall keinen Abbruch. Die Linke will sich dafür einsetzen, dass die Asklepios-Klinik in die öffentliche Hand zurückgeführt wird. „Zur Erweiterung des medizinischen Angebots wollen wir wieder eine Geburtsstation in Bad Tölz“, heißt es weiter. Details wie „Notfallambulanz“ im Zusammenhang mit der Geburtsstation und das Thema Rettungsdienst wurden wegen mangelnder Kenntnis der Materie gestrichen. Eine weitere Forderung ist, dass der Landkreis ein höheres Budget für die Kreisklinik in Wolfratshausen zur Verfügung stellt, um Personal unbefristet beschäftigen zu können.

Die Linke will sich für mehr stationäre und ambulante Pflegeplätze einsetzen. Thorsten Thane aus Wolfratshausen bremste die Debattierfreudigkeit allerdings mit Blick auf die weiteren Punkte ein: Das seien alles hochkomplexe Themen, die Kosten mit sich bringen. Geld werde aber auch für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) benötigt. Die Ausformulierung dieses Punkt sollte dem Bundestagsabgeordneten Andreas Wagner aus Geretsried überlassen werden. Allerdings entspann sich dann doch eine Diskussion darüber. Die Teilnehmer hatten Ideen wie einen Expressbus und eine Express-S-Bahn von Geretsried nach München. Letztlich erging dann aber doch der Appell, das Thema „vertrauensvoll“ Wagner zu überlassen.

Der Begriff „G5“ fiel nicht in Zusammenhang mit dem Thema Schule, wobei die Linke hier gemeinsames Lernen bis zur 10. Klasse favorisiert, gemeint war der Ausbau des leistungsfähigen Internets 5G. Hier hat die Partei gesundheitliche Bedenken.

Es folgte eine lange, ausufernden Diskussion über das Thema „Wohnen“. Dabei ging es sowohl um den den „Erhalt des ländlichen Raums“, die Entwicklung des Tölzer Badeteils und um „wahnsinnig viele leer stehende Häuser in Bad Tölz“. Schließlich mahnte Thane: „Wir müssen uns irgendwie dazu äußern.“ Die Linke setzt sich nun ein für öffentliche Wohnungsbauprojekte. Wohnraum in genossenschaftlichem Besitz sei ein Mittel gegen hohe Mietpreise. Außerdem wird ein Mietspiegel für den kompletten Landkreis und einzelne Kommunen gefordert. Zudem soll es einen Mietendeckel geben wie er im Volksbegehren „Sechs Jahre Mietenstopp für Bayern“ vorgesehen ist. (bib)

