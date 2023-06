Aitel laicht an den Isar-Kiesbänken: Deshalb darf man nicht ins Wasser

Von: Melina Staar

Viel los ist derzeit in einer „Babystube für Fische“ an den Kiesbänken am Isarufer. Dort laicht der Aitel – und braucht dabei seine Ruhe. © Pröhl

Eine Babystube für Fische gibt es derzeit an der Tölzer Isarbrücke. Mit roten Bändern und Absperrgittern soll verhindert werden, dass Menschen ins Wasser gehen. Denn dort laicht der Aitel.

Bad Tölz – Ordentlich was geboten ist momentan an den Kiesbänken rund um die innerstädtische Tölzer Isarbrücke. Wie berichtet hat sich der Süßwasserfisch Aitel diesen Bereich ausgesucht, um seine Eier abzulegen. Tatsächlich sind derzeit zahlreiche Fische an den Kiesbänken zu beobachten. Um das Laichen nicht zu stören, hat der Bezirksfischereiverein eine Sperrzone eingerichtet. Mit einem gestreiften Band war in den vergangenen Tagen der Bereich gekennzeichnet worden, den keiner betreten darf. Denn Badegäste oder Hunde könnten versehentlich die Eier zerstören.

Bei Rot-Weiß-Fest und Nachtflohmarkt kommen tausende Menschen

Um sicherzugehen, dass auch am kommenden Wochenende, wenn mit SC-Rot-Weiß-Isarfest und Nachtflohmarkt besonders viele Gäste erwartet werden, keiner die Tiere stört, wurde jetzt zusätzlich ein ein Meter hohes Absperrgitter errichtet, das entlang des Uferverlaufs vom Essensstand bis zur Bühne reicht, wie Florian Herzinger vom Fischereiverein berichtet. „So ist es gewährleistet, dass keine Personen ins Wasser gehen.“ Er sei in seiner Funktion beim Fischereiverein und beim Förderverein des SC Rot Weiß persönlich vor Ort und werde ein Auge darauf haben. „Natürlich kann man es nie ausschließen, aber in dem Bereich, in dem das Fest stattfindet, kann keiner ins Wasser.“ Er hoffe am Wochenende vor allem auf die Vernunft der Leute, sagt Herzinger. „Wenn wir jemanden sehen, der trotzdem ins Wasser geht, werden wir ihn darauf hinweisen.“

