Aktion an Tölzer Schule: Promis malen Bilder für den Frieden

Versteigerung am 10. Juli

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Unter dem Motto „Peacepaintings“ beteiligten sich Schüler, Geflüchtete und Prominente an einer Aktion der Tölzer Berufsoberschule. Am 10. Juli werden die Friedensbilder für den guten Zweck versteigert.

Bad Tölz – Strahlend gelbe Sonnenblumen in einer Vase – das zeigt das Bild, das zum Trocknen an einer Wand lehnt. Gemalt wurde es von einer jungen Ukrainerin, die vor dem Krieg geflohen ist. „Dieses Bild erinnert mich an zu Hause. Zu Hause waren zwei Bilder von van Gogh: Sternenhimmel und Sonnenblumen“, steht auf der begleitenden Postkarte.

Projekt mit viel Herzblut verwirklicht

Aber nicht nur Geflüchtete und Schüler verschiedener Tölzer Schulen beteiligen sich an der Malaktion, die die Lehrkräfte Jasmin Strickroth-Espeel und Britta Schultheiß an der Tölzer Berufsoberschule mit viel Herzblut initiiert haben. An zwei Abenden malen auch prominentere Bürger aus dem Tölzer Land Friedensbilder in der Aula der FOS/BOS.

Vernissage mit Versteigerung am Sonntag, 10. Juli

Versteigert wird ein Teil der Werke am Sonntag, 10. Juli, von Lehrer und Sportmoderator Markus Theil bei der Vernissage in der Schule. Beginn ist um 19 Uhr. Der andere Teil der Bilder wird gegen eine Spende abgegeben. Der Erlös kommt Institutionen zugute, die sich in der lokalen Flüchtlingshilfe engagieren, wie der Tölzer Tafel oder dem Mehrgenerationenhaus. Dafür, dass wirklich der ganze Erlös gespendet werden kann, haben die Lehrkräfte gesorgt. Sie legten zusammen, um die rund 1000 Euro für das Mal-Material zusammenzubekommen, das für die Aktion gebraucht wurde.

Korbinian Holzer malt Eishockeyschläger, die ein Herz formen

Wer sich die „Peacepaintings“, also die Friedensbilder, schon vor der Vernissage anschauen will, kann das auf www.fosbos-badtoelz.de tun. Darunter sind die beiden von Korbinian Holzer gemalten bunten Eishockeyschläger, deren Enden ein Herz formen. Eine Collage hat der ehemalige evangelische Dekan Martin Steinbach gefertigt. Aus ausgeschnittenen Zeitungsschlagzeilen hat er die Silhouette von zwei Köpfen geschaffen. „Die Idee war zu zeigen, was den beiden Menschen – stellvertretend für uns alle – seit Februar durch den Kopf geht“, erklärt er.

+ Setzte auf bunte Farben: Bürgermeister Ingo Mehner. Tipps gab es von Britta Schultheiß. © va

Verfremdetes Peace-Symbol mit einer Kalaschnikow

„Frieden schaffen – ohne Waffen?“ lautet der Titel des Bilds des ehemaligen Grünen-Stadtrats Franz Mayer. Es zeigt das klassische Peace-Symbol von 1958 in einer Ecke und in der anderen ein verfremdetes mit einer Kalaschnikow aus 2022. Durch die Mitte des in Blau und Gelb gehaltenen Bildes geht ein Riss. „Letztlich ist das doch die Frage oder Haltung, die uns alle bewegt: die Hoffnung auf ein Leben, einen Frieden in Europa ohne atomare Waffen – und das jähe Erwachen durch den Ukrainekrieg 2022. Das Anerkennen, dass ein Staat ohne Militär genauso schutzlos ist wie Bürgerinnen und Bürger ohne Polizei. Und das kann niemand wollen“, erklärt er zu seinem Bild.

Bürgermeister Ingo Mehner setzt auf viele Farben

Sichtlich Freude am Malen hat auch Bürgermeister Ingo Mehner – und das, obwohl er im Kunstunterricht in der Schule eher nicht zu den Talentiertesten gehörte, wie er verrät. Statt mit dem Pinsel trägt er die vielen bunten Farbflächen mit dem Spachtel auf die Leinwand auf. „Andere Blickwinkel“ heißt sein Bild.

Ein Sonnenuntergang in den ukrainischen Farben

Der altkatholische Pfarrer und ehemalige Grünen-Stadtrat Peter Priller greift erst einmal zur Schere, um die kyrillischen Buchstaben für das Wort „Mir“ – Friede – auszuschneiden und schließlich mit Schwammtechnik auf die orangefarben grundierte Leinwand zu bekommen. Sein Bild sei „eine Erinnerung an die orangene Revolution und eine Hommage an die Frauen in der Ukraine und in Weißrussland, die den Aufbruch wagen“. Der Tölzer CSU-Vorsitzende Karsten Bauer setzt in seinem Werk auf das „Brückenbauen“. Grün-, Rot- und Goldtöne hat er für sein Bild gewählt. Wunderschön ist das Werk von Stadtpfarrer Peter Demmelmair. „Und immer siegt am Ende das Licht“ heißt es und zeigt einen Sonnenuntergang in den ukrainischen Farben.