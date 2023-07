Radwan (CSU): „Distanz zwischen der AfD und mir könnte nicht größer sein“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Alexander Radwan (CSU), Bundestagsabgeordneter aus Rottach-Egern © THOMAS PLETTENBERG

Es war ein Novum: Erstmals stimmten zwei Unions-Mitglieder für einen Antrag der AfD, Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan (CSU) erklärt, wie es dazu kam.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag gibt es den Grundsatz, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. Doch nun stimmten zwei Abgeordnete im Europa-Ausschuss erstmals für einen AfD-Antrag. Neben dem ehemaligen Verkehrsminister Andreas Scheuer war das der hiesige Wahlkreisabgeordnete Alexander Radwan (CSU). Er spricht von einer „chaotischen Situation“, die der Abstimmung voraus ging. Aus dem „Versehen“ eine inhaltliche Nähe zur AfD abzuleiten, findet Radwan absurd.

Herr Radwan, wie kam es, dass Sie für den Antrag gestimmt haben und was haben Sie in dem Moment gedacht, als Ihnen klar wurde, dass Sie für einen AfD-Antrag gestimmt haben?

Alexander Radwan: Von der Bundesregierung wurden im Ausschuss drei Anträge mit viel zu kurzer Beratungszeit eingebracht, die alle Oppositionsfraktionen unabhängig vom Inhalt absetzen wollten. Zu Beginn jedes Tagesordnungspunktes meldete sich als erster der europapolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion zu Wort, um die Absetzung der Tagesordnungspunkte zu beantragen. Bei zwei von drei Anträgen beantragte die Union die Absetzung, und AfD und Linke stimmten zu. Beim ersten Tagesordnungspunkt kam es jedoch zu Diskussionen und Unklarheiten, und der Absetzungsantrag wurde letztendlich nicht durch die CDU/CSU-Fraktion gestellt, sondern wortgleich und mündlich durch die AfD. Ich war in der chaotischen Situation davon ausgegangen, dass unser Vorsitzender den Antrag gestellt hatte und die AfD wie so oft nur als Trittbrettfahrer agiert hatte. Als ich es dann bemerkte, habe ich mich vor allem geärgert, dass unser Sprecher trotz der klaren Ankündigung nicht selbst die Absetzung beantragt hatte.

Was sagen Sie Leuten, die Ihnen nun eine inhaltliche Nähe zur AfD unterstellen?

Alexander Radwan: Die Distanz zwischen der AfD und mir könnte nicht größer sein. Die AfD ist eine fremdenfeindliche, nationalistische, teils rechtsextreme und putin-nahe Partei, der am Wohle Deutschlands nichts gelegen ist. Diese Partei hätte meinen aus Ägypten eingewanderten Vater und mich niemals in Deutschland willkommen geheißen. Ihr Nationalismus steht dem demokratischen, offenen und starken Deutschland und Europa entgegen, für das ich in meiner politischen Laufbahn immer gestritten habe, und ich wäre der erste, der mit allen Mitteln gegen eine Zusammenarbeit mit dieser Partei kämpfen würde. Bei dieser Abstimmung ging es nicht um ihren Inhalt, sondern nur darum, wer den Antrag gestellt hat. Daraus lässt sich keine Kooperation und erst recht keine inhaltliche Nähe konstruieren.

Ärgert es Sie, dass die Sache so hochgekocht wird?

Alexander Radwan: Natürlich. Es handelt sich um ein bedauerliches Versehen, ist aber eine nichtssagende Lappalie, und das Hochkochen lohnt sich nicht. Ich kann die Aufmerksamkeit darum jetzt nur nutzen, um klarzumachen: Die CSU wird immer das bürgerlich-konservative Bollwerk gegen die AfD sein.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.