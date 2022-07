Alle Beteiligten zu betrunken: Schlägerei in Bad Tölz bleibt rätselhaft

Die Fäuste flogen am frühen Samstagmorgen vor einem Lokal in Bad Tölz.

Aus dem Polizeibericht

Von Andreas Steppan schließen

Bei einer Schlägerei am Amortplatz in Bad Tölz wurde am Samstag ein Geretsrieder (28) verletzt. Sinnvolle Zeugenaussagen zu dem Vorfall gibt es nicht.

Bad Tölz – Bei einer Schlägerei am Tölzer Amortplatz wurde in den frühen Morgenstunden des Samstag ein Geretsrieder leicht verletzt. Was genau bei der Auseinandersetzung passiert und wie es dazu gekommen war, liegt im Dunkeln.

Denn laut Polizei waren Beteiligte und mögliche Zeugen durch die Bank zu betrunken, um Sinnvolles zur Aufklärung beizutragen.



„Übliche Schlägerei am Wochenende“ vor Lokal in Bad Tölz

Nach Angaben der Polizei spielte sich die gewalttätige Auseinandersetzung gegen 4.20 Uhr vor einem Lokal ab, das, so die Beamten wörtlich, „für seine langen Öffnungszeiten und für die starke Alkoholisierung seiner Gäste amtsbekannt“ sei. Die Polizei spricht weiter davon, dass es sich um „die übliche Schlägerei am Wochenende“ gehandelt habe.



An Details ist darüber nur bekannt, dass ein 28-jähriger Geretsrieder eine Platzwunde an der Oberlippe davontrug und zur Behandlung in die Asklepios-Stadtklinik eingeliefert wurde.



Polizei bittet zu Zeugenhinweisen zu Schlägerei am Amortplatz

Selbst konnte der Betroffene „wenige sachdienliche Angaben“ machen, schreibt die Polizei, was die Beamten auf dessen Alkoholpegel von über zwei Promille zurückführen. Auch andere Anwesende waren so betrunken, dass sie keine Aussagen machen konnten, die weiterhalfen.



Sollte es doch Zeugen geben, die Hinweise auf den Täter oder zum Tathergang machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 08041/761060 mit der der Tölzer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

