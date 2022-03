18-Jähriger flippt unter Alkohol und Drogen aus - In Polizeiinspektion eskaliert die Lage

Von: Andreas Steppan

Mit fixierten Händen und Füßen wurde ein betrunkener 18-Jähriger von der Polizeiinspektion ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Uli Deck

Ein 18-Jähriger aus Tegernsee lag in Bad Tölz erst schlafend auf der Straße, später wurde er wild gegenüber Polizisten und Ärzten. Die Polizei musste ihn fesseln.

Bad Tölz - Ein 18-Jähriger, der unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, wurde am Montagabend aggressiv gegenüber Polizisten. Als die Situation in der Inspektion eskalierte, legten ihm die Beamten eine Hand- und Fußfixierung an. Später randalierte er im Krankenhaus weiter.

Betrunkener 18-Jähriger liegt schlafend auf Salzstraße in Bad Tölz

Laut Polizei begann alles damit, dass die Besatzung eines Rettungswagens den jungen Mann aus Tegernsee in der Tölzer Salzstraße vorfand. Er lag schlafend auf der Fahrbahn. Da der 18-Jährige sich höchst aggressiv verhielt, forderten die Mitarbeiter eine Polizeistreife an. Auch den Beamten gegenüber trat der 18-Jährige uneinsichtig auf, wirkte schwer betrunken und fiel durch „starke Stimmungsschwankungen“ auf, so die Polizei.

Letztlich sollte er in der Tölzer Inspektion in Gewahrsam genommen und ausgenüchtert werden. Dort aber wurde der Tegernseer immer wilder, ließ sich nicht beruhigen und ging auf die Polizisten los.

Tegernseer beleidigt Polizisten und Ärzte in der Klinik

Schließlich ließen ihn die Beamten aufgrund einer „unklaren Mischintoxikation“ aus Alkohol und Drogen per Rettungswagen ins Krankenhaus bringen, wo als nächstes die Ärzte seine Beschimpfungen abbekamen.

Er muss sich wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

