Badegäste akzeptieren Corona-Auflagen in Tölzer Freibädern 

Gerade an heißen Tagen wie gestern lockt das kühle Nass in die Freibäder. Alle Einrichtungen im südlichen Landkreis haben geöffnet. Plantschen, Schwimmen in der Sonne liegen: All das ist – trotz Corona – wieder unter gewissen Auflagen möglich.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Im Tölzer Naturfreibad „Eichmühle“ waren seit der Eröffnung am 4. Juli im Durchschnitt 300 Badegäste pro Sonnentag vor Ort. „Eigentlich könnten in Anbetracht der aktuellen Vorschriften 1000 Leute pro Tag zum Baden kommen“, berichtet Reinhard Oberleitner, Leiter der Freizeitbetriebe bei den Tölzer Stadtwerken. „Wir merken eine deutlich Zurückhaltung der Menschen. Dies liegt sicher nicht zuletzt auch an den Einschränkungen“, sagt er. Beispielsweise werde das Beachvolleyballfeld, das derzeit geschlossen ist, sonst hauptsächlich von Jugendlichen genutzt. „Daher kommen aktuell sehr wenig Gruppen mit jungen Menschen“, erklärt Oberleitner. Dennoch sei er mit dem Start in diese besondere Saison weitestgehend zufrieden. Und das wichtigste: „Die Leute halten sich vorbildlich an die Hygiene- und Abstandsregeln.“

Weniger Jugendliche als sonst

Auch im Lenggrieser Freibad blieb bisher der gewohnte Ansturm aus. „Im Moment ist wenig los. Auffallend ist, dass sehr wenig Kinder kommen“, sagt Tobias Riesch, Geschäftsleiter der Gemeinde. Das liege vielleicht auch daran, dass Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Freibad dürfen. Vor Beginn der Sommerferien seien im Durchschnitt etwa 50 Badegäste pro Tag ins Naturfreibad gekommen. Kapazität wäre momentan für maximal 164 Gäste. Die Infektionsschutz-Vorkehrungen würden jedoch gut angenommen. „Nur bei der Einbahnregelung hakt es noch, da müssen wir öfter die Gäste ansprechen“, berichtet Riesch. Gut werde hingegen der neue Fahrradparkplatz akzeptiert. Aus Gründen des Abstandsgebots müssen Räder seit der Eröffnung an einer Grünfläche südlich des Karwendelparkplatzes abgestellt werden. „Das hat sich von Anfang an gut eingependelt“, erklärt er.

Mittagspause zum Putzen und Desinfizieren

Im Alpenwarmbad Benediktbeuern stellt Badleiter Robert Baumgartner hingegen fest, dass „das Bedürfnis der Leute nach Baden sehr groß ist“. Maximal 400 Menschen dürfen gleichzeitig in das Freibad. „Wir waren an vielen Sonnentagen schon maximal ausgelastet.“ Nach den Vorgaben der bayerischen Staatsregierung dürfte das Alpenwarmbad sogar für 490 Gäste gleichzeitig die Tore öffnen. „Die Überlegung, auf die Maximalgrenze aufzustocken, steht bereits im Raum und wird in den kommenden Tagen diskutiert“, sagt Baumgartner auf Nachfrage. Eintrittskarten können Besucher in Benediktbeuern heuer nur online buchen. Das würde sehr gut funktionieren. „Da sind wir selber ganz erstaunt, dass das System von allen angenommen wird“, sagt Baumgartner. Auch die seit Corona neu eingeführte Mittagspause zum Putzen und Desinfizieren habe sich bewährt.

„Ein schönes Miteinander“

Das Arzbacher Freibad hat bereits seit Juni wieder geöffnet. Auch dort läuft alles „ohne ein Problem“, wie Mitbetreiberin Gitti Pirchmoser bestätigt. Es sei laut ihr „nach wie vor ein schönes Miteinander, und alle halten sich an die Vorgaben“.

Auch im Naturfreibad Bichl gebe es laut Bürgermeister Benedikt Pössenbacher „keinerlei Probleme bei der Einhaltung der Corona-Auflagen“. Alle würden sehr aufmerksam mit den geltenden Geboten umgehen. Doch die Anzahl der Badegäste sei bisher „recht überschaubar“. Viele seien noch vorsichtig und zurückhaltend, meint Pössenbacher. Die Maximalauslastung von 200 Gästen pro Tag sei noch nicht erreicht worden.

