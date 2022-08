„Alle warten, dass es wieder besser wird“: Unternehmer aus dem Landkreis über die Energiepreise

Von: Andreas Steppan

Wenig Licht am Horizont gibt es derzeit bei den Energiepreisen. Viele Unternehmen haben in dieser Situation zu kämpfen. © Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Preise von Gas, Öl, Strom und Pellets steigen stark. Der Tölzer Kurier hat vier Betriebe aus dem Landkreis gefragt, wie sich die aktuelle Lage auf sie auswirkt und wie sie reagieren.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Auf die Gasrechnung kommt zusätzlich zu voraussichtlich starken Preiserhöhungen nach Stand der Dinge die Gasumlage oben drauf. Den Heizöltank zu füllen, ist allerdings auch extrem kostspielig geworden. Und selbst für Holzpellets muss man tief in die Tasche greifen. Das spürt jeder Privathaushalt genauso wie die Unternehmen von klein bis groß. Hier Stimmen aus vier wichtigen Branchen:

Konrad Stelmaszek, Inhaber „Königsdorfer Backstube“ und Obermeister der Bäcker-Innung Miesbach-Bad Tölz-Wolfratshausen: „In unserem eigenen Betrieb heizen wir die Öfen mit Öl – aber auch das ist natürlich sehr teuer geworden. Zumindest sind die Bäcker laut dem bayerischen Wirtschaftsminister Aiwanger systemrelevant, sodass die Bäckereien darauf vertrauen können, auf jeden Fall weiter Gas zu bekommen. Aber man sollte den Blick nicht auf Gas und Heizöl allein verengen. Auch die Rohstoffe sind viel teurer geworden. Der Mehlpreis hat sich weit mehr als verdoppelt, die Milchpreise sind um 50 Prozent raufgegangen. Auch die Mitarbeiter sind von der Inflation betroffen und müssen von ihrem Gehalt leben können.

„Können die Preise nicht zu weit erhöhen“

Darauf reagieren können wir nur, indem wir die Preise erhöhen – aber das können wir auch nicht zu weit treiben, weil wir die Kunden sonst zu den Discountern treiben. Mit Energie gehen wir ohnehin sparsam um und haben in der Vergangenheit auch in Technik investiert, etwa in Wärmerückgewinnung. Wer in dieser Hinsicht nie etwas gemacht hat, für den kann das jetzt böse Folgen haben. Aus München habe ich von Betrieben gehört, die von Gas auf Öl umrüsten. Aber der Weisheit letzter Schluss ist das nicht.

Auf alle Fälle hilft es nichts, den Kopf in den Sand zustecken. Wir waren bisher verwöhnt: Energie und Rohstoffe waren im Überfluss da. Es galt: Heute bestellt, morgen da. Das gibt es jetzt so nicht mehr.“

Hubert H. Löcherer, Vorstandsvorsitzender Dorst-Löcherer-Stiftung, Kochel am See: „Der Gaspreis trifft unser Unternehmen indirekt, weil wir viele Kunden haben – etwa im Bereich der keramischen oder der pulvermetallurgischen Industrie –, die ihre riesigen Brennöfen mit Gas betreiben. Und die sind aktuell mit Investitionen sehr vorsichtig, das wirkt sich auch auf uns aus. Aber ich finde es erstaunlich, dass immer nur über Gas geredet wird. Die Entwicklungen beim Öl- und Strompreis sind genauso heftig.

„Alle mittel- und langfristigen Planungen werden über den Haufen geworfen“

Wir bei Dorst brauchen für unseren Betrieb mehrere Tanklastzüge Öl im Jahr, und der Preis hat sich mehr als verdoppelt. Dazu funktionieren die Lieferketten nicht, bei der Materialbeschaffung bekommen wir nicht einmal von den renommiertesten Firmen verbindliche Zusagen. Alle mittel- und langfristigen Planungen werden über den Haufen geworfen. Es ist ein ganzes Bündel an Problemen. Darauf zu reagieren, ist äußerst schwierig. Glücklicherweise sind wir einigermaßen gut finanziert und haben die vergangenen beiden Jahre ganz gut überstanden. So hoffen wir, dass wir im laufenden Geschäftsjahr, das bis 31. März dauert, mit einem blauen Auge davonkommen. Darüber hinaus lässt sich kaum etwas sagen.“

Thomas Kreisl, Inhaber Bayerische Wellpappen, Lenggries-Fleck: „Wir heizen unsere Hallen mit Öl. Wenn wir den Tank früher aufgefüllt haben, kostete das etwa 15 000 Euro – jetzt sind es 40 000 Euro. Das reicht für drei Monate, wenn wir normal heizen. Aber das werden wir sicherlich reduzieren. Einen Lkw zu betanken, kostete früher 300 Euro, jetzt 600 Euro. Der Gaspreis trifft besonders unsere Vorlieferanten. Wir kaufen Wellpappe ein, aus der wir Verpackungen herstellen. Zur Herstellung von Wellpappe wird Dampf benötigt, der mit Gas hergestellt wird. Dazu kommt, dass das Papier knapp ist. Der Preis ist im letzten Jahr um 40 Prozent gestiegen. Ein großer Teil des besonders starken Kraftliner-Papiers kam bisher aus der Ukraine. Unser Vorlieferant hat zwar schon immer in Skandinavien eingekauft, aber dorthin orientieren sich jetzt alle anderen auch, und es wird dort ebenfalls eng. Dazu kommt: Unsere 35 Mitarbeiter hier am Standort müssen auch Miete, Nebenkosten und Lebensmittel bezahlen. Da kann man als Unternehmer nicht einfach sagen, das ist mir egal. Man muss auf die Mitarbeiter schauen, sonst gehen sie woanders hin. Also sind Lohnerhöhungen nötig.

„Preiserhöhungen stoßen bei manchen Kunden auf Unverständnis“

Als Reaktion auf die steigenden Kosten habe ich keine andere Wahl als die Preise zu erhöhen. Bei manchen Kunden stößt das auf Unverständnis. Da kann ich nur antworten: Kriegt Ihr nicht mit, was auf der Welt passiert? Vor Kurzem hat ein Kunde einen Auftrag storniert. Nach drei Tagen kam er wieder an, weil ein anderer Anbieter ihm gesagt hat, dass er dort mit zehn bis zwölf Wochen Lieferzeit zu rechnen hat. Unser Betrieb ist zum Glück so gefestigt, dass wir mit den Umständen noch umgehen können. Aber als Unternehmer muss man jetzt jeden Tag neue Entscheidungen treffen. Alle warten, dass es wieder besser wird.“

Gerhard Knill, Inhaber Betonwerk Kühne, Geretsried: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns gerade eine Fotovoltaikanlage aufs Dach gebaut haben. Damit decken wir jetzt im Sommer den Strom für unsere Produktion komplett selbst ab und können sogar noch etwas ins Netz einspeisen. Im Winter werden wir trotzdem noch zusätzlich mit Gas heizen müssen. Aber die Kosten laufen ja nicht nur beim Gas davon. Der Strompreis an der Strombörse hat sich verzehnfacht. Die Stapler und Lkw, mit denen wir unsere bis zu sechs Tonnen schweren Betonteile transportieren, fahren auch nicht mit Wasser, sondern mit Diesel. Wenn wir einen 20-Tonnen-Zug Stahl einkaufen, kostete der vor einem Jahr 17 000 Euro, heute 38 000 Euro. Und dann sollen Sie planen...

„In welche Abhängigkeit hat uns die Politik gebracht?“

Solche Kosten lassen sich nicht mehr durch Rationalisieren auffangen, keine Chance. Unser Unternehmen existiert seit 1958. Heuer mussten wir zum ersten Mal in all der Zeit unter dem Jahr unsere Preise erhöhen. Ich frage in dieser Lage: In welche Abhängigkeit hat uns die Politik da gebracht? Wie kann man eine Energiequelle abschalten, bevor man weiß, woher ich Ersatz beziehe?“

