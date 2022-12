Almwirtschaft in Bedrängnis

Die Idylle bringt auch Schwierigkeiten mit sich: Es wird zunehmend schwieriger, für Hütten wie die Tölzer Hütte geeignete Wirtsleute zu finden. © DAV TÖLZ

Das Alpenvereins-Jahrbuch behandelt die besondere Situation der Almwirtschaft. Es geht um Tourismus und Freizeitdruck, Klimawandel und Tierwelt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit 1869 geben Deutscher, Österreichischer und Südtiroler Alpenverein für ihre mittlerweile zwei Millionen Mitglieder ein Jahrbuch heraus, in dem namhafte Autoren bergsportliche, naturkundliche und kulturelle Themen abhandeln. Ein Schwerpunkt im „Berg 2023“ ist die Situation der Almwirtschaft: Kenntnisreich erklärt Alpenforscher Werner Bätzing, wie die Almwirtschaft als „ökologisches und ästhetisches Gesamtkunstwerk“ durch Tourismus und Freizeitdruck, Klimawandel und Rückkehr der großen Beutegreifer zunehmend in Bedrängnis gerät.

Wie luxuriös soll‘s auf den Hütten sein?

Georg Bayerle beleuchtet die bekannten „Tölzer Richtlinien“ von 1923, mit denen man sich als Naturschutzorganisation dazu bekannte, die Hütten durch Komfortverzicht vor Massenansturm zu bewahren. Über Verpflegung, Duschen und sonstigen Luxus wird beim Alpenverein bis heute debattiert.

Der Autor beschreibt, was die Pioniere vor 100 Jahren zum Beschluss der „Tölzer Richtlinien“ bewog, und wie diese richtungsweisend in unsere Zeit hineinwirken im Bemühen um einen „nachhaltigen“ Tourismus und dessen Lenkung. Hütten sollten den „wahren Berg- und Naturfreunden“ vorbehalten bleiben und ihren Schutzcharakter behalten. Man wollte Massentourismus fernhalten, der die Berge nur als hippe Kulisse beansprucht und zum touristischen Ausverkauf der Alpen beiträgt.

Bezug zur Tölzer Hütte

Das mache die Aktualität der „Tölzer Richtlinien“ aus, denn Einfachheit bedeute auch Ressourcen- und Klimaschutz, schreibt Georg Bayerle: Es sei gewollt, dass der Gast in den Bergen „durch Konsumverzicht die intensive Erfahrung machen kann, dass dort Wasser, Strom, Wärme und Lebensmittel keine Selbstverständlichkeit sind“. Die aktuelle Situation der „Tölzer Hütte“ am Schafreiter zeigt allerdings auch, dass es zunehmend schwieriger wird, für solche Hütten geeignete Wirtsleute zu finden: Wer bringt heute noch den Idealismus auf, über Monate abgeschnitten vom Leben im Tal auf eine abgelegene Hütte zu gehen, die keine Zufahrt hat?

Übrigens hat sich die Tölzer Vollversammlung von 1923 noch in anderer Hinsicht einen Platz in den Annalen des Alpenvereins verdient: Erfolgreich wehrten die Teilnehmer das Ansinnen fanatischer antisemitischer Aktivisten ab, Juden aus dem Alpenverein zu verbannen. Doch ein Jahr später, in München, beschloss eine Mehrheit dennoch das Undenkbare. (Rainer Bannier)

Das Alpenvereinsjahrbuch (Band 147) ist erschienen im Tyrolia-Verlag. 256 Seiten, über 300 Abbildungen; ISBN: 978-3-7022-4057-8; 20,90 Euro.

