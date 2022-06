Bad Tölz: Alpamare-Eigentümer siegt vor Gericht - doch die Freude ist begrenzt

Teilen

Ein Ortstermin mit Richtern des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (die nicht fotografiert werden wollten) fand jetzt in Bad Tölz statt. © Christoph Schnitzer

Am Ende einer Gerichtsverhandlung zu den Flächen der Jod AG im Badeteil Bad Tölz stand ein Sieg des Alpmare-Eigentümers - mit dem er aber wenig anfangen kann.

Bad Tölz – Vielleicht war das Abschlussbild ein Omen: Bürgermeister Ingo Mehner und Jod-AG-Chef Anton Hoefter reichten sich im Sitzungssaal des Rathauses unverkrampft die Hände. Vorangegangen waren zweieinhalb Stunden Gerichtsverhandlung. Der Erste Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) war nach Tölz gekommen, um das Alpamare- und Wandelhallen-Areal in Augenschein zu nehmen. Und er fällte überraschenderweise sofort ein Urteil zur Normenkontrollklage der Jod AG zur Gültigkeit des Bebauungsplans Wandelhalle.

Jod-AG-Chef Hoefter reagiert zurückhaltend auf Urteilsspruch

Das Urteil klang für die rund 20 Zuhörer im Sitzungssaal (die die Richterin erst auffordern musste, aufzustehen, als das Gericht eintrat), zunächst verblüffend. Dem Antragsteller (Jod AG) wurde nämlich Recht gegeben. Die Stadt hat verloren. Revision ist nicht zugelassen.

Warum Anton Hoefter diesen Spruch gleichwohl sehr zurückhaltend beurteilte („Wir nehmen das Urteil positiv zur Kenntnis“ und „Unsere Arbeit war nicht umsonst“) hatte seinen Grund: Er und die Gegenseite (Stadt) hatten schon vor dem Urteil einige inhaltliche Klarstellungen von der Vorsitzenden Richterin zur Kenntnis nehmen müssen, die auch ohne schriftliche Urteilsbegründung (sie folgt in etwa vier Wochen) nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig ließen. Sie stärken die Position der Stadt ungemein. Kernaussage: Es handelt sich bei allen Flächen außerhalb der bestehenden Bebauung (etwa Wandelhalle) um Außenbereich. Nicht einmal die von der Stadt ausdrücklich gewünschte touristische Nutzung wie zum Beispiel ein Hotelbau an der Seppstraße wäre mit dem beklagten Bebauungsplan möglich. Im Grunde wurde damit höchstrichterlich Stillstand auf allen unbebauten Flächen verordnet.

Bad Tölz: Klage gegen Bebauungsplan Wandelhalle

Ganz wichtig: Beklagt wurde der alte einfache Bebauungsplan Wandelhalle, dem die Stadt im Mai 2021 einen nachgeschärften Bebauungsplan hatte folgen lassen. In ihm wurde nicht nur die Art der baulichen Nutzung (Tourismus, Event, Gastro), sondern wird nun auch das bislang fehlende Maß der baulichen Nutzung festgesetzt.

Die erste Version wurde vom Gericht „kritisch gesehen“. Das nachgebesserte Planwerk kommentierte die Richterin in Bezug auf die Vorgehensweise mit „Jetzt ist es richtig“. Zumal nun auch ein Umweltbericht dazugehöre.

Bürgermeister Ingo Mehner und Bauamtsleiter Christian Fürstberger waren ebenso wie ihre Anwälte Max Reicherzer und Aleksandar E. Todorov nach dem Urteil mehr als guten Mutes. Das Wort von der „Steilvorlage für die Stadt“ machte die Runde. Das hieß wohl: Im neuen Bebauungsplanverfahren sieht die Stadt alle Chancen, ihre Interessen in Verhandlungen mit der Jod AG durchzusetzen. Mehners zusammenfassendes Fazit zeugte von mühsam unterdrückter Siegesfreude: „Es hätte keine Entscheidung geben können, die für uns positiver hätte ausfallen können.“

Gericht macht sich Bild von Alpamare-Flächen in Bad Tölz

Vor der mündlichen Verhandlung hatte das dreiköpfige Richterkollegium sowohl die Alpamare-Flächen als auch Herderpark und Wandelhallen-Areal zu Fuß abgeschritten, um sich ein Bild zu machen. Richterin Simone Widmann fragte detailliert nach und nahm aufmerksam zur Kenntnis, wie Jod AG und Stadt versuchten, feinste Nuancen herauszuarbeiten. Stets ging es um die Kernfrage: Ist das noch Innenbereich, oder hat die Fläche oder das Haus etwa durch die Aufgabe der Nutzung bereits Außenbereichs-Charakter? Spannend, wie dann plötzlich ein „Schenkräumchen“, eine Radlwerkstatt, oder eine blumengeschmückte Wohnung im früheren Herderbad nie geahnte Bedeutung erhielten.

Jedes Wort zählte. Etwa bei einem kleinen Wortscharmützel vor der Wandelhalle, als die Vorsitzende Richterin angesichts des glänzenden Blätterdachs der Baumkronen um ein Belegfoto des Beisitzenden Richters bat und der Protokollführerin das Wort Kurpromenade in den Stift diktierte. „Ein Fußgängerbereich“, verbesserte Nicole Mössner, deren Auftraggeber Anton Hoefter in Kur und Tourismus für Tölz keine Zukunft mehr sieht. Fußgänger seien auch Teil einer Kurpromenade, erwiderte die Richterin bestimmt und schloss: Auf jeden Fall sei es „sehr schön“.

Jod-AG-Chef Hoefter zum Dialog mit Stadt Bad Tölz bereit

Abzuleiten ist daraus natürlich nichts, denn ein Urteil in Sachen Alpamare-Flächen wurde am Donnerstag nicht gesprochen. Man werde das Gesehene überdenken, sagte die Richterin abschließend. Im Oktober oder November wird in einer zweiten Verhandlung ein Urteil ergehen.

Anton Hoefter, der gegen den Rat seiner Anwältin die Medien zum eigentlich nichtöffentlichen Rundgang über alle seine Flächen zugelassen hatte, zeigte sich am Ende „zum Dialog mit der Stadt bereit“. Dazu biete er die Hand. er sprach von „Zusammenarbeit“, um „nicht die Vergangenheit des Badeteils fortzuschreiben“, sondern gemeinsam ein Konzept für die Zukunft zu erarbeiten. Vorschläge seien dazu von seiner Seite schon im Oktober gekommen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

(Von Christoph Schnitzer)