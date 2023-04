Alpenbus: Rosenheim steigt wieder ein - Tölzer Landrat: „Wir freuen uns“

Von: Jonas Napiletzki, Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Beim Alpenbus sind nun zumindest wieder alle Partner zwischen Murnau und Rosenheim wieder mit an Bord. © LRA

Vielleicht hat der Alpenbus doch noch eine Chance: Die Stadt Rosenheim - geplanter Endpunkt der Expresslinie - ist nun doch wieder mit an Bord.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Entscheidung wurde im Landkreis mit Spannung erwartet: In der Stadt Rosenheim hat sich der vorberatende Verkehrsausschuss nun doch für eine Beteiligung am Alpenbus ausgesprochen. Der Beschluss fiel gegen zwei Stimmen aus der CSU, über ein Jahr nach der ersten Ablehnung der ÖPNV-Linie, die von Murnau nach Rosenheim führen soll.

2021 war Rosenheim - zur Überraschung aller - aus dem Projekt ausgestiegen

Wie berichtet, hatte sich derselbe Ausschuss Ende 2021 aus Kostengründen gegen das Projekt entschieden – und damit Projektpartner brüskiert. Die Ablehnung hatte damals alle anderen Beteiligten überrascht, da sich die Debatten über Streckenführung und Kostenaufteilung über viele Monate gezogen hatten. „Wir freuen uns jetzt natürlich sehr, dass sich die Stadt Rosenheim zu dem positiven Beschluss durchgerungen hat“, erklärt Landrat Josef Niedermaier. Denn ohne Rosenheim wäre die Attraktivität des Expressbusses „erheblich gemindert“, hatte sein Miesbacher Amtskollege Olaf von Löwis im Kreisentwicklungsausschuss betont.

Kehrtwende in Rosenheim erfolgt ohne große Diskussion

Die Kehrtwende im Rosenheimer Ausschuss erfolgte rasch. Christian Baab, Pressesprecher der Stadt Rosenheim, berichtet: „Es war eine Diskussion von 30 Sekunden.“ Das Gremium sei sofort zur Abstimmung gekommen. Über die Beweggründe möchte Baab keine Auskunft geben. „Das ist eine politische Entscheidung.“ Die Verwaltung würde Beschlüsse lediglich umsetzen.

Ausschlaggebend für den Stimmungswandel dürfte aber durchaus eine Stellungnahme der Verwaltung gewesen sein, in der von „positiven Effekten“ durch eine Beteiligung die Rede ist. Durch den MVV-Beitritt der Stadt würde der Alpenbus eine „günstige und attraktive Anbindung innerhalb des Verbundgebietes“ schaffen und Rosenheim „mit anderen Verbundpartnern noch besser vernetzen“, heißt es jetzt. Weiter ist die Rede von einer sinnvollen Ergänzung, von einem Lückenschluss fehlender Verbindungen und von einer gestiegenen Nachfrage nach „überörtlichen Verbindungen“. Zur Zeit der Ablehnung vor gut einem Jahr sei die Nachfrage nach ÖPNV-Angeboten „generell eher zurückhaltend“ gewesen, erklärt die Verwaltung. Nun sollen mit anderen Projektpartnern Details geklärt und Beschlüsse „zu gegebener Zeit“ in zuständige Gremien gebracht werden.

Zahlengrundlage für Alpenbus ist nicht mehr aktuell

Bis der Alpenbus als Ost-West-Verbindung im Stundentakt fährt, wird aber dennoch noch einige Zeit ins Land gehen. „Zwar haben einige Landkreise gültige Gremienbeschlüsse zur Einführung, diese sind aber veraltet und bilden keine Grundlage mehr für weitere Kreistagsbeschlüsse“, so Niedermaier. In Folge hoher Inflation, steigender Kraftstoffpreise, Fahrermangel und anderer Faktoren müssten die Kosten neu berechnet und den Entscheidern neu vorgelegt werden. „Inwieweit jetzt noch Wünsche zu Linienänderungen geäußert werden, kann vor hier aus nicht abgeschätzt werden“, ergänzt der Landrat. „Zeitnah“ müsse nun entschieden werden, ob die Verwaltungen gemeinsam mit dem Büro MVV-Consult die Zahlen aktualisieren sollen.

In den politischen Gremien könnte durchaus noch einmal diskutiert werden

Die dürften dann in den politischen Gremien durchaus noch einmal für Debatten sorgen. Denn schon 2021 ging man für den Landkreis pro Jahr von 570 000 bis 641 000 Euro aus. Hier waren allerdings noch keinerlei Fahrgasteinnahmen verrechnet. Zudem bleiben die Landkreise nicht alleine auf den Kosten sitzen, obwohl sie eigentlich zuständig für die Busse sind. Da es sich hier aber um eine landesbedeutsame Buslinie handelt, beteiligt sich der Freistaat in erheblichem Umfang. Das ist allerdings auch nur recht und billig: Schließlich ersetzt der Bus die eigentlich an dieser Stelle sinnvolle Zugverbindung. Und für den Schienenpersonennahverkehr ist der Freistaat zuständig.

Allein die Ausschreibung für den Expressbus dauert zwei Jahre

Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen spricht sich jedenfalls nach wie vor „sehr stark für die Einführung des Alpenbusses aus. Landkreisübergreifende Linien sind ein Schlüssel für bessere öffentliche Mobilität im Voralpenland“. Wenn dies alle anderen Landkreise genauso sehen und für den Alpenbus alle notwendigen Beschlüsse gefällt wurden, wird es wegen des komplexen Ausschreibungsprozesses aber auf jeden Fall weitere zwei Jahre dauern, bis der erste Bus tatsächlich rollt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.