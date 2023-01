Alpenbus: Zur Not geht es auch ohne die Stadt Rosenheim

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die ursprüngliche Variante sah zwei „Zweige“ vor. Einen von Murnau über Penzberg nach Bad Tölz, einen von Tölz über den Tegernsee und Miesbach bis nach Rosenheim. Doch dann schoss Rosenheim quer. © Grafik: MVV CONSULT

Was ist eigentlich mit dem Alpenbus? Linienführung und Kosten waren klar - dann scherte die Stadt Rosenheim aus. Realisierungschancen hat der Expressbus trotzdem noch.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden ist das Thema Alpenbus, dessen Koordinierung der Landkreis übernommen hatte. Auch dabei handelt es sich um eine landesbedeutsame Buslinie, bei der der Freistaat kräftig mitzahlen würde. Auflagen seien ein Ein-Stunden-Takt und wenige Haltestellen, um den Expressbuslinien-Charakter zu erhalten, sagt Landrat Josef Niedermaier.

Nach dem Ausscheren der Stadt Rosenheim stand das Projekt plötzlich wieder infrage

Nach langen und zähen Verhandlungen stand die Linienführung zwischen Rosenheim und Murnau fest. Auch die Kosten, die jeder Landkreis zu tragen hatte, waren berechnet. Dann scherte vor einem Jahr die Stadt Rosenheim aus, „weil sie die rund 50 000 Euro nicht bezahlen will“, sagt Niedermaier. Dadurch wurde das gesamte Projekt wieder infrage gestellt. Die Aussage aus Rosenheim sei mittlerweile „ein bisschen aufgeweicht“. Nun sei die Rede davon, die jährliche Ausgabe „zu deckeln. Aber dann müssten die anderen Landkreise ein Defizit mitbezahlen, das in Rosenheim entstanden ist. Das macht keiner.“ Der andere Vorschlag ist, dass der Freistaat doch mehr zahlen könnte, „aber dann wollen die anderen Landkreise das auch“, so Niedermaier.

Einen höheren Zuschuss schließt der Freistaat aus

Natürlich versuche man weiterhin, Rosenheim zum Einlenken zu bewegen. Aber es läuft auch die Prüfung, ob der Freistaat für den Alpenbus bezahlen würde, wenn eben nicht Rosenheim die Endhaltestelle ist. Markus Büchler, Landtagsabgeordneter der Grünen, hatte im Dezember eine Anfrage an die Staatsregierung gestellt. Einen höheren Zuschuss für die Stadt schließt der Freistaat aus, weil es eben eine Ungleichbehandlung wäre.

Denkbar wäre aber ein alternativer Endpunkt

Interessant sind aber vor allem die letzten beiden Sätze in der Antwort der Staatsregierung: „Sollte die Stadt Rosenheim sich endgültig gegen eine Beteiligung am Alpenbus entscheiden, könnte ein geeigneter alternativer Endpunkt mit Schienenanschluss in den Landkreisen Miesbach oder Rosenheim geprüft und gegebenenfalls geplant werden. Dies stünde der angebotenen Förderung durch den Freistaat nicht entgegen.“ Das Projekt könnte also auch ohne die Stadt Rosenheim verwirklicht werden. „Wir setzen alles daran, dass wir den Alpenbus bekommen“, sagt Niedermaier. Frühester Zeitpunkt wäre 2025. „Je länger wir diskutieren, desto später wird’s.“

