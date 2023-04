Als Bayerns Landkarte neu gezeichnet wurde: Vortrag über 50 Jahre Gebietsreform und ihre Folgen

Von: Christoph Schnitzer

Der nördliche Teil des Altlandkreises Bad Tölz vor der Fusion mit Wolfratshausen. © Mühlbauer

Vor 50 Jahren änderte sich die politische Landkarte Bayerns erheblich: Die Gebietsreform wurde durchgeführt. Was hat sie gebracht? Der Historische Verein in Tölz lädt am Mittwoch zu einem Vortrag ein.

Bad Tölz – Wer kann sich das heute vorstellen: Oberfischbach ein Ortsteil der Stadt Tölz? Oder Königsdorf bei der Stadt Geretsried eingemeindet und Jachenau ein Gemeindeteil von Lenggries? All das waren sehr ernst gemeinte und heftig diskutierte Vorschläge, als vor einem halben Jahrhundert die Gebietsreform die politische Landkarte von Bayern neu zeichnete. 5000 Kommunen verloren im Freistaat damals ihre Selbstständigkeit.

Dieses spannende Kapitel beleuchtet der Historische Verein Bad Tölz in seinem nächsten Vortrag am Mittwoch, 26. April. Gewonnen werden konnte dafür die Historikerin Julia Mattern. Sie hat darüber an der Ludwig-Maximilians-Universität München promoviert und ein umfangreiches Buch „Dörfer nach der Gebietsreform – Die Auswirkungen der kommunalen Neuordnung auf kleine Gemeinden in Bayern“ geschrieben (Pustet-Verlag Regensburg, 39,95 Euro).

Ein emotionales Thema, das auch heute noch bewegt

Die Referentin lebt seit einigen Jahren in Benediktbeuern, das in einer Verwaltungsgemeinschaft mit Bichl selbst bis heute die Folgen der Gemeindegebietsreform spürt. Sie hat schon einige Vorträge zu dem Thema gehalten und ist auch jetzt wieder auf die Wortmeldungen der Zuhörer gespannt. Das Thema ist emotional stark belegt und bewegt auch heute noch.

Julia Mattern, Historikerin © kn

In ihrem Vortrag folgt sie an Hand von Ortsbeispielen den infrastrukturellen Entwicklungen von Gemeinden, die zwangsfusioniert oder „nur“ in Verwaltungsgemeinschaften vereinigt wurden. Nicht immer übrigens aus objektiv nachvollziehbaren Gründen. Es ist eine der Erkenntnisse ihrer Arbeit, dass nicht selten starke Bürgermeister-Persönlichkeiten am meisten unter der drohenden Aufgabe der Selbstständigkeit ihres Dorfes litten und deshalb versuchten, Einfluss zu nehmen.

Wie haben sich Dörfer baulich nach der Gebietsreform weiterentwickelt? Wie reagierten Bürger der zwangsfusionierten Dörfer bei Wahlen? Das sind weitere Fragen, denen die Historikerin nachgeht.

Dietramszell war damals stark betroffen

Einer, der die Gebietsrefom selbst miterlebt hat, ist Hans Demmel, Altbürgermeister von Dietramszell. Der 83-Jährige erinnert sich, dass die Gründung eines Schulverbands mit Dietramszell, Föggenbeuern, Baiernrain, Linden und Manhartshofen der Bildung der Großgemeinde Dietramszell voranging. Das war 1972. Ascholding stieß noch im selben Jahr dazu. Kirchbichl kam hingegen erst 1978 hinzu.

Kirchbichl ist deshalb interessant, weil es sich um eine Großgemeinde mit 3500 Hektar handelte, die in Ellbach und Hechenberg sogar zwei Schulhäuser besaß. Demmel berichtet von Abstimmungen im Dorf, die relativ klar verliefen. Der Norden von Kirchbichl tendierte zu Dietramszell, der Süden hingegen votierte mit über 90 Prozent für Tölz. Die Stadt lockte die politischen Verantwortungsträger übrigens mit einem sicheren Stadtratsplatz auf der CSU-Liste. Der frühere Kirchbichler Bürgermeister Anton Mayer (Mang) zog so in den Stadtrat ein und vertrat seitdem Ellbacher Interessen.

Auch ehrenamtlichen Bürgermeistern wurden hauptamtliche

Demmel möchte die Gebietsreform in der Rückschau nicht beurteilen. „Man hat ja keinen Vergleich, wie es anders gelaufen wäre.“ Die früheren Befürchtungen, dass man als Dorf mit der Fusion seine Identität verliert, hätten sich seiner Meinung nach nicht bewahrheitet. „Die Eigenheiten der Dörfer, ihre kirchlichen Gebräuche und das Vereinsleben sind gleich geblieben.“

Ein Ziel der Reform war es, die immer größer werdenden Anforderungen an die kleinen Gemeinden mit hauptamtlichen Verwaltungen in größeren Rathäusern aufzufangen. Nicht zuletzt sollte der politische Einfluss der Kommunen durch die Fusion gestärkt werden. Auch die vielmals ehrenamtlich tätigen Dorf-Bürgermeister wurden nun in vielen Fällen durch hauptamtliche und professionell Gemeindeoberhäupter abgelöst. Demmel verteidigt die Ehrenamtler aber auch heute noch vehement. Sie seien oftmals trotz der Doppelbelastung näher am Bürger dran gewesen.

Der Vortrag mit dem Titel „Dörfer nach der Gebietsreform“ findet am Mittwoch, 26. April, um 19.30 Uhr im historischen Sitzungssaal des Tölzer Stadtmuseums statt. Der Eintritt ist frei.

