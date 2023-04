Als das Grauen vor die Haustür kam: Film über den Todesmarsch läuft im Landkreis

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

In den letzten Kriegstagen 1945 wurden tausende Häftlinge vom KZ Dachau aus in Richtung Alpen getrieben. Dabei kamen sie durch die Gemeinden und Städte des Oberlands. © Ikarus Film

Ein Elendszug tausender KZ-Häftlinge zog in den letzten Kriegstagen 1945 durchs Oberland. Max Kronawitter zeigt seinen Film über den Todesmarsch jetzt in Geretsried, Beuerberg und Bad Tölz.

Bad Tölz – Es war in den letzten Kriegstagen 1945, als das Leiden und Sterben, das sich bis dahin hinter den Mauern und Stacheldrahtzäunen der Konzentrationslager abspielte, das Oberland erreichte. Tausende Gefangene – die genaue Zahl ist bis heute ungewiss – wurden eingeteilt in Hundertschaften und streng bewacht von der SS vom KZ Dachau mit unbekanntem Ziel in Richtung Alpen getrieben. Dabei zogen die gepeinigten Menschen, viele dem Tod näher als dem Leben, mitten durch die Dörfer und Städte des Oberlands.

Viele starben an Hunger, Erschöpfung oder durch die Hand ihrer Bewacher

Für viele war es der letzte Weg. Sie starben an Hunger, Erschöpfung oder durch die Hand ihrer Bewacher. „Als das Grauen vor die Haustür kam“ – diesen Untertitel hat Max Kronawitter seinem Film über den Todesmarsch gegeben. Am Freitag, 28. April, ist er zum ersten Mal in Tölz im Kino am Amortplatz zu sehen, tags zuvor läuft er in Beuerberg, am Mittwoch, 26. April, in Geretsried.

In seinem Film lässt Max Kronawitter (hier bei Dreharbeiten in Dachau) zahlreiche Zeitzeugen zu Wort kommen. © Ikarus Film

Film soll in allen Gemeinden gezeigt werden, durch die der Todesmarsch führte

Entstanden ist der Film zum 75. Jahrestag 2020. Eigentlich wollte der Eurasburger seinen Film dann in all den Gemeinden zeigen, die damals auf der Wegstrecke der KZ-Häftlinge lagen und mit den Menschen so ins Gespräch kommen. Doch Corona machte das damals unmöglich. Kronawitter zeigte den Film schließlich online. „Es gab 500 Anmeldungen, wir mussten eine zweite Veranstaltung anbieten“, erinnert sich der 61-Jährige. Doch nun setzt er seit geraumer Zeit seinen Plan, in die Gemeinden zu kommen, in die Tat um. Vor drei Wochen beispielsweise war er in Starnberg. Dort war das Kino brechend voll, weil Elftklässler im Rahmen des Unterrichts den Film anschauten. „Die mussten da natürlich hin, aber danach waren sie so gebannt, dass sie sehr lange Fragen gestellt haben“, sagt Kronawitter.

„Einer der Männer stürzte ins Haus und bettelte um Brot. Er war mehr ein lebendes Skelett“

Viele Zeitzeugen kommen in den 85 Minuten zu Wort. „Das war mir ein großes Anliegen“ – auch weil es vermutlich die letzte Chance war, sagt Kronawitter, der eigentlich Theologe ist. Einige der Zeitzeugen sind mittlerweile verstorben, wie der Reichersbeurer Friedl Kunstwald, der als 14-Jähriger die endlose Kolonne der KZ-Häftlinge vorbeiziehen sah, ins Haus rannte und einem der Männer Brot brachte. „Es waren einfache Leute, die an der Straße standen“, sagt Kronawitter. Und jeder habe sich in diesem Moment entscheiden müssen. „Einige haben die Türen zugemacht, andere haben gesagt: Ich muss helfen.“

Diese Begegnungen in den letzten Kriegstagen haben viele nie wieder losgelassen. Auch das hat Kronawitter immer wieder festgestellt. Nach der Internetpräsentation habe sich eine Frau bei ihm gemeldet, die ein kleines Mädchen war, als der Todesmarsch an ihrem Haus vobeizog. „Einer der Männer stürzte ins Haus und bettelte um Brot. Er war mehr ein lebendes Skelett. Das hat sich bei ihr eingebrannt“, schildert er. „Sie hat das so rührend erzählt, dass wir das noch nachträglich mit in den Film aufgenommen haben.“

22 Mahnmale stehen an der Wegstrecke - und eines in Yad Vashem

Zu Wort kommen aber auch Abba Naor, der den Marsch überlebte, der Geretsrieder Andreas Wagner, der 1995 in einem Buch zum ersten Mal das Geschehen dokumentiert und aufgearbeitet hatte oder auch der ehemalige ARD-Israel-Korrespondent Friedrich Schreiber, der sich für das Aufstellen der Mahnmale des Künstlers Hubertus von Pilgrim entlang der Wegstrecke einsetzte. Auch das war in einigen Gemeinden ein Politikum, erkannte man damit doch an, dass das Grauen sich eben tatsächlich direkt vor der Haustür abgespielt hatte.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

22 Mahnmale stehen heute zwischen Dachau und Schopfloch bei Waakirchen, wo ein Großteil der Häftlinge am 2. Mai von den anrückenden amerikanischen Truppen befreit wurde. Ein weiteres befindet sich in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Die Aufarbeitung der Geschichte sei auch heute immer noch wichtig. „Gerade, wenn man einige gesellschaftliche Tendenzen betrachtet, bei den man nur sagen kann: Wehret den Anfängen“, sagt Kronawitter. Als Eurasburger geht es ihm aber auch um das Erinnern an ein Stück Heimatgeschichte. Schließlich lagerten die Häftlinge damals drei Tage im Bolzwanger Forst, also praktisch fast vor seiner heutigen Haustür. Das zu erzählen, sei ihm wichtig gewesen.

Drei Aufführungen im Landkreis

Der Film: „Todesmarsch – als das Grauen vor die Haustür kam“ ist in Kooperation mit dem Kreisbildungswerk am Donnerstag, 27. April, um 19 Uhr im Beuerberger Pfarrheim (Eintritt frei) zu sehen. Die Vorführung am Freitag, 28. April, im Kino am Tölzer Amortplatz beginnt um 19.30 Uhr (Eintritt: 9 Euro). An den Abenden gibt es zudem ein Gespräch mit Filmemacher Max Kronawitter. Infos auf www.kbw-toelz-wor.de. Am Mittwoch, 26. April, läuft er um 19 Uhr im Sitzungssaal des Geretsrieder Rathauses (Eintritt frei, Reservierung erforderlich: Telefon 0 81 71/52 91 44).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.