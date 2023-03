Alte Spinnerei in Kolbermoor als Inspiration für Gesaltung des Moralt-Areals in Bad Tölz

Was ist die Zukunft des Moralt-Geländes in Bad Tölz?

Stadtrat-Klausur

Die Zukunft des Moralt-Areals stand im Mittelpunkt der Tölzer Stadtrats-Klausur. Das Ziel ist eine sogenannte „Vorzugsvariante“.

Bad Tölz – Die Zukunft des Moralt-Areals war das Thema einer Klausurtagung, zu der sich der Tölzer Stadtrat am Wochenende traf. Konkrete Neuigkeiten dazu gibt es aus der Klausur allerdings nicht zu berichten, sagte Bürgermeister Ingo Mehner am Montag auf Anfrage. Man habe die Klausur zum gegenseitigen Informationsaustausch zwischen dem Stadtplanungsbüro Dragomir und den Stadträten genutzt, erklärt er. „Dragomir“ arbeitet wie berichtet im Auftrag der Stadt an einer Machbarkeitsstudie zur zukünftigen Nutzung der Industriebrache am südlichen Stadtrand.

Zeitplan unklar

Auch dazu, wie der weitere Zeitplan in Sachen Machbarkeitsstudie aussieht, konnte Mehner noch nichts sagen. Nächster Schritt sei die Behandlung des Themas im Stadtrat. „Dort wollen wir zu einer Vorzugsvariante gelangen“, so Mehner. Ein Termin dafür stehe aber nicht fest. Wie berichtet, peilen die Planer von „Dragomir“ den Abschluss der Machbarkeitsstudie, die eine „Konsenslösung“ mit Eckpunkten zur künftigen Nutzung des Areals enthalten soll, bis Mitte des Jahres an. Dies wird dann die Grundlage für einen Bebauungsplan sein, den die Stadt aufstellt. Der werde aber „weder dieses noch nächstes Jahr stehen“, stellt Mehner klar.

Positivbeispiel: Umwandlung einer ehemaligen Bauwollspinnerei

Bei ihrer Klausur holten sich die Tölzer Stadträte derweil Inspiration bei einem Positivbeispiel einer gelungenen Umwandlung eines verlassenen Industriestandorts. In der Baumwollspinnerei Kolbermoor wurde bis 1993 produziert. Bis 2006 lag das Gelände weitgehend brach, bis es ein Investor übernahm. Nach einem mehrjährigen Transformationsprozess ist das Spinnereigebäude ein renoviertes Industriedenkmal, und es gibt auf dem Areal eine Mischung aus Büroflächen, Wohnraum, Gastronomie und Kultur. Die Tölzer Stadträte, die im benachbarten Rosenheim tagten, bekamen dort eine Führung.

