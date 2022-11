Alte Werke mit aktuellem Bezug: Großer Beifall für besonderes Kirchenkonzert

Teilen

Zum 300. Todestag von Heinrich Schütz gab es ein abwechslungsreiches Programm – zusammengestellt vom Christoph Heuberger – in der Stadtpfarrkirche Glänzende Ausgestaltung von Barbara Hölzl © sn

Zum 300. Todestag von Heinrich Schütz fand nun ein besonderes Kirchenkonzert in der Tölzer Stadtpfarrkirche statt. Christoph Heuberger hatte ein ungewöhnliches Programm zusammengestellt.

Bad Tölz – Zu seiner Zeit einer der ganz großen Komponisten, war Heinrich Schütz lange Zeit weitgehend in Vergessenheit geraten. Seine wegweisende Chormusik überlebte vor allem in evangelischen Kantoreien, bis sein Werk im Zuge der Alte-Musik-Bewegung auf die Konzertpodien und in die Kirchen zurück fand. Anlässlich des 300. Todestages des 1585 im thüringischen Köstritz geborenen und 1672 in Dresden verstorbenen Meisters hat Christoph Heuberger ein ausgefallenes Programm zusammen gestellt, das am Samstagabend in der Stadtpfarrkirche erklang.

Josef Rheinberger erklingt zu Beginn

Eröffnet wurde es von hochromantischen Klängen mit Josef Rheinbergers „Salve Regina“ für Chor a cappella, also ohne instrumentale Begleitung. Der Kammerchor der Pfarrei Maria Himmelfahrt konnte sogleich mit reichem Ensembleklang und einer trotz des ungleichen Mengenverhältnisses von doppelt so vielen Sängerinnen wie Sängern ausgewogenen Balance zwischen Frauen- und Männerstimmen für sich einnehmen. Heuberger gestaltete schöne Bögen zum strahlenden Forte und zurück zum tragenden Piano. Dann rückte der Jubilar in den Fokus.

Im doppelchörigen Konzert „An den Wassern zu Babel“ wurden die Sänger von Heuberger an der Truhenorgel und Robert Müller am Kontrabass begleitet. Der typische doppelchörige Klangeffekt kam wunderbar zur Geltung. Um es anschaulich zu sagen: Die „Stabübergabe“ zwischen den beiden Chören klappte perfekt.

Elisabeth Heuberger und Dasol Yun an den Violinen

Das Konzert für fünf Solostimmen, zwei Violinen, zwei Chöre und Basso continuo „Saul, was verfolgst du mich“ brachte souveräne Soli aus den Reihen des Chores, eine packende Diktion und eine geradezu dramatisch aufgeladene Atmosphäre, fast wie eine Opernszene. An den Violinen traten Elisabeth Heuberger und Dasol Yun hinzu.

Heuberger gestaltete darauf „Melancholia“ aus der Violinsonate Nr. 2 von Eugène Ysaye – Neue Musik mit ungewohnten Klangeffekten durch Doppelgriffe, die sich überraschend gut in das Gesamtkonzept einfügte und einen starken Ausdruck entfaltete. Mit Avo Pärts Motette für Alt, Violine und Viola blieb das Programm bei der Neuen Musik. Barbara Hölzl gestaltete den Gesangspart auf einen viel vertonten Text Brentanos mit Intensität. Heuberger an der Geige und Katharina Schmidt an der Bratsche begleiteten die Stimme nicht im herkömmlichen Sinne, sondern warfen nur sachte Kommentare ein zum Gesang, hatten aber ausgedehnte rein instrumentale Zwischen- und Nachspiele.

Berührender Auftritt von Barbara Hölzl

Zurück zu Schütz ging es mit der 5-stimmigen Motette „Die mit Tränen säen“. Der Chor sang erneut a cappella, eine gut gemeisterte Herausforderung, weil der Klang so offen liegt und es entsprechenden Mut der SängerInnen braucht, damit sich die Wirkung entfalten kann. Zu Giovanni Battista Pergolesis „Salve Regina“, sozusagen der kleinen Schwester seines „Stabat Mater“, ergänzte Johanna Eras am Cello das Streicherensemble zu einem (solistisch besetzten) Streichorchester. Barbara Hölzl berührte mit einem sanft leuchtenden Glanz ihrer Altstimme und inniger Ausgestaltung.

Publikum spendet großen Beifall

Mit drei weiteren Schütz-Werken ging der Abend zu Ende. Die 6-stimmige Motette „Das ist je gewißlich wahr“ erklang wiederum a cappella und entfaltete eine zart schwebende Atmosphäre. Die 5-stimmige Motette „Herr, auf dich traue ich“, eine ergreifende Anrufung Gottes, hätte mit Instrumenten colla parte, einer üblichen barocken Praxis, vielleicht noch an Ausdruck gewonnen. Für „So fahr ich hin zu Jesu Christ“ ließ Heuberger dann zum Schluss alle Instrumente hinzutreten.

Das Werk „Denn Jesus Christus, Gottes Sohn, der wird die Himmelstür auftun“ – ans Ende zu setzen, war eine gute Wahl. Für den Applaus dankte Heuberger mit einem Appell aus Schütz’ Feder: „Verleih uns Frieden!“ Da rückten die Ängste und Wirren des 30-jährigen Krieges, den der Komponist erleben musste, plötzlich ganz nah. (Sabine Näher)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.