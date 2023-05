Auf Ebay ersteigert: Altes Foto führt auf die Spur der Familie Göring in Bad Tölz

Ein Skikurs anno 1911 in Bad Tölz. Das ist längst nicht die einzige Geschichte, die hinter diesem im italienischen Ebay ersteigerten Foto steckt. Der Tölzer Ortshistoriker Martin Hake hat auch aufgrund der Beschriftung (Nummer 1 = Nelly Schrön, 2 = ihr Mann Walter , 3 = Dr. Fritz Rigele) den hoch spannenden Hintergrund recherchiert. © privat

Was ein altes Foto alles erzählen kann, zeigt ein Fund, den der Tölzer Martin Hake gemacht hat. Hinter einem Bild eines Skikurses 1911 stecken viele historische Details.

Bad Tölz – Was sieht man auf den ersten Bick, wenn man das im italienischen Ebay erworbene Foto betrachtet? Es ist sehr alt, zeigt eine Gruppe Skifahrer, Männer und Frauen, Mode wie vor 100 Jahren, manche nutzen noch die Einstocktechnik. Im Hintergrund rechts eine Kirche und ein Hügel. Ein zweiter, genauerer Blick: Es handelt sich um die Tölzer Franziskanerkirche. Der Hügel ist der Kalvarienberg. Links das Haus ist unzweifelhaft die Villa von Gabriel von Seidl an der Wackersberger Leiten.

In Bad Tölz gab es lange vor Gründung des Skiclubs Skikurse

Gewiss, ein nettes Foto, aber warum es dem Tölzer Ortshistoriker Martin Hake unter hunderten Bildern aufgefallen ist und warum er sofort an die Nazigröße Hermann Göring denken musste, das hat mit der Beschriftung auf der Rückseite zu tun. Neben dem Fotografenhinweis (Franz Beilhack, Bad Tölz) ist handschriftlich vermerkt: „Ein Teil des Kurses am 1. Tage. 1. Nelly, 2. ich, 3. Dr. Riegele, Leiter des Kurses“. Wer damit nichts anfangen kann: Das ist keine Schande. Man muss schon ein sehr vertieftes Wissen vom Wintersport, von Tölz und seiner Geschichte haben, um die bemerkenswerte Geschichte hinter diesem Foto erzählen zu können.

Hermann Göring als junger Fliegerleutnant zusammen mit seiner Mutter anno 1917 wohl in der „Isarlust“. Die Mutter machte mehrfach Urlaub in Tölz. © „Hermann Göring In The First World War (Volume 1)“, 2014 Fonthill-Media

Alles fängt damit an, dass Hake vom Studium der alten Tölzer-Kurier-Bände wusste, dass das Skifahren in Tölz lange vor der Gründung des Skiclubs 1923 üblich war. Es gab einen Tölzer Wintersportverein, der die besten Skifahrer des Alpenraums in jener Zeit für Kurse buchte. 1911 zum Beispiel Friedrich („Fritz“) Rigele, der im Jahr zuvor den Skiclub Salzburg gegründet hatte und sich einen Namen als erstklassiger Alpinist gemacht hatte.

Olga Göring heiratete den Skilehrer Fritz Rigele

Der Name fiel Hake auf der Kartenrückseite sofort auf, auch wenn er falsch, nämlich mit „ie“ geschrieben war. Korrekt notiert ist er im Tölzer Kurier vom 21. Januar 1911, in dem ausführlich über den mehrtägigen Skikurs an der Galgenleite, am Kogel und eben an der Wackersberger Leite berichtet wird. Im Verlauf des Artikels fällt auch ein Name, der aufhorchen lässt: Kursleiter Rigele wurde „von Fräulein von Göring von Burg Veldenstein besonders unterstützt“.

Martin Hake, Ortshistoriker in Bad Tölz. © cs

Das ist keine zufällige Namensgleichheit und „Fräulein von Göring“ ist auch nicht adelig, wie die Zeitung schreibt. Olga Göring ist die drei Jahre ältere Schwester des späteren Reichsmarschalls Hermann Göring. Seine Familie lebte zeitweise in Burg Veldenstein bei Nürnberg. In Bad Tölz unterstützte, wie die Zeitung schreibt, Olga Göring einen Mann, den sie im Mai 1912 heiraten sollte.

War Hermann Göring auch in Bad Tölz?

Der Skikursleiter von Tölz, Fritz Rigele, war eine schillernde Figur und ebenso begeisterter Alpinist wie Nationalsozialist und Antisemit. 1933 sollte der Notar und österreichische Skiverbandspräsident nach Berlin übersiedeln, wo ihm sein Schwager Hermann Göring das Berliner Reichstagspräsidentenpalais als Familiensitz überließ. Als Rigele 1937 bei einem Bergunfall nahe Reichenhall starb, erhielt er in der Reichshauptstadt ein pompöses Begräbnis. Es gibt Fotos, auf denen Göring in Uniform neben seiner Schwester Olga hinter dem von einer militärischen Ehrenformation getragenen Sarg marschiert. Auf dem Tölzer Skifahrerbild glaubt Hake auch Olga Göring zu entdecken, nämlich die Frau neben Rigele (Nummer 3) mit dem vollen Gesicht.

Das führt zur Frage: War Hermann Göring auch in Tölz? Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogar mehrfach. Der Historiker Harald Sandner hat über Adolf Hitler ein Itinerar, ein akribisch genaues Aufenthaltsprotokoll von 1889 bis 1945 herausgegeben. Er will in Kürze eine Biografie über Göring vorlegen, in der auch Bad Tölz vorkommt. Denn in den alten Kurlisten der Stadt ist neben 1915 im Juli 1917 auch „Frau Ministerpresident Dr. Göring mit 2 Töchtern und Bedienung aus München“ gemeldet. Die Familie logierte laut Zeitung in der „Isarlust“, dem späteren „Fährhaus“. Es gibt sogar ein Foto, das in der Library of Congress in Washington mit der Ortsbezeichnung Tölz aufbewahrt wird. Der englische Foothill-Verlag hat 2014 in dem Buch „Hermann Goering in the First World War“ dieses Foto verwendet und zeigt auch Bilder von „Göring beim Skifahren in Tölz“. Tatsächlich, sagt Hake, sind die Skifahrbilder wohl am Wendelstein entstanden. Das Tölz-Bild aber stimmt wohl. Es entstand vermutlich 1917 in der „Isarlust“ und zeigt Göring mit seiner Mutter. Die jungen Damen sind nicht sicher zuzuordnen.

Die „Nelly“ von den alten Foto war zu gast bei den Manns

Ganz ist die Geschichte hinter dem historischen Skifahrer-Bild nicht auserzählt. Auf der Rückseite sind auch eine „Nelly“ und „ich“ genannt. Es handelt sich laut Kurs-Liste im Tölzer Kurier um Nelly Schrön und ihren Mann Walter. Sie wohnten, weiß Hake, 1911 in der Heißstraße 3 in der heutigen Villa Vivendi. Im August des Jahres war das Ehepaar beim berühmten Nachbarn Thomas Mann zum Kaffee eingeladen. Seine Schwiegermutter Hedwig Pringsheim notierte anschließend in ihr Tagebuch: „Nette Leute, namentlich die holländische Frau.“

Von Christoph Schnitzer