Altöl im Hausmüll entsorgt: Polizei ermittelt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Im Hausmüll einer Wohnanlage am Lettenholz wurde Altöl entsorgt. © privat

Altöl darf auf keinen Fall im Hausmüll entsorgt werden. Doch genau das hat ein Unbekannter am Lettenholz getan und so möglicherweise hohen Sachschaden angerichtet.

Bad Tölz - Wegen der unsachgemäßen Entsorgung von Altöl erstattet ein Anwohner am Tölzer Lettenholz nun Anzeige bei der Polizei. Der unbekannter Täter hatte im Zeitraum von Sonntag um Mitternacht bis Montag um 7.50 Uhr in der gelben Wertstoff-Tonne der Wohnanlage vermutlich nach einem Ölwechsel an einem Auto einen Ölkanister und eine Auffangschale mit Öl entsorgt.

Pflasterplatten und Kies unter dem Tonnenhäuschen müssen getauscht werden

Ölrückstände liefen laut Polizei durch Entlüftungsventile am Boden der Tonne aus. Vermutlich müssen nun die Pflasterplatten des Tonnenhäuschens und der Kies darunter ausgetauscht werden. Der Schaden dürfte dann mehrere tausend Euro betragen. Die Polizei ermittelt wegen der Bodenverunreinigung und wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Zeugenhinweise unter Telefon 0 80 41/76 10 60.

Abfallwirtschaftsunternehmen weist auf kostenfreie Entsorgungsmöglichkeiten hin

Das Abfallwirtschaftsunternehmen des Landkreises weist auf seiner Homepage darauf hin, dass Motoröl und Altölkanister dort kostenfrei zurückgegeben werden können, wo sie gekauft wurden. Das gilt auch für andere beim privaten Ölwechsel anfallende ölhaltige Abfälle. Weitere Infos auf www.wgv-quarzbichl.de

