Der Start ins neue Leben: Vier Familien aus dem Landkreis erzählen

Mit der Einschulung beginnt für Kinder ein neuer Lebensabschnitt. Viele fiebern dem 10. September seit Wochen entgegen. Bis der große Tag kommt, haben vor allem die Eltern viel zu tun.

Bad Tölz-Wolfratshausen –Leni Döhla schmiedet seit Monaten an ihrem Plan. Am 10. September soll bei der siebenjährigen Münsingerin nichts schief gehen: An diesem Tag steht ihre Einschulung in die erste Klasse bevor. „Leni macht das wie bei einer Hochzeit“, sagt ihr Vater Martin Döhla. „In der Nacht davor schläft unsere Tochter außer Haus, niemand soll ihr Kleid vorher sehen.“ Nur ihre Oma, die die Schulanfängerin beherbergt und am Morgen des großen Tages herrichten darf, kennt das Outfit. Um die Wartezeit zu verkürzen, „darf Leni jeden Tag ein Stück von einem Zettel abreißen“, berichtet Döhla.

Auch die sechsjährige Josefine Fleischer aus Bad Tölz freut sich schon auf die Schule. „Ihr großer Bruder Jack macht sie schon seit Langem neugierig“, sagt ihre Mutter Sorina Fleischer. Der Neunjährige kommt in die dritte Klasse und weiß zuhause einiges aus der Schule zu erzählen.

Elia Axtner aus Wolfratshausen war dagegen zu Beginn nicht ganz so begeistert von der Einschulung, verrät Mama Stefanie Axtner. „Bei uns gingen die Vorbereitungen damit los, dass er nicht wollte“, erinnert sie sich. Der Siebenjährige hätte eigentlich schon vergangenes Jahr eingeschult werden sollen. Die Mutter wandte sich aber hilfesuchend an eine Waldorfschule. Durch einen Rückstellungstest konnte die Einschulung ihres Sohns um ein Jahr verschoben werden. „Dieses Jahr wollte Elia zwar immer noch nicht, aber ich konnte ihn überzeugen“, sagt Axtner.

Etwas Überzeugungsarbeit brauchte es auch bei Julia Mederle. Die Fünfjährige (Ende September wird sie sechs) kommt in die erste Klasse der Grundschule Lenggries. Etwas Sorgen hat sich Mama Sabine Mederle schon gemacht. „Sie malt und lernt nicht gerne“, sagt sie. Erst vor drei bis vier Monaten habe sich die Einstellung Julias gegenüber der Einschulung etwas geändert. „Da hat sie angefangen, sich dafür zu interessieren“, erzählt Sabine Mederle. Mittlerweile sei die Vorfreude aber gewachsen, vor allem durch das Einkaufen des Schulranzens.

Für die Mederles ist Julia nicht das erste Kind, das eingeschult wird. Schwester Theresa (8) hat Schreiben und Lesen allerdings in Amerika gelernt. Dreieinhalb Jahre hat die Familie in den Staaten gelebt. Schon mit vier Jahren gehen die Kinder in den USA in die sogenannte Preschool und lernen dort spielerisch die Buchstaben und Zahlen kennen. Mit fünf Jahren kommen sie dann in die K-Klasse, was für Kindergarten steht, aber nicht mit dem deutschen Kindergarten gleich zusetzen ist. Am Ende des K-Jahres können sie dann schon Lesen und Schreiben. „Ich finde das ist ein Jahr zu früh“, sagt Sabine Mederle. „In Deutschland finde ich es dafür ein Jahr zu spät.“ Glück hatte die Mama von zwei Töchtern, dass Theresa schon von klein auf gerne lesen, schreiben und malen wollte. „Sie ist genau der andere Typ wie ihre Schwester“, sagt Sabine Mederle.

+ Julia Mederle © privat

So unterschiedlich wie die Motivationen der Kinder ausfallen, so verschieden ist auch der Aufwand für die Eltern. Sorina Fleischer hat Glück: „Die Schulmaterialien kaufen die Lehrkräfte gesammelt für alle Eltern ein“, berichtet die Tölzerin. Das ist nicht überall so. Martin Döhla wartet, wie die meisten Eltern, auf eine Liste der Schule mit den benötigten Materialien. Die Liste stellen die Schulen meist in der ersten Woche nach Schulstart bereit „Dann heißt es einkaufen“, stellt Lenis Vater fest.

Den Einkauf vor Schulbeginn hat die Mutter von Josefine schon erledigt. „Sie freut sich riesig auf ihre Schultüte“, sagt Sorina Fleischer. Über den Inhalt verrät die Mutter vorab mit einem Augenzwinkern: „Schuleinschreibung ist kein Geburtstag. Etwas Süßes, Stifte und ein paar Spielsachen dürfen aber trotzdem nicht fehlen.“

Auch die Formalien gilt es rechtzeitig zu erledigen. Die Wolfratshauserin Stefanie Axtner bedauert: „Obwohl Elia schon letztes Jahr alle Anforderungen erfüllt hat, mussten wir wieder zur Schuleingangsuntersuchung beim Landratsamt.“ Zuvor muss auch die Früherkennungsuntersuchung, besser bekannt unter dem Kürzel „U9“, beim Kinderarzt absolviert werden.

Eine besondere Herausforderung stellt für die Abc-Schützen auch der Schulweg dar. „Leni fährt mit dem Bus von Ammerland zur Grundschule Münsing. Glücklicherweise hat sie eine Freundin, die schon in die zweite Klasse geht und unsere Tochter begleitet“, sagt Vater Martin Döhla. „Elia kann zu Fuß gehen“, berichtet seine Mutter Stefanie Axtner. Der Siebenjährige profitiert von einem Zufall: Die Grundschule Weidach liegt auf dem täglichen Gassi-Weg des Familienhunds, Elia kennt die Strecke also gut.

Traurig, dass es künftig nicht mehr in den Kindergarten geht, ist niemand so richtig. Lediglich Lenis kleine Schwester Emilie hat sich mit der neuen Situation noch nicht angefreundet: „Sie möchte nicht alleine in den Kindergarten“, erklärt Martin Döhla. Aber die Vierjährige hat Glück. An der Münsinger Grundschule gibt es für Schulanfänger einen „Urlaubstag“ zum Besuchen der alten Spielkameraden im Kindergarten. (nap/tas)

