Massive Leitplanke statt Holzgeländer soll Sicherheit für den Schneepflug schaffen

Frau verschwindet kurz vor rundem Geburtstag spurlos: Sie aß noch bei Wirt zu Mittag - Polizei vor Rätsel

Eine Vermisstensuche hat am Mittwoch Polizei und Bevölkerung in Ellbach in Atem gehalten. Die Bemühungen, Annegret Hinkmann (79) zu finden, blieben ergebnislos.