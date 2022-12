Am Schutzstreifen scheiden sich die Geister: Radweg in Tölzer Nockhergasse abgelehnt

Die größte Engstelle in der Nockhergasse ist das Irlbeck-Haus. Eine arkadenartige Passage wäre möglich. © cs

Es ist ein altes Problem - und wieder gab es im Stadtrat keine Lösung. Radfahrer müssen weiter auf eine praktikable Ost-West-Verbindung durch Bad Tölz warten.

Bad Tölz – Auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt ist Bad Tölz am größten Hindernis ins Stolpern geraten. Es gelang auch im jüngsten Versuch nicht, das Problem Marktstraße aus dem Weg zu räumen und eine flüssige, also durchfahrbare West-Ost-Verbindung durch Tölz zu schaffen. Der Stadtrat diskutierte in seiner jüngsten Sitzung über Radfahrschutzstreifen in der Nockhergasse. Zwei Varianten wurden nach langer und intensiver Diskussion äußerst knapp mit 11:9 Stimmen abgelehnt.

Ampel könnte Radfahrern die Auffahrt in der Nockhergasse ermöglichen

Idee eins geht auf den Verkehrsentwicklungsplan 2015 zurück. Der schlug vor, an der Engstelle in der Nockhergasse (Irlbeck-Haus) eine Ampel zu installieren, um Radfahrern von unten die gefahrlose Durchfahrt zu ermöglichen. Die Lichtzeichenanlage wurde schnell verworfen. Aktuell stand ein durchgehender Radfahrschutzstreifen auf der Südseite der Nockhergasse zur Diskussion. Franz Mayer (Grüne) hatte – damals noch Stadtrat – den Kontakt zum Eigentümer des Irlbeck-Hauses hergestellt. So konnte eine Fußgänger- und Radler- Passage im Hauseck angedacht werden, um die Engstelle zu überwinden.

Farblich markierter Schutzstreifen als Alternative

Diese Passage hätte allerdings nach den Worten von Bauamtsleiter Christian Fürstberger so ihre Tücken. Sie wäre mit 1,80 Metern Breite nicht besonders breit. Gleich dahinter verläuft zudem die Aus-/Zufahrt einer Apotheke. Und: Für den Schutzstreifen müssten Lkw-Ladezonen und bis zu 17 Stellplätze geopfert werden. Im Bereich Säggasse müsste der Gehweg deutlich zurückgebaut werden. Die Kosten: mindestens 500 000 Euro.

Alternativ dazu hatte Matthias Winter (CSU) einen farblich markierten Schutzstreifen auf der Nordseite der Nockhergasse von oben nach unten vorgeschlagen. Um ihn nicht zu unterbrechen, müsste freilich eine Bushaltestelle aufgelassen werden. Auch hier entfielen viele Parkplätze. Bei beiden Lösungen entstünden letztlich mehr Fragen als Antworten, fasste Fürstberger zusammen.

Tempo 30 in der Nockhergasse als weiterer Vorschlag

René Mühlberger (CSU), sah das ähnlich. Er brachte stattdessen ein neuartiges Verkehrszeichen ins Gespräch, welches das Überholen von „einspurigen Fahrzeugen“ verbietet. „Das Zeichen sollten wir uns mal anschauen.“ Bürgermeister Ingo Mehner versprach, dass sich die Verkehrskommission damit befassen werde.

Ein Schild übersehe man leicht. Ein Schutzstreifen, wenn auch unterbrochen, sei die bessere Lösung , plädierte Johanna Pfund (Grüne). Sie schlug zudem Tempo 30 vor. Eine Passage im Irlbeck-Haus sei zudem auch ausschließlich für Fußgänger ein großer Gewinn.

Wichtige zentrumsnahe Parkplätze dürfen nicht gestrichen werden

Von unterbrochenen Schutzstreifen hielten indes Mehner wie Fürstberger wenig. Ausgerechnet dort, wo es eng werde, müsse man sie dann nämlich weglassen. An der Kreuzung Hindenburg- und Bairawieser Straße würde es dennoch etwas bringen, zeigte sich Bärbel Weixner (Grüne) hingegen überzeugt.

Was die Passage betrifft: Es gäbe eine deutlich attraktivere Lösung, sagte Mehner. Es ist eine alte Idee der Stadt, statt an der Nord- an der Südseite des Irlbeck-Hauses einen Durchgang vom Nockherplatz zur Jägergasse zu schaffen.

Die Passage im Plan: Im Irlbeck-Haus (Gebäude Nr. 109) wäre theoretisch eine 1.80 Meter breite Durchfahrt möglich. Gleich danach käme aber (rechts) eine Ausfahrt © cs

Peter von der Wippel (FWG) war strikt gegen die Schutzstreifen. Damit würden wichtige zentrumsnahe Parkplätze gestrichen. Auch er schlug Tempo 30 vor. Verkehrsmessungen hätten ergeben, erwiderte Fürstberger, dass ohnehin nur zehn Prozent schneller als 35 km/h fahren. „Genau diese zehn Prozent sind aber das Problem“, konterte von der Wippel. Auch Ulrike Bomhard (FWG) berichtete von Anliegerbeschwerden, dass in der Nockhergasse gerast werde. Das sei, so Fürstberger, eher subjektives Empfinden. Die Messungen seien eindeutig.

Für einen Schutzstreifen könnte es zu eng sein

Winter hatte Verständnis für die Argumente der Verwaltung. Er könne sich mit dem neuen Verkehrszeichen anfreunden. „Das stärkt dem Radfahrer den Rücken.“

Toni Kollmeier (Grüne) hingegen wollte die Flinte nicht ins Korn werfen. Ein farblich markierter Schutzstreifen könne doch auch von einem Auto überfahren werden. „Er signalisiert aber, dass der Radfahrer schutzwürdig ist und Vorrang hat.“ Ingo Mehner war sich sicher, dass ein Schutzstreifen nicht überfahren werden darf. Beziehungsweise müssten Schutzstreifen so konzipiert sein, dass der Rest der Straße breit genug für die Kfz-Nutzung bleibe. Im Fall Nockhergasse seien dies mindestens 3,50 Meter Fahrbahnbreite plus 2 Meter (Parkplätze) plus 1,50 Meter (Schutzstreifen). Und: Der Schutzstreifen dürfe nicht Teil der 3,50 Meter breiten Fahrspur sein.

Michael Ernst (SPD) verwies auf die Möglichkeit einer Fahrradstraße, die für den Autoverkehr freigegeben wird. Voraussetzung ist allerdings, so Fürstberger, dass das Fahrrad dominierend ist. Dies könne man bei der Nockhergasse beim besten Willen nicht sagen.

„Für eine fahrradfreundliche Kommune ist mir das alles zu wenig“

Richard Hoch (Grüne) war mit dem Ergebnis der Diskussion nicht zufrieden. „Für eine fahrradfreundliche Kommune ist mir das alles zu wenig.“ In der oberen Marktstraße könnten Radler doch auch gegen die Fahrtrichtung fahren, obwohl viel geparkt werde. „Da ist nie etwas passiert.“ Mit entsprechender Geschwindigkeitsreduzierung (sogar 20 km/h) könne das auch in der Nockhergasse möglich sein. Die obere Marktstraße ist aber auch viel breiter, antwortete der Bauamtschef.

Folgende elf Räte stimmten schließlich gegen die Schutzstreifen: Mehner, Mayer, Mühlberger, Steigenberger, Brandl (CSU), Harrer, Bomhard, Lindmair, Niedermaier, von der Wippel (FWG) und Ernst (SPD). Dafür waren: Winter, Frei (beide CSU), Fottner (FWG), Gundermann, Saumweber, Kollmeier, Weixner, Pfund und Hoch (Grüne).

Fahrradlösung in der Marktstraße als Alternative

Eine interessante Lösung aller Probleme präsentierten schon in der Diskussion Johanna Pfund und Peter von der Wippel. Man solle doch noch einmal über eine Fahrradlösung in der Marktstraße nachdenken. „Das ist längst probiert und verworfen worden“, erwiderte Mehner. Außerdem stehe dies nicht aktuell auf der Tagesordnung, womit er eine weitere Diskussion in der Stadtratssitzung unterband. (cs)

