Am Tölzer Lettenholz: Überhitzes Öl setzt Küche in Brand

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mit mehrere Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften war die Tölzer Feuerwehr vor Ort. © Matthäus Krinner

Überhitztes Öl löste am Mittwochabend einen Brand in einer Wohnung am Lettenholz aus. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 50.000 Euro.

Bad Tölz - Eine 27-jährige Frau wollte am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr für die Familie kochen. Dabei schüttete sie tiefgekühlte Pommes in eine Pfanne mit überhitztem Öl. Dieses spritzte aus der Pfanne, entzündete sich und setzte einen Teil der Küche in Brand.

Küchenbrand am Lettenholz: Bewohner werden aus dem Haus evakuiert

Als die Tölzer Feuerwehr vor Ort eintraf, waren bereits alle Bewohner evakuiert, so dass die Löscharbeiten sofort beginnen konnten. „Ausgerüstet mit einem Hochdruckschaumlöscher ging ein Atemschutztrupp in die Küche im ersten Stock. Zeitgleich wurde ein Hochleistungslüfter am Hauseingang in Betrieb genommen, um den dichten Rauch über die Fenster aus der Wohnung zu drücken“, schildert die Tölzer Feuerwehr den Einsatz.

50.000 Euro Sachschaden bei Küchenbrand

Das Feuer war nach wenigen Minuten gelöscht. Im Anschluss entfernte die Feuerwehr noch die verbrannten Möbelteile aus er Wohnung und kümmerte sich um das Ausräumen der Küchenschränke. Insgesamt waren 23 Einsatzkräfte vor Ort. Mit im Einsatz war zudem der BRK-Rettungsdienst. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Wohnung derzeit aufgrund der starken Verrußung nicht mehr bewohnbar. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 50.000 Euro.

