Am Walchensee: Mehr Busse im Sommer

Von: Susanne Weiß

Der Walchensee ist bei Ausflüglern äußerst beliebt. Nun sollen die Busverbindungen verbessert werden. © Eberl/A

Mehr Busse zwischen Kochel am See und Walchensee: Das könnte in Kürze wahr werden. Der RVO möchte die Taktverdichtung Anfang Juni umsetzen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Eine Busverbindung zwischen Kochel am See und Walchensee im Halbstundentakt in den Sommermonaten: Im Nahverkehrsplan hat diese Maßnahme Priorität 1. Der RVO könnte die entsprechende Taktverdichtung der Linie 9608 bereits ab 4. Juni dieses Jahres umsetzen. Der Kreis-Infrastrukturauschuss hat sich in seiner Sitzung am Montag dafür ausgesprochen.

Die Linie 9608 verkehrt zwischen Kochel am See und Garmisch-Partenkirchen. Da der Nachbarlandkreis aber für die Taktverdichtung „erstmal nicht zu haben ist“, wie Matthias Schmid, am Tölzer Landratsamt zuständig für den ÖPNV, berichtete, würden die zusätzlichen Busse in Einsiedl umdrehen und zurück nach Kochel am See fahren. „Die Wendemöglichkeit wurde mit dem Ausweichparkplatz am Südufer des Walchensees gebaut“, so Schmid.

Fahrgastpotenzial an schönen Tagen ist da

Auf ein Manko machte Georg Riesch (Freie Wähler) mit seiner Frage aufmerksam, wie die Busse denn bisher durchkämen. „Wenn Stau ist, stehen auch die Busse im Stau“, räumte Schmid ein. Aber: „Wir wollen das Angebot ja schaffen, damit die Ausflügler nicht mit Autos kommen.“ Idealerweise würden sie mit dem Zug anreisen.

Damit die Menschen umsteigen, müsse es aber auch die entsprechenden Parkplätze und ein Verkehrsleitsystem in Kochel geben, forderte Michael Häsch (CSU). Er erkundigte sich auch nach der bisherigen Auslastung der Linie. Schmid zufolge gebe es bei schlechtem Wetter noch Kapazitäten. Bei gutem Wetter hingegen habe der RVO in der Vergangenheit bereits auf eigene Kosten Verstärkerbusse eingesetzt. „Das Fahrgastpotenzial an schönen Tagen ist da“, betonte der Fachbereichsleiter. Dass man flexibel reagieren könne, sei allerdings ein Grundproblem des ÖPNV.

Für die Taktverdichtung zwischen Kochel am See und Einsiedl in diesem Sommer veranschlagt der RVO 65 000 Euro an Kosten, die für den Landkreis zusätzlich anfallen würden. Decken ließe sich das dank einer unverhofften Einnahme: 750 000 Euro habe der Kreis für die Abschlagszahlungen im Jahr 2020 aus dem Corona-Rettungsschirm vom Bund bekommen, die im Haushalt nicht eingeplant waren, berichtete Schmid. Allerdings könnten mit Blick auf die hohen Treibstoffpreise weitere Mehrkosten für den ÖPNV auf den Kreis zukommen.

Diese unsicheren Zeiten sorgten bei Anton Ortlieb (Freie Wähler) für Bedenken. Auch wenn die Maßnahme „aus Sicht des Loisachtals zu begrüßen sei“, so der Benediktbeurer.

„Nur wenn der Bus attraktiv fährt, lässt man das Auto stehen“

Auch Franz Schöttl (CSU) hatte die Kosten im Blick. „In der Gesamtheit möchte ich sagen, dass wir das machen, aber in der derzeitigen Situation sehe ich mich nicht in der Lage, dem zuzustimmen“, sagte er und plädierte dafür, die Taktverdichtung aufs nächste Jahr zu schieben.

Leidenschaftlicher Fürsprecher der Taktverdichtung war Jakob Koch (Grüne). „Natürlich befinden wir uns in unsicheren Zeiten, aber sie werden nicht sicherer werden.“ Die Klimakrise werde nicht warten, weil die Spritpreise hoch sind. „Nur wenn der Bus attraktiv fährt, lässt man das Auto stehen“, so Koch.

Fraktionskollege Wolfgang Goymann hielt es ebenfalls für angezeigt, das Angebot des RVO in Anspruch zu nehmen. „Wir bekommen sehr bald das Neun-Euro-Ticket. Ich kann mir vorstellen, dass das gerade für diese Linie interessant ist“, sagte er. Die Vergünstigung falle schließlich in die Hauptausflugszeit.

Neun Ausschussmitglieder stimmten am Ende für die geplante Maßnahme. Franz Schöttl, Anton Ortlieb und Lydia Hofherr (CSU) waren dagegen.

