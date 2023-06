Am Tölzer ZOB: Mann verletzt Ex-Freundin mit Messer

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Rettungsdienst brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus. © fib Foto Ess Winfried

Zu einem Angriff mit einem Messer kam es am Freitagabend in Bad Tölz. Dabei wurde eine 31-Jährige verletzt.

Bad Tölz - Viel Blaulicht war am Freitagabend in Bad Tölz zu sehen und zu hören. Notarzt, Krankenwagen und Polizeistreifen waren auf dem Weg zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Bad Tölz. Gegen 18.10 Uhr war es dort nach Angaben der Polizei zu einem Messerangriff gekommen.

Nach der Tat flüchtet der Täter auf dem Fahrrad

Was der Tat voraus ging, lasse sich im Moment noch nicht genau sagen, so die Polizei. Im Verlauf des Disputs am Isarkai zog ein 31-jähriger Tölzer jedenfalls ein Messer und griff damit seine ebenfalls 31-jährige Ex-Freundin an. Bei der Attacke verletzte er die Frau. Nach der Tat schwang sich der Tölzer auf sein Fahrrad und flüchtete.

Mehrere Streifen suchen nach dem flüchtigen Täter

Die Polizei leitete sofort die Fahndung nach dem Mann ein. Mehrere Streifen waren im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Bislang, so berichtet die Polizei am Samstag auf Nachfrage, wurde der 31-Jährige noch nicht gefunden. Der Mann sei aber amtsbekannt.

Bei der Verletzten bestand keine Lebensgefahr

Die verletzte Ex-Freundin des Tölzers wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in die Tölzer Asklepios-Stadtklinik gebracht. Lebensgefahr bestand für die Verletzte glücklicherweise nicht. Tatsächlich konnte die Tölzerin laut Polizei bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Zur letzten tätlichen Auseinandersetzung, bei der ein Messer im Spiel war, musste die Tölzer Polizei Mitte Mai ausrücken. Damals hatten sich zwei Männer mit einem Messer und einer Fondue-Gabel attackiert.

