US-Car-Treffen: Amerikanische Schlitten zu Gast in Tölz

Von: Elena Royer

Teilen

Ihnen gefallen die alten Sachen einfach besser: Olly und Rosi Haitzer aus Bad Tölz sind mit einem Hotrod aus dem Jahr 1937 zum US-Car-Treffen gekommen. © Pröhl

Glänzend polierte Fahrzeuge in neonorange, babyblau oder giftgrün reihen sich dicht an dicht im Moraltpark. Benzingeruch wabert über das Gelände. Das neunte US-Car-Treffen zog am Pfingstwochenende zahlreiche Autobegeisterte an.

Bad Tölz – Mit Kennerblick schaut eine Gruppe junger Männer in den Motorraum eines Dodge Charger, Baujahr 1969. Verträumt schaut Sabine Bader durch das Seitenfenster in das Innere eines türkisen Chevrolet Apache. „Wenn ich das Geld hätte, würde ich mir so einen sofort zulegen“, sagt sie. Bader wohnt in Seeshaupt und kommt schon mehrere Jahre zum US-Car-Treffen. Was sie so sehr an den alten Autos reizt? „Dass die nur das Nötigste an Ausstattung haben“, erklärt sie. „Da ist kein Schnickschnack drin. Die Fahrzeuge haben noch ein eigenes Gesicht.“

Viele Auto-Freaks haben das Treffen schon vermisst

Das wird ein paar Meter weiter besonders deutlich. Dort stehen Olly und Rosi Haitzer neben ihrem Hotrod, der als Basis einen Ford hat. „Den hab ich selber aufgebaut“, erzählt Olly Haitzer. „Ersatzteile sind sehr schwer zu bekommen.“ Das verwundert kaum, wenn man bedenkt, dass das Gefährt Baujahr 1937 ist. „Diese Fahrzeuge waren in den 50er-Jahren relativ günstig zu bekommen“, erklärt Haitzer. „Junge Leute haben sich die Autos damals auffrisiert und sind mit ihnen Rennen gefahren.“ Die Haitzers waren schon öfter beim US-Car-Treffen in Tölz. „Es hat schon gefehlt, mal rauszufahren“, finden sie. Auch der Austausch mit Gleichgesinnten gehört für das Paar dazu.

Hat echten Kult-Status: Der DeLorean von Christian Hummel. © arp

Leidenschaft für den Film „Zurück in die Zukunft“

Der Meinung ist auch Christian Hummel. „Hier haben alle den gleichen Schuss“, sagt er mit einem Augenzwinkern und präsentiert stolz seinen DeLorean, Baujahr 1981. „Ich hab ihn aus Amerika importiert und komplett neu aufgebaut“, erzählt Hummel. Zu seiner Leidenschaft fand er, als er 1986 im Kino den Film „Zurück in die Zukunft“ gesehen hat, wo ein solcher DeLorean Teil einer Zeitmaschine ist. „Ich bin aus dem Kino raus, hab mich auf mein Moped gesetzt, bin heimgefahren und hab mir die ganze Zeit gedacht: So ein Auto will ich haben.“ 2014 hat sich Hummel, der im Landkreis Erding wohnt, den Traum erfüllt. Doch nur damit, einen DeLorean zu besitzen, ist es für ihn nicht getan. „Zuhause habe ich eine Devotionalien-Wand und bin in den USA auch alle Drehorte von ,Zurück in die Zukunft’ abgereist.“

„Schockverliebt“ war Karl-Heinz Hillen, als er den Ford F100 Pickup im Internet sah. „Der Motor ist noch original. Ersatzteile sind aber gut zu bekommen.“ © arp

Viele treue Stammgäste

Dass sich heuer in Tölz wieder ein amerikanischer Schlitten neben den anderen reiht, freut Stefan und Regina Köhler aus Ohlstadt sehr. „Wir waren jedes Jahr hier“, erzählt Regina Köhler. „Uns gefallen die Autos gut, und die ganze Atmosphäre ist einfach toll.“ Die letzten beiden Jahre hat es schon gefehlt, meint Stefan Köhler. „Das ist eigentlich ein Pflichtprogramm an Pfingsten.“ Die Rock’n’Roll-Musik, die verschiedene Bands spielen, war sehr passend zur kultigen Atmosphäre am Moraltpark. Auf dem Platz vor dem „Jailhouse“ war für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt. Geschäftsführerin Steffi Hörmann ist zufrieden. „3000 bis 4000 Leute waren insgesamt da“, bilanziert sie am Montagmittag. „Alle waren total freundlich und verständnisvoll, wenn es mal etwas länger gedauert hat. Unsere Mitarbeiter sind nämlich fast alle neu.“ Auch das Unwetter am Pfingstsonntag sei „unproblematisch“ abgelaufen. Hörmann ist froh, dass das beliebte Treffen endlich wieder stattfinden kann: „Man hat viele lange nicht gesehen.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.