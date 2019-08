Taxifahrer saß blutend am Boden - Angeklagter hat Erinnerungslücken

Weil er einen Taxifahrer blutig geschlagen haben soll, stand ein Tölzer (21) vor Gericht. Dass er damals 1,4 Promille intus hatte, erschwert die Wahrheitsfindung.

Bad Tölz/Wolfratshausen–Er soll einen Taxifahrer bei einer Rangelei an der Jacke gepackt, zu Boden gerissen und ihn mit den Fäusten traktiert haben. Deshalb musste sich ein 21-jähriger Tölzer vor dem Jugendrichter verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem jungen Mann vorsätzliche Körperverletzung und Sachbeschädigung zur Last. Nach einer guten halben Stunde setzte das Gericht die Verhandlung aus – im November soll erneut verhandelt werden.

Als der Richter nach der Anhörung einer Polizistin, die als einzige Zeugin geladen war, anregte, dass Verfahren einzustellen, wähnte sich der Verteidiger am Ziel. Ein paar Minuten später regte er sich aber mächtig auf. „Ich verstehe nicht, warum man wegen so was so einen Zirkus macht und man zweimal ins Gericht muss“, schimpfte Rechtsanwalt Stephan Tschaidse. Zumal sein Mandant einverstanden gewesen wäre, bei einer Einstellung im Gegenzug einen entsprechenden Geldbetrag zu zahlen.

Taxifahrer saß mit blutender Nase und zerrissenem Hemd am Amortplatz in Bad Tölz auf dem Boden

Doch während der Richter die persönlichen Verhältnisse des Tölzers feststellte, überlegte es sich die Staatsanwältin, die zuvor ebenfalls nicht abgeneigt schien, das Verfahren ohne Urteil zu beenden, plötzlich anders. Sie hatte sich die Verletzungen des Taxifahrers noch einmal vergegenwärtigt – und weil diese womöglich durch einen Faustschlag des Beschuldigten verursacht wurden, komme für sie eine Einstellung „nicht in Frage“, ließ die Anklagevertreterin wissen.

Nach Aussage der Zeugin saß der Taxifahrer in jener Nacht Anfang März am Taxistand am Amortplatz auf dem Boden, mit blutender Nase, zerrissenem Hemd und Schürfwunden am Knie. Seinen Schilderungen zufolge hatte es eine Auseinandersetzung mit einem Fahrgast gegeben, berichtete die Polizistin. Der Fahrer habe den Angeklagten darauf hingewiesen, er möge ins erste Taxi in der Reihe steigen. Weil der junge Mann sich weigerte, sei es zu der Rangelei gekommen, in deren Verlauf beide Beteiligten verletzt wurden.

„Der Vorwurf ist so nicht richtig“, sagte der Verteidiger. Zwar habe sein Mandant keine vollständige Erinnerung – ein Alkotest hatte ergeben, dass er zum Tatzeitpunkt rund 1,4 Promille hatte. Aber er wisse sicher, dass er bereits im Taxi gesessen habe, und die Rangelei sich entwickelte, weil der Fahrer ihn aus dem Auto ziehen wollte. „Und wenn er sagt, er habe ihn rausbefördern wollen, weil mein Mandant kein Geld dabei gehabt habe, ist das eine glatte Lüge“, ereiferte sich der Anwalt.

Was dran ist an den Vorwürfen wird sich nun erst in der nächsten Verhandlung im November erweisen: Dann soll der derzeit im Urlaub weilende Taxifahrer als Zeuge gehört werden. Die Verteidigung hat für diesen Termin ebenfalls einen Zeugen benannt, der die Version des Angeklagten bestätigen soll.