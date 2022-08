Wegen hohen Temperaturen: Ampelfarbe Gelb für die Lage der Gewässer im Landkreis

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Auch der Steinbach in Bichl glich vor wenigen Tagen nur noch einer kleinen Pfütze. © Palme

Die aktuell hohe Wassertemperatur macht Fischen zu schaffen. Kleinere Bäche im Landkreis sind teilweise ausgetrocknet. Fischereiverbände geben eine Einschätzung:

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es ist wahrlich ein heißer Sommer. Neben Badespaß, Eisessen und Co. haben die aktuellen Temperaturen allerdings auch einige Schattenseiten. Die Folgen der Hitze in Kombination mit wenig Regentagen bedeuten für Gewässer: Niedrige Grundwasserstände, austrocknende Bäche und Fischsterben. „Die Lage an Oberbayerns Gewässern ist ernst“, gibt der Bezirk Oberbayern in einer Mitteilung heraus. Besonders betroffen seien zwar eher die Gebiete nördlich und westlich von München. Aber auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind schon Spuren der Dürre zu sehen.

Bad Heilbrunn: Bach in Oberbuchen bereits ausgetrocknet

Die ersten kleineren Bäche waren oder sind bereits ausgetrocknet. Beispielsweise im Heilbrunner Ortsteil Oberbuchen. Dort retteten kürzlich die drei Kinder Christoph, Luzia und Theresa Krebse und Fische und setzten sie im Bach in der Ramsau aus, wie e Mutter Angelika Annaberger berichtet. Kein anderes Bild zeichnet sich beim Steinbach in Bichl ab. „Das Bachbett ist so ausgetrocknet, wie wir es noch nie gesehen hatten“, sagt Leser Stefan Palme, der dort Fotos machte. Günter Schön schickt parallel Bilder mit gleichen Motiven vom Rettenbach in Benediktbeuern.

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Nikolaus Schöfmann, Beauftragter des Fischereiverbands Oberbayern in Bad Tölz-Wolfratshausen: „Die allgemeine Lage der Bäche ist angespannt, aber noch nicht dramatisch.“ Sollte es ein paar Regentage geben, sei seiner Auffassung nach „alles wieder im Gleichgewicht“, sagt er. Wie die Fischereiverbände vor Ort berichten, sei aber „beispielsweise der Wasserstand des Fiechtner Sees in Königsdorf erblich gesunken“. Die Rede sei von über einem halben Meter.

Königsdorf: Wasserstand des Fiechtner Sees gesunken

Auch die Temperatur sei in dem See aktuell „grenzwertig hoch“. Für Weißfische wie den Karpfen sei das bis zu 25 Grad noch kein Problem. „Die sind nicht so temperaturempfindlich, aber alles über 25 Grad wird dann auch für diese Fische gefährlich“, erklärt Schöfmann. Forellen hingegen würden schon bei den jetzigen Temperaturen in eine lebensbedrohliche Lage kommen. Die hohen Wassertemperaturen in den Gewässern versetzen kälteliebende Fischarten, wie Salmoniden wie beispielsweise Bachforelle, Äschen oder Huchen laut Tobias Oberlechner, Gewässerwart beim Fischerverband Lenggries, „in Stresssituationen“. Die Fische würden auf die steigenden Temperaturen auch entsprechend reagieren: „Sie suchen sich kühle Stellen, wie beispielsweise Grundwasserquellen am Boden und verharren dann dort“, berichtet Schöfmann. Daher sei es gefährlich, wenn Menschen bei dieser Hitze in die Gumpen springen. „Dort halten sich aktuell viele Fische auf, da die Gumpen bekanntermaßen sehr kühl sind.“

Um den Stress für die Wassertiere nicht noch mehr zu erhöhen, sei es wichtig, dass aktuell nicht geangelt wird. „Aber kaum ein Fischer kommt bei der Hitze auf die Idee, da die Erfolgschancen sowieso dann nicht hoch sind.“ Denn: „Fische haben aufgrund der warmen Wassertemperaturen wenig Appetit und beißen daher nicht“, erklärt Schöfmann.

Fische unter Stress: aktuell soll nicht geangelt werden

Die Isar führe aktuell in Lenggries laut Oberlechner genug Wasser, was auf die Regulierung durch den Sylvensteinstausee zurückzuführen ist. Der gibt momentan gleichbleibend 14 Kubikmeter Wasser pro Sekunde an die Isar ab. Weil aber nur acht Kubikmeter pro Sekunde nachströmen, sinkt der Seespiegel seit Längerem langsam. Am Freitagnachmittag lag er aber nur 2,70 Meter unter der normalen Sommerstauhöhe. „Die Nierdigwassersituation in den Isarzuflüssen ist witterungsbedingt aber sehr angespannt“, sagt Oberlechner. „Manche Bäche führen derzeit stellenweise kein Wasser, was aber immer wieder bei solchen Trockenperioden geschieht.“

Eine weitere Gefahr für Fische besteht aktuell nicht nur durch die hohen Temperaturen, sondern auch darin, dass sich sogenannte Fischfallen bilden können. Das sind vom Hauptwasser abgetrennte Bereiche, die sich zu stark erwärmen oder auch austrocknen können. Solche Fischfallen würden laut dem Lenggrieser Gewässerwart manchmal auch unwissentlich von Badegästen herbeigeführt werden. „Indem zum Beispiel kleine Staudämme gebaut werden. Diese sollten immer wieder geöffnet werden, damit eine Anbindung zum Hauptwasser gewährleistet ist“, rät er.

Trotz er angespannten Lage beruhigen Schöfmann und Oberlechner unisono mit der gleichen Einschätzung: Insgesamt sei man hier am Alpen-Nordrand wassertechnisch bessergestellt als andere Regionen Bayerns. „Ich würde für unsere Gewässer derzeit die Ampelfarbe Gelb vergeben“, schließt Oberlechner.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.