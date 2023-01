Ampeln, Straßen, Radwege: Das wird im Tölzer Landkreis gebaut

Baumaßnahmen in diesem Jahr

Zahlreiche Straßenbaustellen wird es auch in diesem Jahr im Landkreis geben. Das Staatliche Bauamt gibt darüber einen Überblick.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Eine Prognose fürs neue Jahr lässt sich schon treffen: Es wird wieder eifrig gebaut auf den Straßen des Landkreises. Nur mit dem wohl aktuell größten Projekt der Region, der Errichtung der Tölzer Nordumfahrung, geht es heuer noch nicht los (wir berichteten). Dennoch hat das Staatliche Bauamt eine ganze Reihe von Maßnahmen auf der Liste, die 2023 umgesetzt werden sollen.

Eine Staatsministerin oder einen Minister in die Region zu lotsen, kann sich lohnen. Zumindest geht es in zwei Fällen, in denen sich Vertreter der Staatsregierung ein Bild vor Ort machten, heuer voran. So war die damalige Bau- und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer vor einem Jahr zu Gast in Bichl, um sich die Probleme mit den dortigen Bahnübergängen erläutern zu lassen. Die Lösung, die damals für den Bahnübergang der B11 vorgestellt wurde, geht laut Martin Herda vom Staatlichen Bauamt 2023 in die Umsetzung.

+ Neue Ampel: Die Signalanlage an der Königsdorfer Straße in Wolfratshausen wird ersetzt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wie berichtet ist der Bahnübergang am Bühel bereits seit 2019 gesperrt. Landwirte, die über die Gleise zu ihren Feldern im Loisach-Kochelsee-Moos müssen und dazu über den B11-Bahnübergang fahren wollen, haben die Schwierigkeit, dass sie unmittelbar nach dem Bahnübergang nicht nach links auf die Töl 3 (Klosterstraße) abbiegen dürfen. „Denn landwirtschaftliche Fahrzeuge würden beim Abwarten des Gegenverkehrs auf den Bahnübergang ragen“, erklärt Herda. Deswegen soll die Töl 3 nun 20 bis 30 Meter nach Westen verlegt werden, sodass sie an die Sportplatzstraße anschließt. Die Gemeinde hat sich um den dafür nötigen Grunderwerb gekümmert. „Es ist damit zu rechnen, dass das gelingt“, sagt Herda. Auf dieser Grundlage bereite das Staatliche Bauamt aktuell die Planungen vor. Die Umsetzung sei „im Laufe des Sommers“ geplant. Die auf rund 300 000 Euro taxierten Kosten trage der Bund.

Im wahrsten Sinne aufgerüttelt wurde dann Schreyers Nachfolger Christian Bernreiter offenbar im Oktober 2022 durch eine Fahrt über die Staatsstraße 2368 von Dietramszell nach Bad Tölz. Jedenfalls wird diese löcherige Strecke dieses Jahr auf einem Teilstück saniert. Es handle sich um „eine kurzfristig angedachte Maßnahme, die möglich ist, weil der staatliche Straßenbauhaushalt heuer gut ausgestattet ist und die Mittel zur Verfügung stehen“, sagt Herda. Das Staatliche Bauamt werde dabei den Abschnitt im südlichen Bereich vom Tölzer Ortsteil Oberhof Richtung Ellbach und, „wenn’s gut läuft, bis zum Waldeingang bei Kirchbichl“ in Angriff nehmen. Dieser Teil sei „leichter zu bewerkstelligen“, so Herda – auch wenn die folgende Strecke noch holpriger ist.

+ Straßenverlegung: Eine Lösung für den Bahnübergang bei Bichl wird umgesetzt. © arp

Der Wunsch, den Vertreter der Gemeinde Jachenau an den Minister herantrugen, geht dagegen heuer nicht in Erfüllung. Eine Sanierung der Staatsstraße 2072 in die Jachenau „kann nicht in Aussicht gestellt werden“, stellt Herda auf Rückfrage unserer Zeitung klar. Wie berichtet nimmt sich das Staatliche Bauamt lediglich eines zweiten Anliegens der Gemeinde an. Die Behörde prüft, wie viel es kosten würde, auf der Strecke von Wieden nach Bäcker an einer Engstelle zwischen Brunnenberg und Jachen die Staatsstraße in Richtung Berghang zu verlegen, um dort Platz für eine Radwegtrasse zu schaffen.

Apropos Radweg: Die Verbindung zwischen Tölz und Lenggries entlang der B13 wird laut Herda heuer weitergebaut. Am weitgehend hergestellten Teilstück zwischen Lenggries und der Einfahrt Obergries stünden nur noch „kleine Restarbeiten“ aus. Der Folgeabschnitt bis zur Einmündung der Töl 16 (Höhe Aldi) werde voraussichtlich „im Hochsommer fertig“. Verbaut werden hier in diesem Jahr 1,3 Millionen Euro. Insgesamt kostet der Radweg 2 Millionen Euro.

Zusammen mit dem Landkreis schließt das Staatliche Bauamt an der Kreisstraße Töl 12 eine Lücke zwischen Ergertshausen (Gemeinde Egling) und dem bestehenden Radweg an der Staatsstraße 2070 (Wolfratshausen-Sauerlach). Von den Kosten übernehmen der Staat 300 000, der Landkreis 150 000 Euro.

Die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Dietramszell ist ein Projekt, das in den vergangenen Jahren immer wieder für Straßensperrungen sorgte. Für die Autofahrer gibt es da heuer eine Verschnaufpause. Denn laut Herda sind 2023 lediglich Arbeiten etwas abseits der Straße vorgesehen. Ein Durchlass für den Zeller Bach werde erneuert, dazu im Bereich der dortigen Bushaltefläche ein Regenrückhaltebecken mit Regenklärbecken hergestellt. Erst 2024 stehe dann die Sanierung des verbleibenden 200-Meter-Stücks der Ortsdurchfahrt an.

+ Sanierung: Das Staatliche Bauamt nimmt die Staatsstraße 2368 Richtung Dietramszell in Angriff. © arp

Über die gesamte Bausaison gesperrt sein wird die Ortsdurchfahrt Deining (Gemeinde Egling), die saniert wird. Laut Herda ist hier für den ersten Bauabschnitt ein Betrag von rund einer Million Euro veranschlagt.

Seit über einem Jahr halbseitig gesperrt ist auf Eglinger Flur die Staatsstraße 2071 zwischen Schäftlarn und Beigarten. Der angrenzende Isarhang war bei Unwettern 2021 ins Rutschen geraten, und noch immer ist laut Herda auf der talseitigen Fahrbahn Bewegung in der Straße feststellbar. Im Herbst, voraussichtlich im Oktober oder November, sei nun eine Sicherung der Straße vorgesehen. „Weil wir uns dort im FFH-Gebiet befinden, sind wir derzeit in Abstimmung mit der Höheren und der Unteren Naturschutzbehörde“, so der Abteilungsleiter.

Ortsdurchfahrten Reichersbeuern und Greiling werden saniert

Auch neue Ampelanlagen gehören zu den Projekten des Staatlichen Bauamts. Eine fest installierte Fußgängerampel wird an der Königsdorfer Straße in Wolfratshausen auf Höhe des Edeka-Markts aufgestellt. „Zurzeit steht dort ein Provisorium – das aber schon seit zehn bis zwölf Jahren“, sagt Herda. Diese Ampeln, die auf Fundamentsockeln auf der Fahrbahn stehen, seien schon mehrmals an- und umgefahren worden.

Und noch zwei weitere Ampelanlagen plant das Staatliche Bauamt im nördlichen Landkreis, nämlich an zwei „Unfallhäufungspunkten“: der Kreuzung zwischen Richard-Wagner-Straße und B11 in Geretsried und beim Anschluss vom Autobahnzubringer B11a auf die Äußere Beuerberger Straße (Staatsstraße 2370) in Wolfratshausen. An beiden Stellen ist laut Herda „nicht sicher, ob wir es heuer schaffen“.

Bei den Kreisstraßen sind Sanierungen auf der Töl 19 (Icking), bei der Töl 12 in den Ortsdurchfahrten Reichersbeuern und Greiling sowie der Töl 24 von Vorderriß nach Hinterriß vorgesehen.

