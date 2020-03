Kröten und Frösche in den Startlöchern

Der Frühling naht und damit geht auch die Amphibienwanderzeitl los. Frösche und Kröten machen sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Damit die Tiere dabei nicht überfahren werden, hilft der Bund Naturschutz.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sobald die Temperaturen in der Nacht über fünf Grad auf dem Boden steigen und es regnet, beginnt die Zeit der Amphibienwanderung. Der Bund Naturschutz (BN) im Landkreis hat daher mit Hilfe des Maschinenrings damit begonnen, mobile Schutzzäune dort aufzustellen, wo die Tiere auf dem Weg zu ihren Laichgewässern Straßen überqueren müssten.

Die wichtigsten betreuten Strecken sind laut einer Pressemitteilung des BN Gut Meilenberg bei Dorfen (hier ist die Meilenberger Straße nachts für den Durchgangsverkehr gesperrt), Bergkramerhof, Ascholding, Harmatinger Weiher, Schwaigwall, Haidach, Achmühle, Beuerberg, Sachsenkam, Seestaller Weiher, Stallauer Weiher, Kochel, Walchensee, Lenggries-Hohenburg sowie die vom Landesbund für Vogelschutz betreuten Gebiete Eulenschwang und Moosham.

Tiere werden eingesammelt und über die Straße getragen

„Vom Einbruch der Dämmerung bis Mitternacht“ würden die Amphibien zumeinst wandern, sagt Friedl Krönauer. Ehrenamtliche Helfer – vergangenes Jahr waren es 170 – gehen dann die Zäune ab und schauen, „ob der Andrang groß ist“. Die Tiere werden eingesammelt und über die Straße getragen. Obwohl es auch Witterungen gibt, bei denen kaum eine Wanderung stattfindet, würden viele Helfer jeden Tag gehen. Genau vorhersehen lasse sich die Wanderbewegung nicht. Krönauer: „Es gab schon Jahre, da standen die Amphibien schon eine Weile in den Startlöchern und sind bei der ersten Möglichkeit los.“ Es lasse sich auch nicht exakt sagen, wie lange die Wanderzeit dauere. Vier bis sechs Wochen, schätzt der Experte.

In dieser Zeit kommen die Tiere aus ihren Winterquartieren – meist in Gräben, Mooren oder Wasserlöchern –, wandern zu den Laichplätzen und schließlich wieder zurück. Hier helfen die Ehrenamtlichen bei der Überquerung der Straße.

Etwa vier bis sechs Wochen dauert die Wanderzeit

Schwieriger sei es, wenn dann die Jungtiere, nachdem sie sich in den Laichgewässern fertig entwickelt haben, in die Sommerlebensräume wandern. Auch hierbei müssen die Straßen gequert werden. Da aber diese Wanderung schwer vorhersehbar sei, seien die Jungtiere oft ungeschützt. Um langfristig zu helfen, müssten dauerhafte Amphibienschutzanlagen gebaut werden. Mancherorts, wie in Kochel oder am Stallauer Weiher, gibt es bereits seit einiger Zeit Tunnel. „Die werden gut angenommen“, sagt Krönauer. Aber auch trotz der Tunnel ist die Hilfe der Ehrenamtlichen notwendig, da die Tiere sich oft entlang der Leiteinrichtungen bewegen, bis der Zaun zu Ende ist und dann ungeschützt die Straße überqueren.

Mit der Hilfe sei sichergestellt, dass Populationen erhalten werden könnten, so Friedl Krönauer. Amphibien zählen zu den weltweit am meisten gefährdeten Wirbeltieren. Alle Arten sind geschützt. Die Tiere haben laut BN eine vielfache ökologische Bedeutung im Naturhaushalt.

Gefahr durch Straßen ist für die Tiere enorm

Frösche, Kröten und Molche folgen seit Generationen den gleichen Wanderwegen, „lange bevor die Straßen da waren“, sagt Krönauer. „Daher müssen wir schauen, dass wir diese aufrecht erhalten.“ Die Gefahr durch die Straßen ist enorm. Zehn Fahrzeuge pro Stunde können rund ein Viertel einer wandernden Erdkrötenpopulation vernichten. Nicht nur das direkte überfahren mit den Reifen ist dabei tödlich, allein der Druckunterschied beim Vorbei- oder Drüberfahren mit 30 Stundenkilometern kann innere Organe zerreißen.

Auch für die Verkehrsteilnehmer seien die Sammelaktionen notwendig, so der Bund Naturschutz. Wären nachts bei Regen hunderte Amphibien auf der Straße unterwegs, würden sich diese in gefährliche Rutschbahnen verwandeln.

Die Naturschützer appellieren daher zum Schutz der Helfer und der Tiere an die erhöhte Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer. Blinklampen oder Warnschilder mit Froschsymbol weisen auf die Sammelstellen hin, dort wird auch die Geschwindigkeit reduziert. Helfer sind mit Leuchtwesten, Lampen und Armblinkern ausgerüstet. Aber, so der BN, langsam fahren sollten Autofahrer auch ohne Warnhinweise auf Straßen, die an Teichen oder Feuchtgebieten vorbeiführen.

Lesen Sie auch:

Bund Naturschutz zieht Bilanz

Naturschutz liegt im Tölzer Land im Trend

Auch interessant:

Alle Fakten zum Corona-Virus im Landkreis