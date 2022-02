Ehemaliger Dealer baut bei Bad Tölz Cannabis-Pflanzen auf Lichtung an

Mit einer weiteren Bewährungsstrafe ist ein 32-jähriger Tölzer jetzt davongekommen. Grund für den Rückfall: Eheprobleme 2000 Euro an die Suchtberatung der Caritas © . Archiv

Auf einer Lichtung am Bahngleis zwischen Bad Tölz und Gaißach baute ein Tölzer (32) Cannabis-Pflanzen an. Trotz zweier offener Bewährungsstrafen traf er vor dem Amtsgericht auf einen milden Richter.

Bad Tölz – Zwei offene Bewährungen lasteten auf einem 32-jährigen Tölzer, der seit Ende 2019 wieder in Freiheit lebt. Zuvor hatte er vier Jahre abgesessen – von insgesamt sechseinhalb Jahren – zu denen er vom Landgericht München II verurteilt worden war, weil er in richtig großem Stil mit Drogen gehandelt hatte.

Trotz der Bewährungszeit wurde der Tölzer wieder rückfällig

Trotzdem wurde er in der Bewährungszeit rückfällig, kiffte wieder und baute sogar Marihuana-Pflanzen an. Deshalb stand er nun vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Wolfratshausen – und kam mit einer weiteren Bewährungsstrafe davon. Die Anklage lautete auf unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, unerlaubten Anbau und Erwerb selbiger sowie Handeltreiben mit Dopingmitteln.

Vier Cannabispflanzen auf einer Lichtung zwischen Bad Tölz und Gaißach

Im Sommer 2020 zog der Angeklagte auf einer Lichtung am Bahngleis zwischen Bad Tölz und Gaißach vier Cannabispflanzen groß, die er auch aberntete. Am 14. Dezember desselben Jahres kaufte er bei einem früheren Bekannten in München 50 Gramm Marihuana. Einen Tag später folgte die Polizei in Bad Tölz einer anonymen Anzeige.

Bei Wohnungsdurchsuchung findet die Polizei 121 Gramm der weichen Droge

Eine männliche Stimme habe mitgeteilt, dass es aus der Erdgeschosswohnung, die der 32-Jährige erst kurz zuvor bezogen hatte, nach Marihuana dufte, berichtete eine Polizistin. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden 121 Gramm der weichen Droge mit einem Wirkstoffgehalt von 12,7 Prozent Tetrahydrocannabinol (THC), dazu ein Joint, mehrere Kartuschen Cannabis-Öl sowie zehn Ampullen Testosteron sichergestellt.

Der Beschuldigte räumte ein, dass die aufgefundenen Drogen ihm gehörten. Allerdings seien sie nur für den Eigenkonsum bestimmt gewesen. „Es war nicht geplant, davon irgendetwas zu verkaufen“, erklärte der Verteidiger.

Grund für den Rückfall waren Eheprobleme

Als Grund für den Rückfall in alte Zeiten nannte der Rechtsanwalt Eheprobleme des Angeklagten. Nach seiner Haftentlassung sei er wieder mit seiner Frau zusammengezogen. Aber dies habe sich nicht wie erhofft stabilisierend ausgewirkt. Der Mann habe den Ansprüchen der Frau nicht genügt, es kam zur Trennung. „Da bin ich in mein altes Fahrwasser zurück, wollte mich betäuben“, begründete der Tölzer sein Verhalten. Zum Anbau habe er sich entschlossen, weil er „nicht zurück in die Szene wollte.“

Bewährungshelfer stellt positive Zeugnis aus

Der Kripobeamte, der ihn vernommen hatte, berichtete: „Er wirkte niedergeschlagen, wusste, was ihm blühte, er war sehr am Boden.“ Der Polizist bestätigte allerdings auch, dass sich „keine Anhaltspunkte für Handeltreiben“ gefunden hätten.

Diese Tatsache sowie ein ausgesprochen positives Zeugnis, das der Bewährungshelfer ihm ausstellte, bewahrten den 32-Jährigen letztlich vor einer Vollzugsstrafe.

„Ich hoffe, dass ich die Chance kriege, mich zu beweisen“, sagt der Angeklagte

„Ich habe mir ziemlich viel verbaut in meinem Leben“, sagte der Angeklagte. „Ich hoffe, dass ich die Chance kriege, mich zu beweisen. Im Augenblick läuft’s wirklich gut.“ Den Eindruck hatten in der Verhandlung wohl auch der Richter und die zwei Schöffen gewonnen. Sie verurteilten den Tölzer zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, setzten diese jedoch für fünf Jahre zur Bewährung aus. Als Auflage muss der Verurteilte 2000 Euro an die Caritas Suchtberatung zahlen.

Die Staatsanwältin hatte zwei Jahre und sechs Monate beantragt, was eine Bewährung ausgeschlossen hätte. „Jetzt liegt’s an Ihnen“, gab der Richter dem Angeklagten mit auf den Heimweg. „Und wenn Sie nur mit einem Brösel in der Hosentasche angetroffen werden, dann ist es vorbei.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

