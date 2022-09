Vollsperrung der Tölzer B 472-Isarbrücke an diesem Wochenende

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Seit Mai 2021 wird an der Isarbrücke gebaut. Jetzt steht eine Vollsperrung übers Wochenende bevor. © Pröhl

An der Tölzer Isarbrücke der B472 wird seit über einem Jahr gebaut. Zum Abschluss steht nun eine Vollsperrung der Bundesstraße bevor.

Bad Tölz – Autofahrer in Bad Tölz haben mit Blick auf die vielen Baustellen in diesem Sommer durchaus eine gewisse Leidensfähigkeit entwickelt. Jetzt müssen aber alle noch einmal wirklich stark sein: Am kommenden Wochenende wird die Isarbrücke der Bundesstraße 472 voll gesperrt.

Umleitung erfolgt durch die Stadt: Staus drohen

Die Sperrung beginnt am Freitag, 16. September, um 14 Uhr. Bis Montag, 19. September, um 6 Uhr geht dann nichts mehr. Auch Fußgänger und Radfahrer können die knapp 133 Meter lange Brücke nicht passieren. Die Umleitung erfolgt über die Bockschützstraße, die innerstädtische Isarbrücke, den Kapellengasteig und die B 472-Zufahrt am Moraltverteiler. Dabei dürfte es zu Staus kommen, schließlich rollen sonst jeden Tag rund 16 000 Fahrzeuge über die 1981 errichtete Brücke der Umgehungsstraße.

Ursprünglich war die Vollsperrung an zwei Wochenenden vorgesehen

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Ursprünglich war angekündigt, dass für die Fertigstellung der Arbeiten, die unter anderem die Tragfähigkeit der Brücke erhöhen, an zwei September-Wochenenden Vollsperrungen nötig sein werden. „Wir können das jetzt aber alles an einem Wochenende machen“, sagt German Abenthum vom Staatlichen Bauamt Weilheim.

Bauarbeiten an der Brücke dauerten fast ein Jahr länger

Generell stand die Baustelle unter keinem so guten Stern. Denn ursprünglich sollten die Sanierungsarbeiten, die im Mai vergangenen Jahres begannen, bereits im November 2021 abgeschlossen sein. Zwei Faktoren verzögerten allerdings die Fertigstellung. Die Brückenlager, die unter der Brücke eingebaut werden, wurden verspätet geliefert. Außerdem musste eine Schicht aus Epoxidharz, die auf der Straße aufgetragen wurde, wieder entfernt werden, weil sie sich als undicht erwies. Das Harz soll verhindern, dass chloridhaltiges Wasser in den Beton eindringt.

15,90 Meter lange Stahlkonstruktionen werden am Wochenende eingebaut

Nun aber befindet man sich auf der Zielgeraden. Am Freitagnachmittag, 16. September, werden die beiden neuen lärmgeminderten Übergangskonstruktionen angeliefert. Diese Stahlkonstruktionen haben eine Länge von 15,90 Meter und werden in die vorbereiteten Aussparungen an den Brückenenden eingehoben und mit der Stahlbewehrung der Brücke verschweißt. Nach Ergänzung der Schalung und Stahlbewehrung am Samstag werden die Übergangskonstruktionen am Sonntag einbetoniert. Sieben Tage dauert dann die Erhärtungsphase des Betons. Ein „modulares Überbrückungssystem“ sorgt dafür, dass die Straße ab Montag trotzdem wieder befahren werden kann.

