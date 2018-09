An Montagabend: Moraltverteiler drei Nächte gesperrt

Den leidgeprüften Autofahrern steht die nächste Straßensperrung in Bad Tölz davor. Diesmal betroffen: der Moraltverteiler.

Bad Tölz - Wie schon zuvor in drei Abschnitten auf der B 472 zwischen Greiling und Blomberg, erneuert das Staatliche Bauamt nun am nächsten Knotenpunkt die Fahrbahn; und zwar auf der B 13 (Lenggrieser Straße) zwischen dem Anschluss der B 472 und der August-Moralt-Straße. Wie die Baubehörde mitteilt, werden die Arbeiten in den drei Nächten auf Dienstag, 11., Mittwoch, 12., und Donnerstag, 13. September, durchgeführt. Falls das Wetter nicht mitspielt, ist die Nacht zum Freitag, 14. September als Ausweichtermin vorgesehen. Der Bereich wird jeweils von 19 bis 6 Uhr gesperrt. Wer in den betroffenen Nächten in Richtung Lenggries fahren will, der wird von der B 472 über die Ausfahrt Arzbacher Straße auf die Staatsstraße 2072 über Arzbach umgeleitet. Aus der Gegenrichtung wird der Verkehr von der B 13 bei Lenggries über die dortige Isarbrücke auf die Staatsstraße 2072 nach Norden geführt.

