Anbindehaltung im Tölzer Land? - „Viele Betriebe würden aufhören“

Von: Andreas Steppan

Umstritten: Die Bundesregierung will die Anbindehaltung laut Koalitionsvertrag bis in zehn Jahren beenden. © dpa

Bauern-Kreisobmann Peter Fichtner denkt, dass Anbindehaltung verschwindet. Ein Verbot aber lehnt er ab. Im Interview erklärt er, warum.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Im Nachbarlandkreis Garmisch-Partenkirchen hat ein Satz im Koalitionsvertrag der Berliner Ampel-Regierung bereits hohe Wellen geschlagen: „Anbindehaltung spätestens in zehn Jahren beenden“, ist dort als Ziel formuliert. Der Garmischer Landrat Anton Speer (Freie Wähler) setzte sich dagegen sogleich in einem Brief an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zur Wehr (wir berichteten). Ein Verbot der Anbindehaltung inklusive Kombihaltung hätte nach Ansicht von Peter Fichtner, Kreisobmann im Bayerischen Bauernverband (BBV) auch in Bad Tölz-Wolfratshausen negative Auswirkungen. Im Kurier-Interview erklärt der Bad Heilbrunner, dass die Tage der Anbindehaltung aus seiner Sicht ohnehin gezählt sind – auch ohne Verbot.

Herr Fichtner, sind Sie auch aufgebracht über den Vorstoß, die Anbindehaltung komplett zu verbieten?

Wenn das auch für die Kombinationshaltung gelten soll, dann ja. Bei uns in der Region gibt es in vielen Betrieben die Kombihaltung: Im Winter sind die Tiere im Stall angebunden, im Sommer auf der Weide. Bis jetzt waren wir der Meinung, dass die Kombihaltung weiterhin möglich ist. Sie wird auch von den Molkereien akzeptiert.

Und die reine Anbindehaltung nicht?

Einem Betrieb mit 100-prozentiger Anbindehaltung zahlen die meisten Molkereien zwei bs drei Cent weniger pro Liter Milch. So wird es bei den meisten Molkereien gehandhabt, schon allein aus Marketinggründen. Im Einzelhandel wird Frischmilch aus der Haltungsstufe 1, die rechtlich ja zulässig wäre, weitestgehend nicht mehr akzeptiert. Im Export dagegen spielt die Haltungsform keine Rolle. Milch aus reiner Anbindehaltung geht außerdem oft an Großabnehmer, etwa in der Hotellerie und Gastronomie, und wird dort in aller Regel weiterverarbeitet.

Ställe mit Anbindehaltung werden kaum mehr neu gebaut

Das heißt, der Weidegang zahlt sich für den Bauern aus?

Vom Milchpreis her macht das bei einem Betrieb mit rund 100 000 Litern Milch pro Jahr immerhin 2000 bis 3000 Euro aus. Dazu können noch Aufschläge für einen Laufstall und den Weidegang kommen, wir kriegen von der Molkerei zum Beispiel 1,5 Cent zum Milchpreis dazu. Zudem gibt es noch eine staatliche Weideprämie von 50 Euro pro Großvieh im Jahr für den Mehraufwand. Damit kommt man zumindest so null auf null raus.

Gibt es hier im Landkreis überhaupt noch Betreibe mit reiner Anbindehaltung?

Die gibt es schon. Das kann zum Beispiel mit der Verkehrssituation zusammenhängen. Einige Höfe liegen mitten in der Ortschaft, von wo sie das Vieh schlecht austreiben können. Andere müssten das Vieh über Bundes- oder Staatsstraßen austreiben. Aber um 7 Uhr morgens, wenn auch noch der Schulbus, die Müllabfuhr und er ganze Berufsverkehr unterwegs ist, ist das auf stark frequentierten Straßen ein Ding der Unmöglichkeit. Natürlich gibt es einzelne, die könnten austreiben, tun es aber nicht. Es ist ihre freie Entscheidung.

Wie viele Betriebe mit reiner Anbindehaltung gibt es denn?

Bayernweit sind es 14 000. Bei uns im Landkreis dürfte der Prozentsatz unter allen geschätzt 700 bis 800 Milchviehbetrieben grob geschätzt im einstelligen Prozentbereich liegen. Ich sage aber: Innerhalb einer Generation wird es keine nennenswerte Anbindehaltung mehr geben.

Warum?

Schon seit 1992 gibt es keine staatlichen Fördermittel mehr für den Bau eines Anbindestalls. Mir fällt nur ein einziger Landwirt ein, der in seitdem einen Anbindestall gebaut hat. Mittlerweile haben wir im Landkreis mindestes ein Drittel Laufställe, in aller Regel bei den größeren Betrieben. Die kleinen Betriebe nutzen in vielen Fällen ihre bestehenden Anbindeställe weiter.

Und was würde passieren, wenn das verboten wird?

Dann würden viele kleine Nebenerwerbsbetriebe einfach aufhören. Für den Bau eines Laufstalls muss ich 15 000 Euro pro Kuhplatz rechnen. Wenn ich jetzt für meine zehn Stück Vieh einen Laufstall für 150 000 Euro baue, dann brauche ich 100 Jahre, bis sich das refinanziert. Das ist nicht zu meistern. Außerdem reden wir doch vom Flächensparen. Ein Tierwohlstall braucht dreimal mehr Fläche. Und nicht jeder Hof in Ortslage hat Platz für einen Laufstall. Dann müsste man komplett aussiedeln und die alte Hofstelle verkaufen.

Was wären die Folgen?

Das würde die Dörfer verändern, denn in vielen Fällen kommt dann die komplette Baumasse des Hofs weg, und ein Bauträger setzt stattdessen ein Haus mit sechs Wohnungen hin. Wenn kleine Betriebe aufhören, dann fallen außerdem gerade diejenigen weg, die viele kleine Flächen pflegen. Die würden sonst verbuschen. Mit der Artenvielfalt ist es dann auch nicht mehr weit her. Mit einem Komplettverbot würden die Grünen ihre Glaubwürdigkeit verlieren, wenn sie sagen, dass ihnen die kleinbäuerlichen Strukturen am Herzen liegen.

Gegen die Anbindehaltung protestieren aber Tierschützer. Leidet dort aus Ihrer Sicht das Tierwohl?

Nicht in dem Sinn, wie es propagiert wird. Einige der ältesten Kühe bayernweit, mit 15 Jahren und mehr, stehen in Anbindeställen. Sie würden wohl nicht so alt werden, wenn sie nicht gut gepflegt würden. Schwarze Schafe oder überforderte Tierhalter gibt es natürlich. Aber ein Bauer, der das als sein Lebenswerk sieht, achtet auf das Wohl der Tiere. Und auch ein Laufstall hat seine Schattenseiten. Im Anbindestall geht jedes Tier an seinen festen Platz, gerade die älteren Tiere. Im Laufstall dagegen kann es schon Rangkämpfe geben, mit entsprechender Verletzungsgefahr. Ansonsten ist ein Laufstall für die Tiere natürlich eine schöne Sache.

