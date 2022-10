Anblicke, die das Leben bereichern: Die Künstlerinnengruppe „Females“ beschäftigt sich mit dem Thema „schön“

Die Fragilität und Schönheit von Seifenblasen thematisiert Jeannine Rücker in ihren Wandinstallationen. tk © Rücker

Mitten in dieser Zeit der Krisen, der negativen Entwicklungen und des Krieges lenkt die Künstlerinnengruppe „Females“ in ihrer neuen Ausstellung den Fokus auf das Thema „schön“. Die Schau ist vom 5. bis 24. November in der Galerie des Tölzer Stadtmuseums zu sehen.

Bad Tölz – Der Gruppe gehören die Malerinnen Andrea Meßmer aus Jachenau und Stefanie Macherhammer aus Weyarn an, Priska Ludwig (Installation und Fotografie) aus Lenggries sowie Jeannine Rücker (Installationen mit Malerei und Fotografie) und Marianne Hilger (Siebdruckobjekte) aus Bad Tölz. Schönheit sei nicht nur ein Merkmal von Objekten, auch Erlebnisse und Ereignisse können als schön empfunden werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Künstlerinnen. „Etwas als schön wahrzunehmen ist abhängig von subjektiven Erfahrungen und kulturellen Prägungen. Was als schön empfunden wird, wandelt sich im Laufe der Zeit.“

Was gibt ein gutes Gefühl?

Andrea Meßmer lädt in ihren Gemälden den Betrachter ein, den Fokus auf die schönen Dinge des Lebens zu richten. Es ist eine Bildsammlung von Werten entstanden, die ein gutes Gefühl geben: Sei es seiner Berufung mit Begeisterung nachzugehen und andere Menschen damit glücklich zu machen, sei es die Vorfreude auf ein Konzert, das Feiern mit Freunden oder einfach das Miteinander. Die Wertschätzung und die Lebensfreude stehen dabei immer im Mittelpunkt.

Sinnbild für Schönheit: Seifenblasen

Jeannine Rücker beschäftigt sich unter anderem damit, was ein Sinnbild für Schönheit ist. Das ist für sie zum Beispiel eine Seifenblase, mit der sie schöne Erinnerungen, Harmonie, Lebensfreude und Glück verbindet. Die Seifenblase zeige in ihrer Fragilität aber auch die Flüchtigkeit der Schönheit. Rücker fügt in ihrer Wandinstallation Fotografien und Malerei von Seifenblasen zu einem Gesamtbild zusammen. Es zeigt den Verlauf von Entstehung, den Moment des Seins, der Zerbrechlich- und Endlichkeit und der bleibenden Erinnerung.

Vergängliche Augenblicke

Stefanie Macherhammer fängt in ihren Gemälden kurze, vergängliche Augenblicke ein. Sie zeigt die schönen Momente in einer ruhelosen und unsicheren Zeit, zum Beispiel besondere Sonnenuntergänge, die einem scheinbar eine Botschaft schicken wollen oder die zeitlosen Momente der Selbstvergessenheit und inneren Ruhe, der Schönheit der Natur, frei nach Rainer Maria Rilke: „Nicht vergessen: Das Leben ist eine Herrlichkeit!“

Treibholz: Morbider Charme

Die Lenggrieserin Priska Ludwig arbeitet, fasziniert von der Schönheit eines Stückes Treibholz, in ihrer Installation die Kraft und die Lebenslinien des einstigen Stammes heraus. In einer anderen Arbeit setzt sie sich mit dem Phänomen Rost auseinander: Er ist einerseits Indikator für Verfall und Zerstörung, andererseits versprüht Rost durch samtartige Oberflächen einen morbiden Charme und offenbart eine neue Schönheit.

Besondere Siebdruckobjekte

Marianne Hilger geht der Frage nach dem psychischen Erleben von Schönheit nach. „Das Empfinden, das Schönheit in uns weckt, kann nicht nur durch die bewusste Wahrnehmung von Objekten, sondern auch zum Beispiel durch Musik, Dichtung, gesellschaftliche Ideen oder mathematische Formeln ausgelöst werden“, sagt sie. In ihren konzeptuellen Siebdruckobjekten verweist sie darüber hinaus auch auf mythologische und symbolische Inbegriffe von Schönheit und lässt das Thema Vergänglichkeit anklingen.

Die Ausstellung wird am Freitag, 4. November, um 19 Uhr in der Galerie des Tölzer Stadtmuseums eröffnet. Die Schau ist vom 5. bis 24. November täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Infos auf www.females-artist-group.de (tk/müh)

