Andreas Wiedemann blickt auf seine Zeit als Stadtrat zurück 

Mit der Kommunalwahl ist in vielen Gemeinden ein Umbruch eingeleitet worden. In einer Serie stellt die Heimatzeitung die ausscheidenden und die neuen Räte vor. Heute: Andreas Wiedemann (FWG) verlässt den Stadtrat.

Bad Tölz – Nach 24 Jahren im Stadtrat und 20 Jahren als stellvertretender Bürgermeister will es Andreas Wiedemann (FWG) nun ruhiger angehen lassen. Aus seiner Bäckerei zog er sich schon vor geraumer Zeit zurück, und nun folgt der Abschied aus der Politik – ganz ohne Wehmut: „Ich habe in den 67 Jahren ziemlich viel erlebt und sehe alles ziemlich locker. Ich muss keinen Zielen mehr hinterherhecheln, es kommt wie es kommt.“

Die Zeit im Stadtrat möchte er nicht missen: „Ich habe da sehr interessante Einblicke bekommen, wie Projekte angefangen und umgesetzt werden. Vieles geht nicht von heute auf morgen, die Themen sind teilweise sehr komplex.“ Letztlich gehe es oft um genaue Berechnungen, ob sich Projekte rechnen – oder nicht, „wie in einem Betrieb auch“.

„Interessante Einblicke“

Als „nicht zielführend“ empfand Wiedemann in diesem Zusammenhang die Bürgerbegehren zur Wellness-Spa-Anlage an der Arzbacher Straße und zum Bichler Hof: „Ich bin überzeugt davon, dass eine Wellness-Spa-Anlage ein Erfolg geworden wäre. Man hätte sie nur ganz anders aufziehen müssen.“ Man lerne aus solchen Dingen, „das ist in der Politik nicht anders als in Unternehmen“. Aufgabe des Stadtrats sei es, Projekte zu entwickeln, „die anderen erarbeiten nichts, sie müssen einfach nur dagegen sein“. Letztlich sei alles aber kein Drama: „Solche Dinge kommen vor im politischen Leben, damit muss man leben. Das ist Demokratie.“

Mehr ärgert ihn auch heute noch, wie vor sechs Jahren die Wahl zum Zweiten Bürgermeister abgelaufen ist. Da habe es „eine Hacklerei“ mit der CSU und Franz Mayer-Schwendner von den Grünen gegeben: „Was da die Motivation dahinter war, hat mir keiner erklären können. Das hat mich schockiert.“

„Bad Tölz gut gerüstet für die nächsten Jahre“

Wiedemann sieht die Stadt Bad Tölz sehr gut gerüstet für die nächsten Jahre, gerade im Hinblick auf die finanziellen Folgen der Corona-Krise: „Da müssen wir überhaupt keine Angst haben, das kann die Stadt verkraften, wenn alles mal wieder in geordneten Bahnen läuft.“ Es sei genügend Geld da, um die heimische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen: „Auch dafür ist eine Kommune mit verantwortlich.“ Ein paar Tage ist der „Vize“ noch mit solchen Themen beschäftigt, da Bürgermeister Josef Janker gerade Urlaub macht und Wiedemann ihn vertritt.

Lesen Sie auch:

Abschied von zwei „revolutionären“ Gemeinderäten in Bichl

Telefonseelsorge zu Corona-Zeiten im Tölzer Land