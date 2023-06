Anekdoten aus 1300 Jahren Bayern-Literatur: Die bairischen Wurzeln eines Star-Wars-Zitats

13 Jahrhunderte bayerischer Literaturgeschichte durchwandert Prof. Klaus Wolf aus Augsburg bei seiner Lesung im Tölzer Stadtmuseum und präsentiert die schönsten Schmankerl daraus. © Wolf

Der Historische Verein lädt zu einer Lesung mit Prof. Klaus Wolf ein. Von Tassilo bis Gerhard Polt gibt es Anekdoten aus 1300 Jahren bayerischer Literatur.

Bad Tölz – Das ist wahrlich ehrgeizig: 13 Jahrhunderte bayerische Literaturgeschichte in ein Buch zu packen und einzuordnen. Der Germanist Prof. Klaus Wolf hat genau dies 2018 in Angriff genommen, nachdem der renommierte Beck-Verlag mit dieser Aufgabe auf ihn zugekommen war. „Von Tassilo bis Gerhard Polt“ lautet der Untertitel des 370-Seiten-Buches. Und wer wäre als Autor geeigneter? Literaturgeschichtler gibt es viele, sagt Wolf selbst. Er aber ist im Freistaat der einzige Lehrstuhlinhaber für Bayerische Literaturgeschichte.

„Ich bin dein Vater“ steht schon in einem germanischen Heldenepos

Aus seinem viel besprochenen Werk wird Klaus Wolf am kommenden Mittwoch im Tölzer Stadtmuseum (Historischer Sitzungssaal) auf Einladung des Historischen Vereins lesen. Er wolle, sagt er, seine Zuhörer nicht nur durch 1300 Jahre Literatur lotsen, sondern dies auch mit Anekdoten würzen. Beispiel gefällig: Wer weiß schon, dass der berühmte Satz „Ich bin Dein Vater“ von Darth Vader an Luke Skywalker im Kino-Kassenschlager „Star Wars“ ein Vorbild hat? Nämlich im „Hildebrandslied“ aus dem 9. Jahrhundert, das bairische Wurzeln hat. Der Vater-Sohn-Konflikt, die Kämpfe, die Offenbarung „Ich bin dein Vater“ finden sich schon in diesem germanischen Heldenepos. „Das Buch zum Film sozusagen“, nennt es amüsiert Klaus Wolf.

Die vielfach unterschätzten weiblichen Autoren der bairischen Sprache werden gewürdigt

Den Landkreis streift der Vortragende natürlich, wenn es um Thomas Mann geht. Im „Schnee-Kapitel“ seines Romans „Zauberberg“ finden sich ebenso Bezüge zu seinem zeitweiligen Wohnort Tölz, wie in „Tod in Venedig“ sowie in „Herr und Hund“.

Ihm sei es ein besonderes Anliegen, die vielfach unterschätzten weiblichen Autoren der bairischen Sprache herauszuheben und wieder zu entdecken, sagt Wolf. Die Bayerwalddichterin Emerenz Meier zum Beispiel. Oder Lena Christ. Zu der gibt es übrigens Bezüge in den Landkreis. Lena Christs Vorfahren mütterlicherseits stammten nämlich aus Wackersberg. Der Geburtsname der bedeutenden, aber tragisch endenden Autorin, lautete Magalena Pichler. So hießen mütterlicherseits auch die Vorfahren aus dem Anwesen „zum Liebhard“ in Wackersberg, wie der Tölzer Kurier in einem Bericht 1961 schrieb.

Schmankerl aus 1300 Jahren Bayern-Literatur

Dialekt und Mundartdichtung werden erst im 19. Jahrhundert literarisch bedeutsam. Um sich etwa vom Hohenzollern-Reich abzugrenzen, in das sich Bayern 1871 eingliedern musste. Franz von Kobell (Brandner Kaspar) und der Mundartdichter Karl Stieler, der auch die Tölzer Leonhardifahrt beschrieb, machten sich weit über Bayern hinaus einen Namen. Mundart als ideales Medium des Aufbegehrens gegen die Obrigkeit findet sich natürlich im berühmt-berüchtigten Satiremagazin Simplicissimus wieder, für das auch Ludwig Thoma mit spitzer Feder stritt. Franz Xaver Kroetz, Herbert Achternbusch und Gerhard Polt setzen diese Tradition bis heute fort. Er werde, sagt der Germanistikprofessor Wolf, die Schmankerl aus 1300 Jahren Bayern-Literatur präsentieren. Angesichts der Fülle des Angebots darf man gespannt sein.

Der Vortrag: „Humorvolle Lesung aus der Bayerischen Literaturgeschichte – Von Tassilo bis Gerhard Polt“ beginnt am Mittwoch, 14. Juni, um 19.30 Uhr im historischen Sitzungssaal des Stadtmuseums. Der Eintritt ist frei. (C. Schnitzer)

