Angebot in Bad Tölz: Ein bisschen Spaß für geflüchtete Kinder

17 Mädchen und Buben werden insgesamt in den Spielgruppen des BRK-Mehrgenerationenhauses betreut.

BRK-Mehrgenerationenhaus

Das BRK-Mehrgenerationenhaus in Bad Tölz hat seine Spielgruppen reaktiviert. 17 Kinder - vor allem aus der Ukraine - werden dort betreut.

Bad Tölz – Der Krieg in der Ukraine hat auch viele Geflüchtete nach Bad Tölz gebracht. Weil Kindergartenplätze für die ukrainischen Mädchen und Buben fehlen, hat das BRK-Mehrgenerationenhaus seine Spielgruppen reaktiviert. Dieses Angebot war in der Pandemie eingestellt worden, weil es finanziell ohne die Elternbeiträge einfach nicht gegangen sei, sagt MGH-Leiterin Rita Knollmann. „Ohne konnten wir keine Mitarbeiterin beschäftigen.“

Spielgruppen sollen für geflüchtete Kinder ein „Brückenangebot“ sein

Doch nun wolle man durch die Spielgruppen „ein Brückenangebot“ vor allem (aber nicht nur) für ukrainische Kinder schaffen, bis es Plätze im Kindergarten gibt oder der Schulbesuch ansteht. Bei der Finanzierung hilft der örtliche Rotary-Club. „Die Unterstützung der Rotarier ist großartig, weil es uns hilft, die Personalkosten zu finanzieren“, sagt Knollmann.

Fünf Stunden pro Woche darf jedes Kind im Alter von 18 Monaten bis zu sechs Jahren in der Spielgruppe betreut werden. „Insgesamt haben wir 17 Kinder in den Gruppen“, sagt Knollmann. Jede wird betreut von einer Deutsch und von einer Ukrainisch sprechenden Kraft. Es gibt eine festangestellte pädagogisch ausgebildete Betreuerin, die anderen sind Ehrenamtliche, die über Übungsleiterpauschalen entlohnt werden.

Bei den Personalkosten gibt es Unterstützung vom Rotary-Club

Etwa 30 000 Euro braucht das MGH pro Jahr, um das Angebot aufrecht zu erhalten, etwa ein Drittel der Kosten übernehme heuer der Rotary-Club, sagt Werner Pauen, im Club zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. „Wir haben überlegt, wie wir vor Ort helfen können“, ergänzt der Tölzer Club-Präsident Robert Krebs. „Und die Idee mit den Spielgruppen hat uns gut gefallen, weil wir hier sofort helfen können.“

Am Anfang sorgte sich Knollmann ein wenig, ob die Kinder durch die Kriegserlebnisse in ihrer Heimat traumatisiert sind. „Tatsächlich ist es so, dass es bei den Kindern kein Geweine gibt, wenn die Mütter gehen“, hat sie festgestellt.

Als die Tiefflieger übers Haus donnern, erstarren die Kinder

Ein Erlebnis ist Knollmann nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Als während des G7-Gipfels in Elmau Eurofighter auch über Bad Tölz donnerten, „sind alle Kinder wie Salzsäulen erstarrt. Erst als der Älteste den Daumen nach oben gereckt hat, haben alle weitergespielt.“ Das zeige, womit die Kleinen in ihrem Alter schon umgehen mussten. „Wir wollen ihnen Sicherheit geben“, sagt Knollmann.

Sieben Familien stehen auf der Warteliste

Derzeit sind die Spielgruppen in einer dreiwöchigen Pause. „Ab dem neuen Schuljahr geht es aber wieder los.“ Die Plätze sind allerdings voll. „Tatsächlich haben wir sieben Familien auf der Warteliste.“ Immer im Raum steht, ob das MGH eine weitere Gruppe anbieten soll. „Aber dafür bräuchten wir weiteres Personal“ – und damit auch mehr Geld. Man werde nun erst einmal abwarten, wie viele Mädchen und Buben ab September im Kindergarten unterkommen und dann weitersehen.

