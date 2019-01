Angel-Urlaub in Schweden als ultimativer Ehe-Test

Szenen aus dem Ehealltag: Claudia Schlenger und Hanns Meilhamer boten auf der Bühne im Tölzer Kurhaus wieder einmal amüsante Einblicke in das Alltagsleben von Ehepaaren. Der nächste Termin für den Auftritt in Bad Tölz steht schon fest.

Bad Tölz– Zum 35-jährigen Bühnenjubiläum touren „Herbert & Schnipsi“ durch die Lande. Das aber auch schon seit geraumer Zeit, so dass das Publikum im ausverkauften Kurhaus am Samstag Claudia Schlenger und Hanns Meilhamer in ihrem nun schon 37. Bühnenjahr erleben durfte.

„In unserem ersten Sketch haben wir uns ‚Herbert & Schnipsi‘ genannt. Der Name ist uns geblieben“, sagt Meilhamer. Seine Frau, gebürtige Tölzerin, ergänzt, dass eigentlich sogar schon 45 Jahre Kabarett gefeiert werden könnten, denn der Hanns habe schon zehn Jahre lang auf der Bühne gestanden, als er sie kennenlernte. Ganz schräge Sachen habe er damals gemacht. Und noch schräger habe er ausgeschaut. „Wollt’s ihn sehen? I hob a Pass-Buildl dabei“, fragt sie in den Saal. Das könne man unten im Saal doch gar nicht erkennen, protestiert er. „I hob’s doch vergrößert“, kontert sie – und entrollt ein XXL-Poster-Plakat, das einen wüst drein schauenden Hippie zeigt.

Johlen im Saal. Das Publikum ist mehrheitlich mit den Protagonisten in die Jahre gekommen; man hat offenbar den gleichen Humorbegriff und kann sich über all die Dinge amüsieren, die einem langjährigen Paar so passieren. Will sagen: Die große Politik oder das Weltgeschehen spielen in diesem Programm keine Rolle. Es geht ausschließlich um Privates: Szenen im Café, beim Bügeln oder auch Treffen auf dem Friedhof – Themen also, bei denen jede(r) mitreden kann. Was einige im Publikum leider allzu wörtlich nehmen, indem sie das Geschehen auf der Bühne unentwegt kommentieren.

Urlaub ist bekanntlich eine besonders problemträchtige Situation für Ehepaare. Vor allem, wenn man sich in Schweden befindet und das Wetter scheußlich ist. Es regnet. Er will angeln, sie ist genervt und nölt nur herum, wie schön es jetzt in Rimini sein könnte. Die Fische beißen bei dieser Geräuschkulisse natürlich auch nicht. Also gibt’s Dosenfisch zum Abendessen. Und zum Dessert den Entschluss, jetzt sofort nach Italien zu fahren. „Zwei Dog hamma noch. Für an Sonnenbrand reicht’s!“ Ohne Friesennerz, Regenmütze und Angel erklärt das Kabarettisten-Paar darauf, nach diesem desaströsen Urlaub habe man sich entschlossen, zu heiraten. Und empfiehlt allen im Publikum, die es noch nicht so genau wissen, einen Angel-Urlaub in Schweden als Ehetest.

Zurück ins Jahr 1980. Herbert sitzt alleine auf der Bühne. Er hat damals jeden Morgen einen Text aus der Bild-Zeitung ausgesucht und vertont. „Ufos! Grüne Kugeln verfolgten sieben Passagier-Flugzeuge“ singt er in einer wirren Mischung aus Reinhard Mey und Wolf Biermann. Strophe reiht sich an Strophe. Dass es wirklich eine Bereicherung war, seine Frau mit auf die Bühne zu nehmen, zeigt sich, als diese mit einer grünen Glitzer-Brille herein schwebt und den eintönigen Gesang mit ultrahohen Operntönen aufmischt. Dann preist Meilhamer die poetische Schönheit des Bild-Textes und droht: „Wenn Sie das nicht zu schätzen wissen, singe ich Ihnen beim nächsten Mal was aus dem Tölzer Kurier vor!“

Zusatzvorstellung: Wegen der großen Nachfrage gibt es am Freitag, 7. Juni, eine weitere Vorstellung im Kurhaus. Karten zum Preis von 27,20 Euro gibt es via München-Ticket (Tölzer Kurier, Tourist-Info). Das teilt Veranstalter Christian Gutmair mit.

(Sabine Näher)