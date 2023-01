Ansteckende Fröhlichkeit: „Cuarteto Quiroga“ begeistert im Kurhaus 300 Besucher

Verstärkung: Bratschistin Veronika Hagen gesellte sich für Mozarts Streichquintett in C-Dur zu den sehr lebendig agierenden Spaniern des Ensembles „Cuarteto Quiroga“. © BIB

In der Reihe „Quartettissimo“ war nun das „Cuarteto Quiroga“ mit Veronika Hagen als Gast in Bad Tölz zu hören. Die Musiker sprangen für das Borodin-Quartett aus Moskau ein, das nicht reisen konnte.

Bad Tölz – Nur durch die sehr kurzfristige Zusage war das erste Konzert der Quartettissimo-Reihe im Tölzer Kurhaus möglich: Das „Cuarteto Quiroga“ aus Madrid präsentierte Stücke seiner jüngsten CD „Und es ward Licht!“ zusammen mit Veronika Hagen, Gründerin des gleichnamigen Streichquartetts. Die vornehme Bratschistin gesellte sich für Mozarts Streichquintett in C-Dur zu den sehr lebendig agierenden Spaniern.

Neben Mozarts Werk, das im zweiten Teil des Programms erklang, ist auch Haydns Streichquartett in C-Dur, op. 74,1, auf der CD zu finden. Damit eröffneten die vier Virtuosen den Abend. Sie interpretierten das Stück mit ansteckender Fröhlichkeit. Starke musikalische Akzente und spielerisch verzögerte Tempi, die einmal abrupt die Melodie unterbrachen, ein andermal verzögerten oder plötzlich wieder aufnahmen, zeigten die große Lebendigkeit des Ensembles.

Emotionale Körpersprache

Auch ihre Körpersprache drückte dies aus. Den zweiten Geiger Cibrán Sierra hielt es stellenweise nicht auf seinem Hocker. In Haydns drittem Satz, Menuett Allegro, bewegten sich die Beine der Musiker im Walzertakt mit. Durch den leicht verhalten gespielten Satz traten die beschwingten Takte wunderbar deutlich hervor. Im vierten Satz konnten die Zuhörer Goethes Beschreibung nachvollziehen: „Man hört vier vernünftige Leute sich unterhalten (…).“ Die rasanten Melodien der hohen Violinen unterstrich die Stimme des Cellos mit tiefen Akzenten, als würde sie zustimmen. Die Cellistin Helena Poggio wird in der Jury des Streichquartett-Wettbewerbs sitzen, der heuer zum ersten Mal am 16. und 17. April in Bad Tölz stattfindet.

Auf diesen fröhlichen Genuss folgte ein ganz anders gestimmter Brahms mit seinem Streichquartett Nr. 2 a-moll, op. 51,2. Sehnsuchtsvoll hob das Stück an. Es wirkte ebenso leicht und unangestrengt wie Haydn, doch die Melodie wurde immer wieder in Unterbrechungen geführt, bis sie dann sanft erneut begann, aber verstört und verunsichert wirkte, was den großen Kontrast zum vorigen Werk ausmachte. Im Programmheft, umfang- und detailreich gestaltet von Susanne Kessler, der Frau von Hauptorganisator Christoph Kessler, war zu lesen, dass Brahms stets Zweifel plagten, ob seine Streichquartette reif seien für das Publikum. Diese musikalische Unruhe spiegelte auch sehr deutlich die derzeitige gesellschaftliche Unruhe.

Besonderer Platz für Veronika Hagen

Der sanfte zweite Satz, Andante moderato, den die Streicher mit großer Feinfühligkeit darboten, war ein eindrucksvoller Gegensatz zu unserem mediengeprägten, lauten Alltag. Dieses Werk vollendete Brahms übrigens 1873 in Tutzing. Neben solchen Informationen bot das Programm einen kurzen Austausch zwischen Genies: Mozart soll Haydn von seiner London-Reise abgeraten haben, denn er habe keine Erziehung für die große Welt und spreche zu wenige Sprachen, worauf Haydn erwiderte: „Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt.“

Veronika Hagen saß für Mozarts Streichquintett in C-Dur, KV 515, in der Mitte der vier Kollegen und verstärkte den warmen Klang der Viola ihres Kollegen Josep Puchades. Damit entließen die Musiker das Publikum nicht mit Schwermut, sondern kehrten zur Fröhlichkeit zurück.

Auch wenn die Aufnahmen ein großer Hörgenuss sind: Diese Spitzenmusiker live zu erleben, ist ein unvergessliches Erlebnis. Nicht nur am Ende, sondern nach jedem vorgetragenen Stück brandete jubelnder Applaus der fast 300 Zuhörer auf. Das Ensemble gab abschließend eine kurze, begeisternde Zugabe von Bach, denn „Musik ohne Bach kann es nicht geben“, erklärte zweiter Geiger Sierra. (Text: Birgit Botzenhart)

