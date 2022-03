Ansturm auf Novavax im Landkreis? - „Nicht mal ein Lüftchen“

Von: Felicitas Bogner

Noch diese Woche ist wohl der Impfstart mit Novavax geplant. „Gutes Gefühl“, mehr Auswahl anbieten zu können © dpa

Dieser Tage soll er an die Impfzentren geliefert werden: Der neue Impfstoff von Novavax. Die Nachfrage ist bisher jedoch gering. Hausärzte sind von dieser Entwicklung nicht überrascht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In den kommenden Tagen soll es in den Impfzentren im Landkreis mit der Injektion von Novavax losgehen. Michael Heigl, Sprecher des Landratsamts, teilt mit: „Eigentlich hätte Novavax diese Woche geliefert werden sollen, bisher ist aber noch nichts da.“ Man gehe davon aus, dieser Tage die Lieferung zu erhalten. „Erst dann werden wir sehen, wie viele Dosen uns zugeteilt wurden“, sagt er. Bei dem Vakzin handelt es sich um einen klassisch hergestellten Impfstoff, der sich dadurch von den mRNA-Impfstoffen, wie beispielsweise dem von Biontech, unterscheidet. Die Hoffnung war groß, dass sich damit einige Ungeimpfte, die Bedenken gegen die mRNA-Technologie haben, doch noch für den Piks entscheiden. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zeichnet sich jedoch Ernüchterung ab.

Bei der Tölzer Internistin Ursula Poley habe es bislang „kaum eine Nachfrage“ gegeben. Bisher hätten nur fünf ihrer Patienten Interesse an dem neuen Impfstoff bekundet, berichtet sie. „Meiner Erfahrung nach lässt sich jemand impfen, oder eben nicht.“ Die Entscheidung sei meist unabhängig von der Zusammensetzung der Präparate. Grundsätzlich würde sie Novavax in ihrer Praxis anbieten. „Aber nur bei genügend Nachfrage.“

Neuer Impfstoff nicht sonderlich gefragt

Ähnliches berichtet Dr. Matthias Bohnenberger, Hausarzt in Bad Tölz und Sprecher der Tölzer Hausärzte. „Bei uns haben sich nicht rasend viele danach erkundigt“, sagt er. „Der Großteil meiner Patienten ist bereits mRNA-geimpft, dazu gibt es nur einen Bruchteil an Ungeimpften, die sich jetzt melden“, berichtet er und ergänzt: „Das sind ja dann Ideologen, da geht es nicht um den Inhalt, sondern darum, dass sie sich nicht fremdbestimmen lassen wollen“, so Bohnenberger. Auch bei Novavax bekomme man aus einer Flasche zehn Impfungen raus. „Da muss natürlich sichergestellt sein, dass man nichts davon wegwerfen muss. Daher kann man es in einer Praxis nur anbieten, wenn sich täglich zehn Leute damit impfen lassen.“

Bis auf Weiteres müssten Hausärzte das neue Vakzin ohnehin über die Impfzentren – und nicht über Apotheken – beziehen. Dazu soll die erste Novavax-Lieferung für Beschäftigte im Gesundheitssektor reserviert werden. So müssen auch die Hausärzte erst einmal abwarten, wann und wie viel Impfstoff von Novavax sie für ihre Patienten bekommen, erklärt Dr. Jörg Lohse, Hausarzt aus Münsing. „Die ganze Priorisierung könnte auch hinfällig sein, da die Nachfrage von keiner Seite bisher sonderlich hoch ist“, ergänzt er.

Ansturm? „Nicht mal ein Lüftchen“

Lohse hat als ärztlicher Koordinator der Pandemie-Bekämpfung in Bad Tölz-Wolfratshausen einen landkreisweiten Überblick: Die Nachfrage nach dem Totimpfstoff sei nirgends hoch. „Vor einer Woche gab es gerade mal 50 Anmeldungen im Impfzentrum“, berichtet er. Bisher hätten 15 Praxen Interesse bekundet, Novavax einzusetzen. Interessant sei, dass ein Großteil der Ärzte, die den Impfstoff angefordert haben, skeptisch bezüglich der mRNA-Impfungen waren. Von einem Ansturm könne keinesfalls die Rede sein. „Nicht mal ein Lüftchen ist das.“ Dass viele Praxen zurückhaltend sind, sei laut Lohse richtig: „Es gibt ja die Impfzentren, die alle nicht ausgelastet sind.“ Kein anderes Bild zeichnet sich in der Tölzer Hausarztpraxis von Dr. Adelheid Raifer ab. Auch sie wäre bereit, den Impfstoff anzubieten. Bisher jedoch ist das Interesse daran mau. Dies gelte auch für andere Impfstoffe. „Generell geht die Impfbereitschaft zurück“, sagt sie. Raifer werde daher „wahrscheinlich nur eine kleine Menge bestellen“ – genau nach Patientennachfrage, „damit ich nichts wegwerfen muss“.

„Gutes Gefühl“, mehr Auswahl anbieten zu können

Keiner sei erstaunt über die geringe Nachfrage: „Diejenigen, die sich bisher nicht impfen lassen, bleiben weiter stur“, meint Lohse. Das Argument mancher Impfgegner, kritisch gegenüber der mRNA-Technologie zu sein, empfand er schon vor der unmittelbaren Verfügbarkeit von Novavax als Vorwand. „Manche warten wohl auf den zweiten Totimpfstoff“, habe er mitbekommen. Aber er freue sich über die Alternative. „Für einen Arzt ist es ein gutes Gefühl, mehrere Impfstoffe zur Auswahl anbieten zu können“, erklärt er.

