Antrag der CSU fällt durch: Das Geld bleibt beim Landkreis

Der Freistaat hat heuer großzügig Geld verteilt. Von den höheren Schlüsselzuweisungen profitiert auch der Landkreis. Die CSU möchte im Gegenzug die Städte und Gemeinden im Landkreis entlasten.

Bad Tölz-Wolfratshausen–Es war die Kreistags-Sitzung der großen Zeichen. Die CSU wollte am Mittwoch ein „starkes Zeichen“ setzen dafür, dass sich der Landkreis künftig stärker dem Thema Lebensraum-Schaffung für Insekten und andere Tiere annehmen wird. Die SPD forderte ein „starkes Zeichen“ für die Inklusion. Und ein weiteres Zeichen setzen wollte die CSU in Sachen Finanzen: Weil der Landkreis heuer 1,3 Millionen Euro mehr an Schlüsselzuweisungen vom Freistaat bekommt, möchte die Kreistagsfraktion, dass die 21 Städte und Gemeinden weniger stark zur Kasse gebeten werden. Sprich: Der Kreistag wurde aufgefordert, den Hebesatz für die Kreisumlage zu senken. „Einen fairen Ausgleich“, nannte das Fraktionschef Martin Bachhuber in der Sitzung.

Der Hebesatz legt im Prinzip fest, wie viel Prozent ihrer Steuereinnahmen die Gemeinden an den Kreis weiterreichen. Wie im vergangenen Jahr sollte er bei 47,5 Prozent liegen. Zwischenzeitlich war auch mal von 48 Prozent die Rede.

Geht es nach der CSU soll der Hebesatz nun um weitere 0,8 Prozentpunkte nach unten korrigiert werden. Diese Überlegungen fand Grünen-Fraktionschef Klaus Koch „völlig legitim“. Seine Fraktion schlug dennoch eine andere Vorgehensweise vor. Heuer muss der Landkreis rund drei Millionen Euro aus der Rücklage entnehmen, um alle Aufgaben und Investitionen stemmen zu können. Das heißt, der Sparstrumpf leert sich. Natürlich nicht ganz. Knapp fünf Millionen Euro werden Ende des Jahres noch übrig sein. Aber: Die geplanten Investitionen – vor allem in die Schulen – steigen in den kommenden Jahren an. Deshalb regt Koch an, die zusätzlichen Mittel vom Freistaat auf die hohe Kante zu legen. „Dass wir dafür Strafzinsen zahlen müssen, ist laut Kreiskämmerer nicht der Fall“, hatte Koch recherchiert. Für die Kommunen sei es verkraftbar, auf das zusätzliche Geld zu verzichten. „Die meisten sind schuldenfrei oder haben ganz geringe Schulden“, sagte Koch.

In dieselbe Kerbe schlug Hans Sappl (Freie Wähler). „Den Kommunen geht es finanziell besser als dem Kreis.“ Mit Blick auf die sich verschlechternden wirtschaftlichen Prognosen sei es sinnvoll, jetzt die Rücklagen aufzufüllen, um für schlechte Zeiten gewappnet zu sein.

Ganz anders sah das Sappls Fraktionskollege Klaus Heilinglechner, der hier aus seiner Haut als Wolfratshauser Bürgermeister einfach nicht heraus konnte. „Die Rücklagen der Stadt Wolfratshausen sind in drei Jahren aufgebraucht.“ Jede Entlastung sei hilfreich. „Daher werde ich für den CSU-Antrag stimmen.“ Michael Grasl (Freie Wähler), Münsinger Rathauschef und Sprecher der Landkreis-Bürgermeister, hielt dagegen. Natürlich habe er Verständnis für Heilinglechners Argumentation. Aber beim Kreis gehe es um Investitionen „in unsere Schulen“ – unter anderem auch in Wolfratshausen. „Es geht um Investitionen für unsere Schüler.“ Für die meisten Gemeinden sei es absolut zu verschmerzen, „dass das Geld beim Kreis bleibt. Wir können nicht immer nur jammern“, so Grasl. Naja, aber man könnte den Gemeinden doch jetzt auch mal etwas zurückgeben, merkte Vize-Landrat und Kochler Bürgermeister Thomas Holz (CSU) an. Das wäre doch mal „ein Zeichen“.

Dieses Zeichen wollte die Mehrheit nicht setzen. Mit 25:32 Stimmen wurde der Antrag der CSU abgelehnt.

