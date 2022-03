Anwohner des Tölzer Rehgraben verärgert über Umweltverschmutzer: Bachbett wird zur Müllgrube

Von: Andreas Steppan

Teilen

Weggeworfene Verpackungen stören das kleine Naturidyll am Rehgraben empfindlich. © arp

Seit Wochen ist der Rehgraben in Bad Tölz stark verschmutzt. Anwohner ärgern sich über das unachtsame Vorgehen mancher Menschen, die scheinbar ihren Müll dort entsorgen.

Bad Tölz – Achtlos in die Gegend geworfener Müll ist immer wieder ein Ärgernis – ganz besonders, wenn der Abfall einen Ort verschmutzt, der eigentlich ein kleines Idyll und ein Anlaufpunkt für Vögel sein könnte. Deswegen stören sich zum Beispiel Anwohner seit Wochen daran, wie verschmutzt aktuell der Rehgraben in Bad Tölz ist. An der Stelle, wo eine vor einigen Jahren neu errichtete Brücke gegenüber von „Netto“ und „Alpenbiomarkt“ über das kleine Gewässer neben der Sachsenkamer Straße führt, sammeln sich jede Menge Verpackungen, Dosen und Flaschen im Bachbett, wie eine verärgerte Anwohnerin dem Tölzer Kurier meldete.

Bachbett wird als Müllgrube missbraucht

Das fällt in der aktuellen Trockenperiode umso mehr auf, weil das Wasser nicht ausreicht, um den Müll abzutransportieren. „Aber das wäre natürlich auch nicht Sinn der Sache“, sagt die Anwohnerin. „Mich ärgert die Gleichgültigkeit der Leute, die einfach ihren Müll von der Brücke werfen“, betont sie. Bitten an Betriebshof-Mitarbeiter, die Hinterlassenschaften zu beseitigen, hätten seit Wochen zu nichts geführt, beklagt sie.

Betriebshof macht Kontrollfahrten

Auf Anfrage des Tölzer Kurier verspricht Rathaus-Geschäftsleiter Falko Wiesenhütter, dass der Betriebshof gleich diesen Montag an der betroffenen Stelle nach dem Rechten sehen werde. Die Mitarbeiter würden regelmäßig bekannte Stellen kontrollieren, die immer wieder verschmutzt sind. Es könne aber immer sein, dass sich schon kurz nach dem Aufräumen neuer Schmutz angesammelt habe. Alle kritischen Punkte immer im Blick zu haben, sei eine große Herausforderung. In jedem Fall seien Hinweise von Bürgern dabei immer „positiv und hilfreich“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.