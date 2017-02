Doppelmord in Höfen: „Es ist nicht zu fassen“

Die Anwohner in dem kleinen Königsdorfer Weiler Höfen sind schockiert. Zwei Menschen sind tot, eine Frau schwerverletzt, niemand weiß bisher, was genau passiert ist.

Königsdorf – In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei dort zwei Tote und eine Schwerverletzte gefunden. Sie wurden offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens. Ein Nachbar ist schockiert: „Hier kennt jeder jeden, man hilft sich gegenseitig, es ist nicht zu fassen, was da passiert ist.“ Eine weitere Anwohnerin kommt hinzu, auch ein kleines Mädchen, das die Polizei bereits befragt hat. Alle sind bestürzt.

Die drei Personen, die in dem Haus gefunden wurden, sind schon älter. Bei der Schwerverletzten soll es sich um die Hausbesitzerin handeln, eine 76 Jahre alte Witwe. Die Polizei bestätigt das nicht. Auch zu weiteren Einzelheiten hält sich Jürgen Thalmeier, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim, mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zurück. „Alles, was wir jetzt preisgeben, könnte Täterwissen sein“, bittet Thalmeier die Medienvertreter um Verständnis.

Thalmeier: Spurensuche wird noch einige Tage dauern

Rund 50 Einsatzkräfte sowie Polizeihunde waren den ganzen Sonntag über im Haus sowie auf den angrenzenden Feldern und der nahen B 11 auf der Suche nach Spuren. „Das wird auch noch einige Tage dauern“, sagt Thalmeier. Bislang fehle von den Tätern noch jede Spur, ermittelt werde in alle Richtungen.

Einbruchsspuren im Bereich der Terrassentür würden jedoch darauf hindeuten, dass es sich um einen Raubmord handeln könnte. Zur Aufklärung des Gewaltverbrechens wurde die Sonderkommission „Soko Höfen“ eingerichtet. Es werden Zeugen gesucht, die in den Tagen vor dem 26. Februar auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 08 81/64 00 entgegen.

Königsdorfer Faschingsumzug soll trotzdem stattfinden

Betroffen von der schrecklichen Gewalttat in Höfen zeigte sich auch der Vorstand der Kinschdarfer Maschkera, Hans Köglsperger junior. Der Königsdorfer Faschingsumzug findet – so der Stand am Sonntagnachmittag – am Faschingsdienstag aber trotzdem statt. Köglsperger betonte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass schließlich sehr viel Arbeit in den einzelnen Wagen stecke. Allerdings komme die Vorstandschaft der Maschkera am Montagabend nochmals zusammen. Bis dahin werde man vermutlich mehr über die schlimmen Ereignisse wissen.

Von Frederik Lang, Magdalena Höcherl und Yvonne Zuber