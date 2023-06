Apotheken-Streik: „Wir brauchen mehr Unterstützung“

Von: Christiane Mühlbauer

Landkreis-Apothekensprecher Christopher Hummel mit dem Protest-Plakat. Hummel schließt am Mittwoch seine beiden Apotheken in Gaißach und Bad Heilbrunn © arp

Wenn am Mittwoch, 14. Juni, der bundesweite Streiktag der Apotheken stattfindet, bleiben auch im Landkreis fast alle Türen geschlossen. Die Solidarität ist groß.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Der Streik bringt nur was, wenn alle mitmachen“, sagt Eva Löhle, Inhaberin der Alten Apotheke in Lenggries. Der „Bürokratie-Wahn“ und das Verhalten der Krankenkassen seien „nervig und stressig“. Als Beispiel nennt sie, dass man als Apotheker kein Geld von der Krankenkasse für das Rezept erhalte, wenn der Arzt nicht die Dosierung vermerkt habe, etwa eine Tabletteneinnahme morgens und abends. Außerdem sollten Apotheker bei Lieferengpässen die Möglichkeit haben, ein anderes Medikament abgeben zu dürfen, auch wenn dies teurer sei, fordert Löhle. Und auch die Situation in der Ausbildung spitze sich zu, sagt die Apothekerin. „Es müsste in Deutschland viel mehr Pharmazie-Studienplätze geben“, sagt sie. Die Herausforderung sei auch, dass viele Studenten von der Pharmaindustrie abgeworben werden. Gleiches gelte für die Ausbildung der Pharmazeutisch-Technischen Assistenten (PTA).

In Tölz und Wolfratshausen werden Notdienste aufrechterhalten

Seit 2013 seien die gesetzlich festgelegten Honorare für Apotheker nicht mehr gestiegen, kritisiert Heinrich Stark, der in Kochel die Christophorus-Apotheke betreibt. „Wir brauchen mehr Unterstützung.“ So, wie es jetzt laufe, könne es nicht weitergehen, sagt der Kochler auch mit Blick auf das Rabattverträge-System der deutschen Krankenkassen.

„Man könnte sehr wohl wieder mehr Medikamente in Deutschland herstellen, und es würde nicht wesentlich mehr kosten“, sagt Hans Lieb. Seit 1996 betreibt er die Isar-Apotheke in Geretsried. Mittlerweile gebe es Lieferengpässe nicht mehr nur bei Fiebersäften für Kinder, sondern zunehmend auch bei Antibiotika, Krebsmitteln und Blutdrucksenkern für Erwachsene. „So eine schlechte Arzneimittelversorgung hatten wir in Deutschland noch nie“, sagt Lieb. Auch im Landkreis sei die Zahl der Apotheken in den vergangenen Jahren gesunken.

Kunden informiert über Streiktag

Schon seit Tagen informieren die Apothekerinnen und Apotheker ihre Kunden über den Streiktag. Das Verständnis sei groß, berichten alle der Befragten. „Die Menschen, egal ob jüngere oder ältere, stehen hinter uns“, weiß Lieb. Ein häufiges Argument sei, dass die Produktion wieder in Deutschland stattfinden sollte.

Zwei Apotheken halten am Mittwoch den gesetzlich vorgeschriebenen Notdienst aufrecht – es trifft sie gemäß des 24-Stunden-Dienstes, den Apotheken in einem bestimmten Rhythmus haben. Das sind in Bad Tölz die Neue Hofapotheke im Moraltpark sowie die Bahnhof-Apotheke in Wolfratshausen. „Unsere Bitte ist, dass nur Kunden kommen, die sich wirklich in einer Notlage befinden“, sagt Apotheker Florian Garrecht aus Wolfratshausen. Geplant sei, über das Notfenster zu bedienen. „Ich kann nicht abschätzen, wie viele Menschen kommen werden. Vielleicht müssen wir auch die Türen öffnen.“ Garrecht hätte sich ansonsten auch an dem Streik beteiligt. Er wird seine Kunden mit Plakaten im Schaufenster über die Forderungen informieren.

In der Neuen Hofapotheke in Bad Tölz werden die Angestellten am Mittwoch mit Warnweste bekleidet arbeiten, sagt Apothekerin Annette Avril. „Wir haben auch Info-Schriften für die Kunden vorbereitet.“ Die Alte Hofapotheke an der Marktstraße – beide werden von Apotheker Josef Blickenberger betrieben – , hat hingegen geschlossen. Für die Bürger im Loisachtal hält am Mittwoch die Kreuz-Apotheke in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) den Notdienst aufrecht.

