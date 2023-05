Arbeiten der Tölzer Stadtwerke: Hier wird in den nächsten Wochen gebaut

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

In der Fußgängerzone der Ludwigstraße gibt es eine Sperrung. Radler und Fußgänger kommen aber auf dem Gehweg vorbei. © Pröhl

An vielen Stellen im Stadtbereich tun sich derzeit wieder Baugruben auf. Die Telekom arbeitet am Glasfaserausbau, aber auch die Tölzer Stadtwerke sind fleißig. Eine Übersicht:

Tölzer Badeteil

„Auf den Baustellen der Stadtwerke Bad Tölz geht es dank der fleißigen Partnerfirmen und der guten Kooperation mit den Anwohnern derzeit zügig voran“, berichtet Pressesprecherin Martina Geisberger. Das größte Projekt ist nach wie vor der Ausbau der Nahwärme im Stadtgebiet. Hier arbeiten sich die Stadtwerke in zwei Teilabschnitten durch die Buchener Straße und den Bereich zwischen Schützenstraße, Herderstraße und Ludwigstraße Richtung Vichyplatz voran. Im Bereich Buchener Straße ist die Kreuzung zur Seppstraße erreicht, im südlichen Bausegment konnte die Annastraße wieder für den normalen Straßenverkehr freigegeben werden.

In der Herderstraße laufen derzeit die finalen Arbeiten für die Straßenbeleuchtung und die Asphaltierung. „Derzeit kommt es noch zu Sperrungen in der Ludwigstraße, die Fußgänger und Radfahrer können aber auf dem Gehweg an der Baustelle vorbei“, so Geisberger. Die Erneuerung der Strom- und Wasserversorgung an der Schützenstraße, Ecke Wilhelmstraße, wurde bereits abgeschlossen.

General-Patton-Straße

Auf der Flinthöhe entsteht der Neubau des Pflegeheims Josefistift (wir berichteten). Im Vorfeld müssen dafür die Nahwärme- und Wasserleitungen von den Stadtwerken umverlegt werden. Daher kommt es ab Mitte Mai bis ungefähr Juli zu Tiefbauarbeiten im Grünbereich zwischen der B 472 und der General-Patton-Straße oberhalb des Spielplatzes. Der Straßenverkehr wird hierdurch aber nicht beeinträchtigt.

Parkplatz Kolbergarten

Am 14. Juni wird die neue Trafostation für den Bereich Säggasse/Taubenloch angeliefert. Hierfür wird der Parkplatz am „Kolbergarten“ von 13. bis 15. Juni halbseitig gesperrt. Später stehen die Tiefbauarbeiten an der Säggasse an.

Stadtwerke-Parkplatz

Auf dem öffentlichen Parkplatz an den Stadtwerken an der Osterleite finden derzeit ebenfalls Bauarbeiten statt. Hier wird unter anderem eine zusätzliche E-Ladesäule aufgestellt.

Marktstraße

Die Bauarbeiten der Telekom in der Marktstraße nutzen die Stadtwerke für die Verlegung von Leerrohren. Die kann der Energieversorger im Bedarfsfall für seine Sparten nutzen.

